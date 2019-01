Von Micha Hörnle

Heidelberg. Nach dem RNZ-Jahresinterview mit OB Eckart Würzner gingen die Wogen der Empörung hoch: Darin hatte er angedeutet, mit den Eigentümern des Kohlhofs eine gütliche Einigung finden zu wollen. Daraufhin entrüsteten sich die großen Gemeinderatsfraktionen, die von Würzner nicht eingeweiht waren, gegenüber der RNZ: Man wolle nicht von der bisherigen Linie abweichen, das Gebäude zurückzukaufen. Deswegen habe man ja vor zwei Jahren einen Prozess vor dem Landgericht angestrengt.

Nun sagte Würzner gegenüber der RNZ: "Ich wundere mich ehrlich gesagt über die Aufregung. Ich habe gesagt, dass ich es toll fände, wenn es dort jetzt endlich ein Restaurant gäbe, in das auch jeder Bürger gehen kann. Dann würde ich dem Gemeinderat auch empfehlen, den Rechtsstreit zu beenden. Aber eben nur dann. Und diesen Punkt sehe ich persönlich wie die allermeisten Menschen in der Stadt als nicht annähernd erfüllt. Wir wünschen uns doch alle einen Gasthof auf dem Kohlhof, der jedem Bürger und seiner Familie offen steht. In diesem Ziel sind wir uns alle einig, und darauf arbeiten wir hin. Es ist auch klar, dass in den gemeinderätlichen Gremien die weiteren Verfahrenswege besprochen werden. Das ist selbstverständlich und allen bekannt."

Tatsächlich gab es einen triftigen Grund für Würzners "Alleingang". Denn ein Sprecher des Landgerichts bestätigte der RNZ, dass das Gericht den beiden Prozessparteien im Dezember einen Brief geschrieben hatte - und dort noch einmal die Möglichkeit einer gütlichen Einigung auslotete: Jetzt gebe es doch nachweislich das hochpreisige, von Kritikern ausgezeichnete Feinschmeckerrestaurant "Oben" auf dem Kohlhof. Aber immerhin doch ein Lokal, was ja die Stadt seit Langem verlangt habe. Das Gericht fragte, ob man sich auf der Basis dieses neuen Umstands nicht vergleichen könne, um den Prozess zu einem Ende kommen zu lassen.

Der Gerichtssprecher sieht in dieser Empfehlung einen "Anstoß für ein neues Nachdenken", betont aber auch: "Das ist keinerlei Abkehr von der bisherigen juristischen Bewertung." Denn in einem Beschluss vom März 2018 hatte das Gericht empfohlen, Verkaufsverhandlungen einzuleiten, die immer noch laufen. Wenn die Stadt weiter auf ihrem Standpunkt beharre, das Areal zurückzukaufen, sei "das ihr gutes Recht". Zumal zu dem Zeitpunkt, als die Stadt Klage auf Rückkauf erhob, also Anfang 2017, mit ziemlicher Sicherheit kein Lokal auf dem Kohlhof existierte - trotz eindeutiger Verpflichtung des Grundbuchs.

Der Gerichtssprecher sagte zur RNZ: "Nur weil jetzt ein Restaurant auf dem Kohlhof betrieben wird, hat die Klage nicht weniger Erfolg als vorher." Insofern habe zwar das nun eröffnete "Oben" "keine Relevanz für den Rechtsstreit", aber eben für eine mögliche Einigung. Allerdings weiß man nun von Seiten des Gemeinderates, dass es einen Vergleich wohl nicht geben wird, der Rechtsstreit zieht sich auf jeden Fall weiter. So könnte beispielsweise das Gericht sich vorbehalten, die Rentabilität einer Gastronomie auf dem Kohlhof gutachterlich zu überprüfen - auch das war Teil des Beschlusses vom letzten Jahr.