Klein, wenige Tische, volle Regale: Im Café Amoroso trinken viele ihren Espresso schnell und verschwinden dann wieder. "Ganz wie in Italien eben", findet Inhaber Rainer Fuchs. So finde nach kurzer Wartezeit auch eigentlich jeder einen Platz. Foto: Friederike Hentschel

Von Inga Jahn

Heidelberg. Winterzeit ist Café-Zeit: Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit, wird es drinnen bei einem heißen Cappuccino oder Tee umso gemütlicher. Deshalb stellt die RNZ in einer Serie die Lieblingscafés der Leserinnen und Leser vor. Heute: das Café Amoroso in der Märzgasse.

DAS LIEBLINGSCAFÉ

Atmosphäre: Modern, gemütlich, klein und familiär - so könnte man das Amoroso auf den ersten Blick beschreiben. Nur einige kleine Tische bieten Platz zum Abstellen des Kaffees, die Wände stehen voll mit Regalen. Ist kein Platz frei, trinken die Kunden von Besitzer Rainer Fuchs auch gerne im Stehen: "Viele unserer Kunden, einige davon Italiener, kommen mehrmals täglich für einen schnellen Kaffee und verschwinden wieder. Ganz wie in Italien eben." Das habe einen Vorteil, ergänzt er, denn nach kurzer Wartezeit finde man eigentlich immer einen Platz.

Geschichte: Das Amoroso gibt es seit 2016. Fuchs, der gleich über dem Café wohnt, wurde auf den lange leer stehenden Laden aufmerksam, verkaufte seine Firma und entwarf ein Konzept, dass seinen Vorstellungen entsprach. Nun ist er oft rund 70 Stunden die Woche in seinem Café: "Das Schöne an meinem Job ist, dass es sich nicht wie arbeiten anfühlt", sagt er mit strahlenden Augen.

Umfrage Umfrage: Wie finden Sie das Café Amoroso? Wir haben das Café Amoroso getestet. Nun ist Ihre Meinung gefragt: Wie viele Sterne würden Sie geben? Hervorragend (5 Sterne) 67.82% Ganz gut (4 Sterne) 16.09% Geht so (3 Sterne) 1.15% Muss nicht (2 Sterne) 0.57% Nichts für mich (1 Stern) 14.37%

Publikum: Das Publikum im Amoroso sei gemischt, aber vor allem international, so der Besitzer. "Ciao!" begrüßen ihn seine Gäste, wenn sie durch die Tür kommen. "Nicht selten kommen aber auch Neuankömmlinge zu uns, trinken einen Kaffee mit der Mama und planen das erste Studentenzimmer", erzählt Fuchs. Neben den Studenten, vor allem aus der Psychologie, dem Sprachlabor und der Hochschule für Jüdische Studien, kommen auch Rentner, Familien und Berufstätige vorbei. "Der Standort in der Märzgasse ist einfach perfekt", so der Italien-Liebhaber.

Spezialitäten: "Die größte Besonderheit am Amoroso ist wohl, dass es nicht bloß ein Café ist, sondern auch ein Geschäft für ausgewählte italienische Spezialitäten. Das Sortiment ändere sich ständig, so Fuchs. Jedes Produkt habe eine besondere Geschichte. "Ob es das Öl vom italienischen Nachbarn ist oder die Oliven von Freunden dort, bei uns findet man so einiges besonderes. Denn das Besondere findet man nicht im Supermarkt." Wer anderen oder sich selber eine Freude machen will, kann bei Fuchs viele Produkte, auch als Geschenkkorb, mitnehmen. "Von zwölf bis 350 Euro können wir alles ganz individuell verpacken."

Blick in die Karte: Der Kaffee im Amoroso kommt aus der Mannheimer Rösterei Helder & Leeuwen, ein Cappuccino oder ein Tee kostet 2,70 Euro. Kuchen findet man bei Fuchs nicht, dafür gibt es Florentiner und andere italienische Leckereien. "Gerne können unsere Kunden sich auch ein Stück Pizza, eine Suppe oder Kuchen von gegenüber mitbringen", betont Fuchs, der eng mit Burak und Günay Celik zusammenarbeitet, denen die benachbarten Läden "Nachbarschaft", "Günays Garten", "Franz Soupmarine" und "Unter Freunden" gehören.

Öffnungszeiten: Das Amoroso ist von Montag bis Samstag zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet. Ab 13.30 Uhr brummt der Laden. In den warmen Monaten verlängern sich die Öffnungszeiten. Dann kann auch nach 19 Uhr und an Sonntagen der Kaffee genossen werden.