Heidelberg. (ani) Echte italienische Küche. Ohne Schnörkel. Ehrlich und bodenständig: Das soll es im „Uuuhmami“ geben – dem neuen Laden von den Machern des Café „Nomad“, des Burgerrestaurants „Joe Molese“ und von Leander Schmidt-Glintzer, den viele noch als Koch aus den Anfangsjahren des Landgut Lingenthals kennen. Er hat sich mit Suna Aslan und Ellis Osabutey vom „Nomad“ und Marco Panzini, Gesicht des „Joe Molese“, vor gut einem Jahr zusammengetan – seit wenigen Tagen hat das „Uuuhmami“ des Gastro-Teams im ehemaligen „Carosello“ auf dem Landfried-Gelände nun schon geöffnet.

Industrieromantik trifft innovative Küche: So lässt sich das Konzept grob beschreiben. Viel wichtiger aber: „Wir stellen das Produkt wieder in den Mittelpunkt“, erklärt Panzini, dessen Vater aus Süditalien stammt. Deshalb gibt es auf der Karte auch Gerichte wie „Brot und Salz und nix“ oder schlicht Burrata mit Basilikumcreme. „Ich wollte schon immer den Italiener machen, der keiner ist“, sagt der 38-Jährige. Deshalb sucht man auf der Karte auch vergebens nach Vitello Tonnato oder Carpaccio. Panzini ist sicher: „Das braucht die Stadt nicht mehr.“ Stattdessen braucht sie offenbar die Pizza Romana, für die Ellis Osabutey verantwortlich ist, der seit 15 Jahren zwischen Heidelberg und Rom pendelt. Bei der Pizza liegt das Geheimnis im Teig: Er zieht 24 Stunden lang. Das sei ein wichtiger Prozess, der heutzutage viel zu häufig einfach übergangen werde, sagt Panzini. Man müsse dem Produkt auch den Respekt entgegenbringen, den es verdiene, findet Panzini. Auch deshalb wird im „Uuuhmami“ alles selbst gemacht: die Tomatensoße für die Pizza, die Pasta, das Brot. Die Zutaten kommen direkt aus Italien und was regional gekauft werden kann, wird auch regional gekauft.

Verarbeitet wird das in der komplett offenen Küche um das Team des 31-jährigen Leander Schmidt-Glintzer, der in Sternerestaurants gelernt hat. Er hatte das „Pfannenwerfen und Rumgeschreie in der Küche“, wie er sagt, satt – und dass in vielen Restaurants häufig „die Seele des Essens zerstört werde“. Nicht so im „Uuuhmami“.

Einen Laden machen, wo man als Gastronom auch selbst gerne hingehen würde: Das ist jedenfalls für Ellis Osabutey Antrieb. „Das hier ist genau so etwas“, sagt er. Gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Suna Aslan eröffnete er 2016 das erste „Nomad“ in der Rohrbacher Straße, 2018 folgte das Zweite in Neuenheim. Jetzt wieder auf Abendgastronomie umzusteigen, sei natürlich eine Herausforderung, meint Aslan. Zumal beide vor neun Monaten Nachwuchs bekommen haben. Doch der Aufwand lohne sich. Überhaupt ist das neue Gastro-Team noch lange nicht am Ziel: Ein weiteres „Uuuhmami“ wird in Mannheim eröffnen – und auch in Heidelberg soll im nächsten Jahr noch viel passieren.

Info: „Uuuhmami“, Alte Eppelheimer Straße 50, täglich 11 bis 1 Uhr, 25. und 26. Dezember ab 17 Uhr, Silvester à la carte, 1. Januar ab 15 Uhr geöffnet. Achtung: keine Bargeldzahlung!