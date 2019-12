Die Atmosphäre ist ruhig – also genau richtig für Studierende, die lernen möchten: Im „Heart and Soul“ in der Bergheimer Straße arbeiten die Angestellten ehrenamtlich. Das Café ist eine Einrichtung der amerikanischen Freikirche „Life Church“. Foto: Friederike Hentschel

Von Svenja Schlicht

Heidelberg. Winterzeit ist Café-Zeit: Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit, wird es drinnen bei einem heißen Cappuccino oder Tee umso gemütlicher. Deshalb stellt die RNZ auch in diesem Jahr die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Den Auftakt macht das "Heart and Soul" in der Bergheimer Straße 133.

> Atmosphäre: Es ist überraschend ruhig in dem industriell eingerichteten "Heart and Soul". Die Musik spielt dezent im Hintergrund, an den Tischen sitzen einige Studierende, die still vor sich hin lernen. Die Bedienung grüßt freundlich auf Englisch. Erst beim zweiten Blick auf die schwarze Wand bemerkt man die Bibelzitate, mit denen die ganze Wand dekoriert ist.

> Geschichte: Das "Heart and Soul" ist eine Einrichtung der amerikanischen Freikirche "Life Church". "Wir haben das Café vor vier Jahren gegründet", erklärt Eigentümer Michael Lange, "um einen Ort für Nachbarschaft und Begegnung zu schaffen." Die Mitarbeiter sind alle ehrenamtlich angestellt und arbeiten dort, um die Gemeinschaft zu unterstützen. "Unsere Einnahmen fließen direkt ins Café zurück. Wir wünschen uns einen Ort der Begegnung, der nicht kommerziell betrieben wird", sagt Lange. Weil das "Heart and Soul" mehr ist als ein einfaches Café, gibt es hier neben Heißgetränken auch Bücher, Schmuck und T-Shirts mit dem hauseigenen Café-Logo zu kaufen.

> Publikum: Hier trifft man vor allem auf Studierende. Gegen die Mittagszeit durchmischt sich das Publikum zwar ein wenig, bleibt aber überwiegend jung. Viele kommen her, um in Ruhe zu lernen. Es entsteht jedoch schnell der Eindruck, dass hier jeder jeden kennt. Einige der Kunden sind Amerikaner, deren Familien in Heidelberg stationiert waren.

> Spezialität: Bekannt ist das "Heart and Soul" vor allem für seine entspannte Atmosphäre. Die traditionell amerikanischen Cookies und die eigene Kaffeemischung ziehen aber mindestens genauso viele Gäste in das Café. "Unsere hauseigene Kaffeemischung beziehen wir von der Mannheimer Rösterei Helder & Leeuwen", berichtet Lange.

> Blick in die Karte: Wer hier Café und Kuchen bestellt, zahlt nach dem Spendenprinzip. Heißgetränke und Kuchen haben keine festen Preise. Bevor man geht, legt man einfach den Betrag auf den Tresen, den man für den Kaffee, Tee oder das Kuchenstück zahlen möchte. Feste Preise gibt es vereinzelt auf die Tagessuppe, die für 2,50 Euro täglich frisch aus regionalen Produkten gekocht wird. Auch die Kuchen werden jeden Tag frisch vor Ort gebacken.

> Öffnungszeiten: Geöffnet hat das "Heart and Soul" Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und dienstags von 12 bis 18 Uhr. Am vollsten ist es in der Mittagszeit, wenn viele Kunden ein gemütliches Plätzchen für einen Teller Suppe suchen.