Von Florian Richter

Heidelberg. In fast jedem Kinderzimmer stehen sie – die Bücher über die Abenteuer des kleinen Drachen Kokosnuss. Die mittlerweile 28 Geschichten verkauften sich weltweit über neun Millionen mal und wurden in den vergangen 15 Jahren in 26 Sprachen übersetzt. Der Autor hinter Kokosnuss und seinen Freunden ist ein "wahrer Star am Kinderbuchhimmel", findet Nadine Ratz, die stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei. Nun wurde der Autor Ingo Siegner mit dem renommierten Kinder- und Jugendbuchpreis "Heidelberger Leander" der Buchhandlung Schmitt & Hahn und der Kinderbuchexpertin und Leander-Initiatorin Gabriele Hoffmann ausgezeichnet.

Neben Siegner spielten im ausverkauften Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei allerdings die Kinder eine Hauptrolle. Sie stellten nicht nur einen großen Teil des Publikums, sondern waren Teil des Programms. Die Kinder des evangelischen Kindergartens Elisabeth Ding aus Leimen führten die Geschichte "Der kleine Drache Kokosnuss im Weltraum" mit Musik- und Tanzeinlagen auf. Das Publikum war begeistert und klatschte lautstark Beifall.

Nach der Vorführung betrat der Bildungswissenschaftler und stellvertretende Vorsitzende des Vereins "Leseleben", Hans-Bernhard Petermann, die Bühne. Siegner habe den Preis verdient, weil er mit seinen Geschichten den Leser "ganz wirkmächtig in Abenteuer verwickelt, die es mitzuerleben wie auch zu bestehen gilt", so Petermann. Auch ermöglichten die tierischen Protagonisten als "lebendige Projektionsfiguren leichter als konkrete Menschen eine Identifikation". Nicht zu vergessen sei sein "herrliches Sprachspiel". Kurzum: Bei seinen Büchern handele sich um ein "Abenteuer des Lesens"– genau das, "was ein gutes Buch zu einem guten Buch macht und Lesen fördert".

Preisträger Ingo Siegner mit Initiatorin Gabriele Hoffmann, Andreas Klingel, Laudator Bernhard Petermann und Kathrin Heim (v.l.).

Initiatorin Hoffmann, die dieses Jahr das 20-jährige Bestehen dieser Auszeichnung feiert, betonte jedoch noch ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium: "Es ist auch wichtig, dass auch die Erwachsenen diese Bücher als sinnvoll empfinden." Dass das auf den Preisträger zutrifft, konnte Andreas Klingel aus der Geschäftsleitung von Schmitt & Hahn bestätigen: "Auch ich bin Kokosnuss-Vorlese-Papa."

In seiner Dankesrede zeigte sich Siegner geehrt: "Das ist ein ganz besonderer Tag für mich", so der Preisträger. Es blieb aber nicht nur bei einer Dankesrede. Im Anschluss zeichnete er seine berühmtesten Figuren und erzählte deren Geschichte. Die Kinder folgten dem Autoren dabei gebannt, aber durchaus kritisch, und merkten hier und da Unterschiede zu den "Originalen" an.

Die kleinen Gäste zeigten sich von den Abenteuern begeistert: "Besonders der Drache Kokosnuss gefällt mir sehr gut, er ist sehr witzig" erklärte die zehnjährige Liana. Ihre Mutter ergänzte: "Diese Geschichten animieren die Kinder einfach zum mitlesen." Auch Erik, zehn Jahre alt, würde am liebsten mal selbst Teil einer von Kokosnuss’ Reisen sein. "Er ist so witzig und mutig!" Welches Abenteuer er sich noch wünscht? "Zum Urknall sollte er mal reisen!"

Zum Abschluss ließ Siegner die Kinder noch an seinem neusten Projekt teilhaben und las aus einem noch nicht veröffentlichten Band seiner Erfolgsreihe Eliot und Isabella vor.