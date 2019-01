Das Casa del Caffè in der Steingasse unweit der Alten Brücke ist etwas aus der Zeit gefallen - und zwar im positiven Sinn: Hier gibt es weder WLAN noch Coffee to go. "Ich möchte, dass sich die Leute Zeit nehmen für ihren Kaffee", sagt Inhaber Rudolf Miltner. Foto: Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Winterzeit ist Café-Zeit: Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit, wird es drinnen bei Cappuccino oder Tee umso gemütlicher. Die RNZ stellt in einer Serie die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: das Casa del Caffè in der Steingasse.

Atmosphäre: Wer das Café betritt, könnte meinen, irgendwo mitten in Rom oder Florenz gelandet zu sein. An keinem anderen Ort in Heidelberg spürt man so viel italienisches Flair wie in der Steingasse 8. Das liegt nicht nur am Namen, sondern vor allem daran, dass es im Casa del Caffè nur Stehtische gibt. "Das ermöglicht einfach eine andere Art der zwischenmenschlichen Kommunikation - auf Augenhöhe", sagt Inhaber Rudolf Miltner. Aber auch die entspannte Stimmung hinter dem Tresen trägt ihren Teil dazu bei. "Wir reden immer viel und gerne mit unseren Gästen. Hier wird jeder gleich behandelt."

Geschichte: Miltner, der in Dossenheim aufwuchs, eröffnete das Café 1995. Zuvor hatte er drei Jahre in der Max-Bar gearbeitet. "Da habe ich gemerkt, dass mir das Kaffeemachen liegt." Er kaufte sich einen Bildband über italienische Caffè-Bars. Von diesem Zeitpunkt an wusste er: "So will ich es auch machen." Doch erst drei Jahre nach der Eröffnung in der Steingasse 8 erhielt Miltner die erforderliche Konzession. Erst dann konnte er sich seinen Traum vom eigenen Café erfüllen. "Bis dahin hatte ich gerade drei Stehtische, keine Außenbestuhlung, keine Toilette und durfte keinen Alkohol verkaufen."

Publikum: Ob Schüler aus dem nahegelegenen Heidelberg College, Studenten, Rentner oder die arbeitende Bevölkerung: In den 50 Quadratmeter großen Räumlichkeiten tummelt sich alles, was auf Gemütlichkeit und guten Kaffee steht. Besonders stolz ist Miltner auf seine Stammgäste: "Da gibt es sogar welche, die schon seit 23 Jahren hier sitzen." Seit wenigen Jahren, verrät der Inhaber, hätten auch die vielen Touristen, die täglich durch die Altstadt strömen, das Café für sich entdeckt.

Spezialität: "Hier steht die Zeit still", sagt Miltner. Statt auf Trends und Schnelllebigkeit setzt der Inhaber auf Zeitlosigkeit und Gemütlichkeit. Deswegen gibt es im Casa del Caffè auch weder WLAN noch Coffee to go. "Ich möchte, dass die Leute sich Zeit nehmen für ihren Kaffee und miteinander ins Gespräch kommen", so Miltner. Aber auch diejenigen, die eher auf Lektüre denn auf Kommunikation stehen, kommen im Café auf ihre Kosten: Im Eingangsbereich steht ein antikes Bücherregal, das Miltner, seine Mitarbeiter und Gäste regelmäßig mit Lesestoff befüllen.

Blick in die Karte: Der Cappuccino kostet 2,60 Euro, ein Espresso 1,80 Euro. Für einen Tee werden 2,60 Euro fällig. Daneben finden sich vom Bier bis zum Pastis aber auch viele andere Getränkespezialitäten auf der Karte. Und selbst für den kleinen Hunger ist gesorgt: Zu jeder Tageszeit bekommt man im Casa del Caffè frische Cornetti (die italienische Variante des französischen Croissants), herzhafte Ciabatte oder Manchego-Käse mit Oliven serviert. Am Wochenende können Besucher zudem zwischen einem klassischen und einem vegetarischen Frühstück wählen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag öffnet das Café um 7 Uhr, sonntags um 8 Uhr. "So ist es halt in einem echten italienischen Café. Das muss früh aufhaben", sagt Miltner. Aber das Casa del Caffè ist nicht nur für Frühaufsteher da. Montag bis Donnerstag sowie Sonntag ist bis 1 Uhr morgens geöffnet, Samstag bis 3 Uhr.

