Heidelberg (dns). Das Gutachten, das nun im Klimaschutzausschuss vorgestellt wurde, ist nur ein Teil der Studie, die das Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) gerade für die Stadt erstellt. Bis zum Herbst wollen die Experten vorrechnen, wie Heidelberg schneller klimaneutral werden kann – bis 2035 oder gar 2030. "Da schlüsseln wir dann auch die notwendigen Maßnahmen auf", erklärt Ifeu-Geschäftsführer Lothar Eisenmann der RNZ.

Aktuell gelte für Heidelberg noch das beschlossene Ziel von 2050. Die Stadtspitze strebt jedoch ein ambitionierteres Ziel an – und muss das alte auch überarbeiten, da mittlerweile die Bundesregierung beschlossen hat, dass Deutschland schon 2045 klimaneutral sein soll. "Das gilt dann natürlich auch für alle Kommunen." OB Eckart Würzner hatte jedoch schon 2019 das Jahr 2030 als "politisches Ziel" ausgerufen. Eisenmann bezweifelt allerdings, dass die Stadt bis dahin komplett klimaneutral sein wird: "Das dürfte nicht in allen Sektoren möglich sein." Wenn man jedoch in allen Bereichen die Maßnahmen nochmal deutlich verschärfe, könne man dem Ziel zumindest nahekommen.

Dass die bereits beschlossenen Maßnahmen im Klimaschutzaktionsplan dafür nicht ausreichen, wie das Gutachten seines Hauses zeigt, kam für Eisenmann dabei nicht unerwartet. "Dabei muss man aber auch wissen: Es geht nur um einen Teilausschnitt von Maßnahmen. Das ist nicht der gesamte Klimaschutz in Heidelberg." Viele weitere Bemühungen liefen bereits parallel, der Verkehrsbereich fehle und auch EU, Bund und Land hätten Maßnahmen ergriffen: "Insgesamt kann man da schon bei mehr rauskommen."

Dennoch müsse natürlich auch die Stadt nachbessern: "Ein wichtiger Baustein ist da sicherlich die Erhöhung der Sanierungsrate. Das hat ja auch unser Gutachten gezeigt", so Eisenmann. Darin heißt es, dass der CO2-Ausstoß um bis 7,6 Prozent sinken könnte, wenn jährlich 2,5 Prozent aller Gebäude saniert werden – mehr als doppelt so viele, wie es aktuell sind. "Das ist natürlich anspruchsvoll, aber nicht gänzlich unrealistisch." Aber dafür müsse auch mehr passieren – die Stadt müsse Beratung und Förderung ausbauen, aber auch überlegen, wie man das Handwerk dabei unterstützen kann, die Kapazitäten zu erhöhen. Das Potenzial sei in jedem Fall vorhanden: "Wir sitzen ja in Neuenheim und wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich haufenweise Gebäude, die man sehr gut sanieren könnte." Außerdem müsse man versuchen, Gewerbe und Industrie deutlich stärker als bisher ins Boot zu holen, sowohl bei der Gebäudesanierung als auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien. "Da ist auch noch Luft nach oben."