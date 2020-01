Es ist eine Mischung aus Industrie-Romantik und moderner Einrichtung, die dem DO Café seinen besonderen Charme gibt. Seit einem Jahr kann man im alten Stellwerk am Rande der Bahnstadt Kaffee trinken oder Mittag essen. Foto: Rothe

Von Sophie Krischa

Heidelberg. Winterzeit ist Café-Zeit: Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit, wird es drinnen bei einem heißen Cappuccino oder Tee umso gemütlicher. Deshalb stellt die RNZ auch in diesem Jahr die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: Das DO Café an der Schwetzinger Terrasse in der Bahnstadt.

> Atmosphäre: Betritt man das DO Café, strahlt einem sofort eine angenehme Ruhe entgegen. Kühle Blau-Grün-Töne an den Wänden sorgen für eine entspannte Stimmung. Das gewisse Extra: Nur etwa die Hälfte des denkmalgeschützten ehemaligen Stellwerkes wurden renoviert. Der Rest wurde sorgfältig restauriert. Die nackten Betonwände wurden an einigen Stellen offen gelassen. Das gibt dem Café seinen Retro-Industrie-Charme. Alte Holzbalken, moderne Lampen und gemütliche Stühle runden den Stilmix ab.

> Geschichte: Gebaut wurde das ehemalige Stellwerk 1914. Es war Teil des Hauptgüterbahnhofs, der sich auf dem heutigen Areal der Bahnstadt befand. Wendet man im Inneren des Cafés den Blick nach oben, sieht man noch die alten Hebel und Geräte. Nachdem das Gebäude einige Zeit leer stand, kam 2018 die Idee auf, ein Café darin zu eröffnen. Gesagt, getan: Am 14. Februar 2019 öffnete das DO Café nach einem halben Jahr Umbauzeit seine Türen und ziert seitdem die Promenade der Bahnstadt.

> Publikum: "Querbeet trifft es wohl am besten", meint Betriebsleiter Christian Mitschke. Morgens kehren Mütter mit ihren Kindern ein, um eine Pause vom Spielen auf dem Feuerwehrspielplatz nebenan zu machen. Mittags zieht es die Berufstätigen aus den Bürokomplexen in der Nachbarschaft zum Mittagstisch. Besonders bei gutem Wetter legen Radfahrer hier einen Zwischenstopp ein. Social-Media-Begeisterte kommen, um das Instagram-taugliche Essen zu fotografieren und zu teilen. "Und nachmittags und am Wochenende beobachten wir viele Großeltern, die mit ihren Enkeln ein Stück Kuchen genießen", fügt Mitschke hinzu.

> Spezialität: Das DO Café lädt zum Verweilen ein. So mancher bringt den Laptop mit, um sich hier sein "Home Office" einzurichten. Ein Bilderbuchregal überbrückt Kindern die Langeweile am Tisch – und erspart manchen Eltern sicher den ein oder anderen Nerv. Wirft man einen Blick in die Karte, fällt auf: Fast Food sucht man hier vergebens. "Wir haben uns auf ,Health Food’ spezialisiert", betont Mitschke. Bedeutet: Kalorienbomben gibt es nicht. Stattdessen stehen gesunde Bowls, Salate und Suppen auf dem Programm. Der obere Bereich wurde außerdem zur Feierlocation umfunktioniert. Hier können private Feiern für 20 Personen mit Verpflegung gebucht werden. Im Sommer zieht außerdem die große Terrasse mit 40 Plätzen Spaziergänger, Jogger und Sonnenanbeter an.

> Blick in die Karte: Ein kleiner Cappuccino kostet drei Euro, ein großer 3,30 Euro. Tee gibt es für 2,90 Euro. Täglich liefert eine Bäckerei aus der Umgebung frischen Blechkuchen an. Je nach Saison variiert die Sorte. Das Stück kostet 2,90 Euro. Ansonsten gibt es leichte Speisen, die das gesunde Herz höher schlagen lassen – und täglich zwei Mittagsgerichte.

> Öffnungszeiten: Bis zum 29. März gelten Winterzeiten: Die Türen öffnen dann jeden Tag von 9 bis 18 Uhr. Im Sommer – also ab April – ist wochentags und sonntags von 10 bis 20 Uhr offen, freitags und samstags hat das DO Café dann sogar bis 22 Uhr geöffnet.

