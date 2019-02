Von Denis Schnur

Heidelberg. Winterzeit ist Café-Zeit: Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit, wird es drinnen bei einem heißen Cappuccino oder Tee umso gemütlicher. Deshalb stellt die RNZ in einer Serie die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Den Anfang macht das Café Wema - seit nunmehr 44 Jahren in der Bergheimer Straße 79.

> Atmosphäre: Das Café war 1974 vermutlich das erste in der Umgebung. Seitdem hat sich innen aber kaum etwas verändert. Deshalb wirkte es 2014 auch ein wenig aus der Zeit gefallen: Teppichboden, 70er-Jahre-Tapete, altmodische Möbel. "Es war eingerichtet wie ’74", erinnert sich Mathias Pföhler, der es damals übernahm. Seitdem wurde kräftig renoviert. Jetzt wirkt das Café zwar noch immer traditionell und gemütlich, aber deutlich moderner, heller und einladender.

> Geschichte: 1974 eröffnete ein junger Grieche die Kaffeestube an ihrem heutigen Standort und leitete sie danach 40 Jahre lang. Es kamen vor allem Stammkunden, hier wurde geraucht und getrunken. Als er nach einem Schlaganfall aufhören musste, stand das Café vor dem Aus. "Aber ich hätte es schade gefunden, wenn so ein traditionelles Café kaputt ginge", erklärt Pföhler, der in die Bresche sprang. Zuvor hatte er einen Catering-Service in Dossenheim - und war selbst häufig Gast im Wema.

> Publikum: "Es ist kein typisches Studentencafé", sagt Pföhler auch mit Blick auf das nur wenige Meter entfernte Mildner’s, "aber das ist okay. Das ist nicht meine Zielgruppe". Stattdessen tummeln sich hier vor allem Gäste von 30 Jahren an aufwärts. Unter ihnen sind einige, die dem Wema seit Jahrzehnten die Treue halten - und viele, die in den letzten Jahren zu Stammkunden wurden. Viele kennen sich untereinander - und fast jeder kennt den Wirt. "Dieses Persönliche ist aber auch das, was mir Spaß macht."

> Spezialität: "Auf unsere Granatsplitter fahren die Leute total ab", weiß Pföhler, "manchmal kommen Kunden rein, nur um zehn davon mitzunehmen". Das Süßgebäck kommt - wie alle Torten und Kuchen im Wema - aus dem Park-Café in St. Ilgen und kostet 3,90 Euro.

> Blick in die Karte: Für einen Cappuccino werden im Café Wema 2,70 Euro fällig, ein (Bio-)Tee kostet 2,80 Euro. Ein Stück aus der üppig gefüllten Tortentheke gibt es für 3,60 Euro. Neben Süßem findet man in der Karte auch herzhafte Alternativen wie Currywurst oder Chili con Carne. Dabei handelt es sich um Convenience-Lebensmittel, aber Pföhler betont, dass sein Lieferant weder Konservierungsstoffe noch Zusatzstoffe nutze. Am Morgen bietet das Café Frühstück an, am Abend kommen viele Gäste für das Feierabendbier oder einen Riesling. Ab Februar gibt es wieder Speiseeis.

> Öffnungszeiten: Montag bis Freitag öffnet das Café um 9 Uhr, Samstag um 12 Uhr und Sonntag um 13 Uhr. An Werktagen ist bis 19 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 18 Uhr. Aber: "Meine Gäste wissen: Wenn viel los ist, lasse ich länger offen", so Pföhler.