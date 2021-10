Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Wenn bei Kindern und Jugendlichen eine chronische Erkrankung diagnostiziert wird, verändert sich das Leben ganzer Familien von einem Tag auf den anderen. Lange Krankenhausaufenthalte, Behandlungen und Operationen, unregelmäßige Kindergarten- und Schulbesuche und körperliche Beeinträchtigungen sind dann an der Tagesordnung. Die an der Heidelberger Kinderklinik angesiedelte Stiftung Courage und die TSG Hoffenheim wollen gemeinsam helfen, diesen beschwerlichen Alltag der Betroffenen etwas zu erleichtern. Mit der Pressekonferenz der TSG-Fußballprofis vor dem Heimspiel am Freitagabend gaben sie den Startschuss für die Spendenkampagne "Wir H11en".

11 Euro, 111 Euro, 1111 Euro – so wie die elf Fußballer auf dem Rasen ein Team bilden, steht auch die Zahl Elf bei "Wir H11en" im Mittelpunkt. Ziel der Kampagne ist es, möglichst viele Fußballfans, Fußballer und andere Unterstützer für eine beliebige Spendensumme mit einer oder mehreren Elfen zu gewinnen. Die Spenden sollen chronisch kranken Kindern an der Heidelberger Kinderklinik zugutekommen. Die Stiftung Courage ermöglicht generell verschiedene spendenfinanzierte Projekte wie eine jährliche Ferienkur für nierenkranke Kinder, Musiktherapie, Besuche der Klinikclowns oder psychologische Begleitung von Familien mit Kindern, deren Lebenszeit krankheitsbedingt begrenzt ist.

"Mit der Elfer-Spenden-Idee aus dem Courage-Team können weitere Projekte aufgesetzt und finanziert werden, um die Not der Kinder zumindest etwas zu lindern", sagt Alexander Rosen. Der Direktor Profifußball der TSG Hoffenheim engagiert sich bereits seit der Stiftungsgründung im Jahr 2002 als Botschafter für Courage. Sein Verein bewirbt die Spendenaktion ab sofort über die hauseigenen Medienkanäle und will mit weiteren Aktionen Menschen anregen, die Arbeit der Stiftung kennenzulernen und sie finanziell zu unterstützen. Kampagnen-Botschafter sind die beiden TSG-Mittelfeldspieler Sebastian Rudy und Christoph Baumgartner. Sie besuchten die diesjährige Ferienkur für nierenkranke Kinder und Jugendliche in Bad Herrenalb.

Allein am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Heidelberger Universitätsklinikums werden rund 15.000 Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen wie angeborenem Nierenversagen, Diabetes, Rheuma, angeborenen Stoffwechselstörungen, Herzfehlern oder Krebserkrankungen betreut. Die Stiftung Courage möchte sie mit zusätzlichen Angeboten über die medizinische Versorgung hinaus bestmöglich unterstützen und ihnen mehr Lebensqualität, Mut, Kraft und Zuversicht geben. Die Kooperation mit der TSG Hoffenheim sei "eine großartige Chance", den Einsatz der Stiftung für chronisch kranke Kinder und ihre Familien einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, so Petra Köllner-Kleinemeier, Vorstandsvorsitzende von Courage. "Wir sind überaus dankbar, dass das gesamte TSG-Team einen Teil seines außerordentlichen sozialen Engagements unserer Sache widmet."