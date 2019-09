Von Marie Böhm

Heidelberg. Sommerzeit ist Eis-Zeit: Wenn die Sonne brennt und der Schweiß fließt, gibt es kaum etwas Schöneres als eine gute Kugel Eis. Deshalb stellt die RNZ in einer Serie die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: Das "Gelato Go" in der Hauptstraße 100.

> Geschichte: Pasquale Leva ist schon lange im Eisgeschäft. "Nur habe ich vorher mit Eisrohstoffen gehandelt, anstatt es selbst herzustellen", lacht er. Daher war die Eröffnung einer eigenen Eisdiele im Jahr 2010 gar nicht so weit hergeholt. Vorher musste man das vorige Kleidungsgeschäft in der Hauptstraße jedoch noch renovieren. Ein Risiko, das aufging: Heute ist das "Gelato Go" eine der beliebtesten Eisdielen in Heidelberg und der Altstadt - und das nicht zuletzt wegen der großen Auswahl an Bio-Eis. "Die Bio-Qualität zu bewahren, ist uns wichtig. Am Anfang haben wir deswegen einiges an Kritik bekommen", erzählt Leva. "Da waren Bio-Nahrungsmittel noch nicht so groß. Mittlerweile hat sich das aber zum Glück etabliert. Es ist super, wie unser Angebot jetzt angenommen wird."

> Atmosphäre: Das "Gelato Go" ist zwar recht klein, trotzdem wurde bei der Ausstattung der Eisdiele auf Komfort geachtet. Die Massen an Kunden, die jeden Sommer ihre süßen Erfrischungen abholen, können sich gemütlich auf die Kissen am Fensterbrett setzen. Die Fassade des Ladens wurde mit Fenstern versehen. Diese sind fast immer offen, sodass das Innere immer hell und offen ist. Wer vor dem Tresen steht, kann sogar bis in die Eisküche blicken. Die Zubereitung ist komplett gläsern: Transparenz von der Eismaschine bis in die Waffel ist hier das leitende Konzept.

> Herstellung: Im "Gelato Go" wird das Eis jeden Tag frisch hergestellt. "Hygiene ist dabei das A und O", meint Leva: "Wir halten die Produktion sauber und trennen die Biosorten von dem anderen Eis." Der Standard wird aber auch durch die Zutaten selbst gesichert: "Wir achten darauf, dass hier auch alles Bio ist, wo Bio drauf steht. Den Rohrzucker und viele der Früchte bekommen wir zum Beispiel von der Firma Demeter, den Kaffee von einem Fairtrade-Händler. Die Bio-Qualität ist einfach etwas anderes. Deswegen tun wir auch alles, um sie zu gewährleisten."

> Blick in die Karte: Bei "Gelato Go" kostet jede große Kugel Eis, egal ob Bio oder nicht, 1,50 Euro. Für Kinder gibt es kleinere Kugeln für 1,20 Euro. Oder vielleicht doch lieber ein Spaghettieis mit hausgemachter Erdbeersoße und Bio-Vanilleeis? Das bekommt man hier für 6,50 Euro. Wer lieber etwas trinken möchte, bezahlt 4,50 Euro für einen Eiskaffee.

> Spezialität des Hauses: Im "Gelato Go" ist man stolz auf die große Auswahl an Bio-Eis. Und das mit gutem Grund: "Wir haben immer 32 Sorten Eis zur Auswahl, die Hälfte davon ist Bio. Abgesehen von den Klassikern wechseln wir ständig die Sorten. Mittlerweile haben wir über 100 verschiedene Eisrezepte entwickelt", erzählt Leva. "Besonders die Sorten Joghurt-Holunder, Salzkaramell und Mango verkaufen sich gerade gut."

> Das sagen die Kunden: "Super leckeres Eis. Und die Portionen sind echt groß, da kann man wirklich nicht meckern", meint ein Paar. "Jedes Mal, wenn wir unsere Verwandten in Heidelberg besuchen, kommen wir hier vorbei." Elga Rösel ist dagegen regelmäßig hier: "Die Sitzgelegenheit ist super. Und das Eis natürlich auch."

> Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 22 Uhr. Neben der Filiale in der Hauptstraße gibt es auch eine "Gelato Go"-Eisdiele in der Bahnstadt, Nightingalestraße 1. Dort ist montags bis samstags, 11 bis 22 Uhr, und sonntags, 12 bis 22 Uhr, geöffnet.

