Heidelberg. Sommerzeit ist Eis-Zeit: Wenn die Sonne brennt und der Schweiß fließt, gibt es kaum etwas Schöneres als eine gute Kugel Eis. Deshalb stellt die RNZ in einer Serie die Lieblingseisdielen unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: das Schmelzpunkt - Schokolade und Eiskrem - in der Hauptstraße 90.

Geschichte: Das Schmelzpunkt wurde 2008 von Fred Thiemig und Ralf Kluge gegründet. Die beiden haben schon vorher zusammengearbeitet, ihnen gehört auch ein Restaurant in Langen. "Zu der Gründung eines Eiscafés kam es eigentlich eher durch Zufall", lacht Thiemig. "Eigentlich kannten wir uns beide gar nicht so sehr mit der Eisherstellung aus." Aber das war schnell gelernt. Mittlerweile ist das Café ein beliebter Treffpunkt für Eisliebhaber aus ganz Heidelberg und für viele Touristen. Vor drei Jahren wurde der Laden komplett renoviert und umgestaltet. Seitdem ist der Schmelzpunkt größer und moderner.

Atmosphäre: Im Schmelzpunkt sitzt man bequem draußen direkt an der Hauptstraße oder im großen Innenraum im Coffeshop-Stil. Die hohen Wände sind in warmen, gemütlichen Farben gestrichen. Die bunten Akzente der Lampen und Stühle stechen dadurch umso mehr hervor. Der Innenraum wirkt durch die gläserne Ladenfront offen und hell. Das Schmelzpunkt ist als Ort zum Genießen und Wohlfühlen gedacht. Gutes Eis in angenehmer Atmosphäre - das Konzept geht auf. Viele der Kunden sind mittlerweile Stammgäste. Manche kommen sogar täglich und entspannen sich bei Kaffee und Eis, im Winter vielleicht mit belgischen Waffeln und heißer Schokolade.

Herstellung: "Wir mussten uns für unser Eis etwas Besonderes einfallen lassen", erklärt Thiemig. Dieses Besondere sind die Zutaten - nur das Allerbeste darf ins Eis. Zu den Toppings gehört etwa Karamellsoße aus Schweden und im Schokoeis ist geschmolzene Schokolade aus Belgien enthalten. "Alles ist so natürlich und hochwertig wie nur möglich. Die Qualität bekommt man eben manchmal nur aus dem Ausland", meint Thiemig. Aber hergestellt werde alles vor Ort - täglich frisch und nach eigenen Rezepten. Dabei kommen auch immer wieder neue Sorten auf die Karte. So zum Beispiel Brownie-Heidelberg Fudge, Macadamia Karamell, Mokkakrem und diverse Sorten Sorbet. "Wenn es mich nicht selbst begeistert, begeistert es auch nicht die Kunden", so Thiemig. Nach dieser Devise wird das Eis gemacht.

Blick in die Karte: Im Schmelzpunkt bekommt man eine Kugel Eis für 1,40 Euro. Wer lieber nur einen Eiskaffee möchte, bezahlt dafür 4,90 Euro. Für die Kleinen gibt es Minikugeln mit gratis Smarties für je 1,20 Euro.

Spezialität des Hauses: Neben ausgefallen Eissorten ist der Schmelzpunkt für seine frischen belgischen Waffeln bekannt. Die kann man hier das ganze Jahr über kaufen. Dazu gibt es eine Auswahl von heißen Schokoladen und Kaffees. Außerdem werden im Laden diverse Arten Pralinés verkauft. Auch hier steht Qualität an erster Stelle - der Kaffee wird von einem Heidelberger Röster geliefert und die Pralinen werden extra für das Eiscafé von einer Konditorei hergestellt.

Das sagen die Kunden: "Der Service war gut, das Eis auch", meint eine Kundin. Nebenan lassen sich zwei Studentinnen die Waffeln mit Vanilleeis schmecken. "Wirklich sehr lecker", meint eine: "Hier komme ich nochmal her."

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 22.

