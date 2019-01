Von Marie Böhm

Heidelberg. Die Café Konditorei Zimmermann findet man in der Rohrbacher Straße 71 in der Weststadt. Viele, die dort schon einmal Kuchen und Torten probiert haben, sind begeistert. Und so ist das "Zimmermann" auch eines der Lieblingscafés der RNZ-Leser.

Atmosphäre: Wer einen Blick durch die großen Glasfronten der Konditorei Zimmermann wirft, dem fällt gleich das klassische Mobiliar auf. "Wir wollten den ursprünglichen Wiener Kaffeehausstil des Cafés erhalten", so Stephanie-Leni Hoffmann-Frey, eine der Besitzerinnen der Konditorei. Im Kontrast zu den altmodischen Sitzbänken und Kronleuchtern ist der Rest des Cafés modern eingerichtet. Ein besonderer Blickfang sind die ausgestellten Bilder. Hoffmann-Frey hat schon immer einen Hang zur Kunst. Deswegen lassen sie und ihr Mann verschiedene Künstler in ihrem Café ihre Bilder ausstellen. Das Dekor ändert sich also öfter, je nach Künstler, zeigt mal surreale, mal realistische, mal moderne Kunstwerke.

Geschichte: Das Café wurde 1955 zusammen mit einem Kino in der Rohrbacher Straße gebaut. Mittlerweile gibt es das Kino nicht mehr, aber das Café blieb erhalten. Im Laufe der Jahre hat es mehrmals die Besitzer gewechselt. Der Name stammt noch von der Familie Zimmermann, der das Café bis 1975 gehörte. Als Hoffmann-Frey und ihr Mann Achim Frey das Café im März 1996 übernahmen, behielten sie den alten Namen bei.

Publikum: "Ich schätze, fast 90 Prozent unserer Kunden sind Stammkunden. Es gibt Leute, die jeden Tag hierherkommen", erzählt Hoffmann-Frey. In der Weststadt lebten vor allem Familien, was man auch an der Kundschaft sehe. "Wir haben Kunden jedes Alters, aber die meisten von ihnen kommen aus der Umgebung. Durch die Nähe zum Europäischen Hof bekommen wir aber auch recht viel internationale Kundschaft."

Spezialität: Das "Zimmermann" ist für sein besonderes Torten- und Kuchenangebot bekannt. "Man hat hier jederzeit die Auswahl aus mindestens 20 verschiedenen Torten, Kuchen und Pralinen", berichtet Frey stolz. "Neben dem Dauermenü wechseln wir das Angebot laufend", sagt seine Frau: "Besonders der Baumkuchen und die Petits-Fours sind sehr beliebt."

Blick in die Karte: In der Café Konditorei Zimmermann gibt es nicht nur Kuchen: "Fast alle unsere Kunden kaufen direkt an der Theke oder kommen wegen des Gebäcks hierher, aber es gibt auch Ausnahmen. Deswegen bieten wir auch verschiedene Suppen und Nudelgerichte an", so Herrmann-Frey. Eine Tasse Tee bekommt man im "Zimmermann" für 2,30 Euro, einen Cappuccino für drei Euro. Für 3,10 Euro kann man ein Stück der beliebten Torten probieren.

Öffnungszeiten: Das Café Zimmermann hat die ganze Woche über geöffnet: von montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.