"Hier sieht es noch aus wie in einer richtigen Eisdiele", schwärmt eine Kundin von der Atmosphäre im "Capri" in Neuenheim. Mit 66 Jahren dürfte das Eiscafé eines der ältesten der Stadt sein. Foto: Hentschel

Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Sommerzeit ist Eis-Zeit: Wenn die Sonne brennt und der Schweiß fließt, gibt es kaum etwas Schöneres als eine gute Kugel Eis. Deshalb stellt die RNZ in einer Serie die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: Das Eiscafé "Capri" in der Brückenstraße 19.

> Geschichte: In diesem Jahr feiert das "Capri" seinen 66. Geburtstag - und dürfte damit wohl eines der ältesten Eiscafés der Stadt sein. 1953 eröffnete Familie Dall’Asta das Café in der Brückenstraße, zwei Besitzerwechsel später ist Piero Della Bona seit 2012 Inhaber. Der gebürtige Italiener hat Koch gelernt und betrieb lange ein eigenes Restaurant an der Rheinpromenade in Ludwigshafen. "Die langjährige Erfahrung als Koch hilft natürlich bei der Herstellung der Eissorten, Desserts und Kuchen", erklärt Della Bonas ehemaliger Chef Danilo Rizzelli, der im Café aushilft.

> Atmosphäre: Der Innenraum des Eiscafés hat sich seit der letzten Renovierung 1997 kaum verändert: Polsterbänke und Polsterstühle sowie bunte Retro-Lampen sorgen für ein gemütliches Ambiente. Die Einrichtung im Stil der neunziger Jahre macht für eine Kundin den Charme aus: "Alles wirkt sehr authentisch, hier sieht es noch aus wie in einer richtigen Eisdiele." Bei schönem Wetter kann man es sich auch an Tischen vor dem Café bequem machen.

> Herstellung: Im "Capri" wird viel Wert auf das Handwerk gelegt und traditionell alles frisch und vor Ort hergestellt, teils nach den alten Rezepten der Vorbesitzer. Della Bona steht oft schon morgens um halb acht in der Küche - oder im "Labor", wie er es nennt - und bereitet mit der Eismaschine das Eis für den Tag frisch zu. "Hin und wieder lassen wir unsere Kunden auch mal einen Blick ins ,Labor’ werfen, damit sie sehen, wie die Herstellung abläuft", erklärt er.

> Blick in die Karte: Insgesamt kann man sich im "Capri" durch 43 Sorten probieren. Rund 20 davon sind dauerhaft im Angebot, die restlichen wechseln gruppenweise alle zwei Wochen. Neben Klassikern wie Schokolade und Zitrone findet man hier auch außergewöhnliche Sorten wie Ricotta-Feige oder Trüffel. "Ich versuche, jede Saison etwas Neues zu kreieren", so Della Bona. In diesem Jahr hat er sich von österreichischen Dessertklassikern inspirieren lassen und bietet die Geschmacksrichtungen Marillencreme, Linzerkuchen und Sachertorte an. Eine Kugel Eis kostet 1,30 Euro, für die Kleinen gibt es die Kinderkugel für einen Euro. Einen Eiskaffee zum Mitnehmen gibt es für 3,50 Euro, für ein Spaghetti-Eis zahlt man fünf Euro. Neben Eis und Kaffee gibt es zudem ein wechselndes Angebot an selbst gebackenen Kuchen und kleine herzhafte italienische Spezialitäten wie Panini und Focaccia.

> Spezialität des Hauses: Die Eigenkreation Bergamotte-Zitrone-Minze ist mit ihrem leicht herben, frischen Geschmack gerade bei heißen Temperaturen ein Renner.

> Das sagen die Kunden: "Hier gibt es das beste Eis in der Region, das Personal ist sehr nett und freundlich", findet eine Stammkundin, die seit Studienzeiten regelmäßig auf einen Kaffee oder eine Kugel Joghurt-Eis vorbei schaut. "Wenn ich in Heidelberg ein Eis esse, dann immer im Capri", erzählt auch Marie-Therese, die schon als Kind mit ihren Eltern hergekommen ist - mittlerweile bringt sie ihre eigenen Töchter Henriette und Cecilia mit. Viele Gäste sind Stammkunden, die seit vielen Jahren oder sogar über mehrere Generationen hinweg ins "Capri" kommen. Da werde jede kleine Veränderung in der Rezeptur der Lieblingssorte sofort bemerkt, lacht Della Bona.

> Öffnungszeiten: In den Sommermonaten hat das "Capri", Brückenstraße 19, täglich von 10.30 bis 23 Uhr geöffnet. Im Winter hat das Eiscafé montags Ruhetag und schließt abends um 21 Uhr.

