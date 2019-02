Kuchen ohne Milch oder Haselnüsse, glutenfreies Brot und Kaffee und Weine aus der Region: Im Café "Schiller’s" können auch Menschen mit Allergien und Unverträglichkeiten entspannen. Doch auch einige Touristen zieht es in das alte Gebäude in der Heiliggeiststraße. Foto: Hentschel

Von Marie Böhm

Heidelberg. Wer frischen hausgemachten Kuchen und eine ruhige Atmosphäre schätzt, der ist im Café "Schiller’s" in der Heiliggeiststraße 5 genau richtig. Das wissen auch viele Heidelberger - und deswegen ist das "Schiller’s" eines ihrer Lieblingscafés.

DAS LIEBLINGSCAFÉ

Atmosphäre: Die Räume des Café "Schiller’s" sind zwar recht klein, dafür aber umso gemütlicher. Das Gebäude in der Nähe des Marktplatzes ist eines der älteren Fachwerkhäuser in Heidelberg. "Wir wollten den ursprünglichen Charme des Hauses erhalten. Hier zu sitzen, ist schon etwas Besonderes, schließlich ist das Haus mehr als 300 Jahre alt", erzählt Bettina Benstz-Berndt, die Inhaberin. Deswegen ist die Einrichtung auch eher schlicht gehalten - das altmodische Holzmobiliar passt gut zu den Fachwerkdecken und Holzdielen. Alles zusammen gibt dem Café eine heimelige und ruhige Atmosphäre. Hier findet man einen Platz zum Entspannen.

Publikum: Durch seine eher abgelegene Lage an der Ecke zur Semmelsgasse ist das "Schiller’s" nicht gerade im Mittelpunkt des Alltagstrubels. Trotzdem finden alle möglichen Menschen ihren Weg in das Café. Auch viele Reiseführer bringen ihre Gruppen gerne hierher, um ein Stück Heidelberger Geschichte mal anders zu erleben. Aber vor allem Kunden mit Allergien oder Unverträglichkeiten seien öfter zu Gast, so Benstz-Berndt. "Wir haben kein Problem damit, wenn jemand genau alle Zutaten der Kuchen wissen will. Wir respektieren alle Extrawünsche", erklärt sie.

Geschichte des Cafés: Erbaut in 1698 war das kleine Gebäude an der Heiliggeistkirche ursprünglich ein Handwerkerhaus. Im Lauf der Jahre wechselte es öfter den Besitzer, so hatte auch einmal der Buchhandel "Der Bücherwurm" hier seinen Platz. Benstz-Berndt kaufte und renovierte die Räume Anfang des Jahrtausends. Eigentlich war der Plan, die unteren Räume zu vermieten. Da es dabei aber Probleme gab, musste eine neue Idee her. 2007 wurde dann das "Schiller’s" gegründet. "Es gab hier einfach nirgendwo mehr hausgemachte Kuchen. So kam ich auf die Idee." Seinen Namen hat das Café von einem Film über das Leben des Dichters Friedrich Schiller, der 2005 in dem Gebäude gedreht wurde.

Blick in die Karte: Neben einem großen Angebot an hausgemachten Kuchen und Trinkschokoladen, gibt es im "Schiller’s" auch ein Frühstücksangebot und Flammkuchen für durchschnittlich 8,50 Euro. Ein Stück Sahnetorte kostet hier 3,60 Euro. Eine Tasse Tee bekommt man für 2,50 Euro und einen Cappuccino für drei Euro. Zusätzlich zum normalen Menü gibt es auch saisonale Spezialitäten: Momentan gibt es etwa hausgemachte Punschsorten und Glühweine, im Sommer frischen Eistee und Limonade.

Spezialitäten: Seit über zehn Jahren verkauft das "Schiller’s" Kaffee und glutenfreie Kuchen, Torten und Kekse. "Hier weiß man, was drin ist. Für Leute mit Allergien ist das sehr praktisch. Wir bieten etwa auch Kuchen ohne Milch oder Haselnüsse an", so Benstz-Berndt. Frisch und regional soll es außerdem sein - und das ist es auch. Alle Kuchen werden vor Ort gebacken. Der Kaffee kommt von der Heidelberger Kaffeerösterei Janssen, die Weine aus der Region.

Öffnungszeiten: Das Café "Schiller´s" hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.