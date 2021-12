Von Philomena Meyer

Heidelberg. Nachdem sich am letzten Wochenende vor dem Bürgerhaus in Neuenheim noch lange Warteschlangen gebildet hatten, hielt sich der Impfandrang an diesem Wochenende stark in Grenzen. Obwohl viele Arztpraxen, Betriebe oder Einrichtungen für die Impfung geöffnet waren, wurden deutlich weniger Dosen verabreicht als erhofft.

Am Samstagvormittag hat das Theater Mitarbeitern und deren Familien die Impfung angeboten. Damit der Kulturbetrieb arbeiten könne, sei es essenziell, dass die Hausmitglieder geimpft seien, erklärte Josephine Böger von der Pressestelle des Theaters. Außerdem wolle man dem Publikum zeigen, wie man sich positioniere und durch die vielen Impfwilligen ein positives Zeichen setzen. Ärztin Schirin Bodem-Möbius, die im Theater impfte, ist seit Anfang November jeden Samstag und Sonntag auf Impfaktionen und in Betrieben – auch bei der Rhein-Neckar-Zeitung hat sie schon geimpft. "Wenn ich die Chance habe, den Impfstoff zu bekommen, ist es meine Verpflichtung, meinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten", sagt sie. Jeder, der mit anpacke, helfe, die Welle zu durchbrechen, so die Ärztin. Leider seien aber bei jeder Impfaktion nur sehr wenige Erstimpfungen dabei.

In der Christuskirche impfte Jörg Nollert in der Sakristei. Foto: Meyer

Neben solchen internen Impfangeboten gibt es aber auch viele öffentliche Aktionen, bei denen ohne Termin geimpft wird: so etwa am Samstag in der Christuskirche in der Weststadt. "Seit zwei Jahren beten wir für die Erkrankten und die Pflegenden", sagte Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez. Darum habe man sich gefragt, was man darüber hinaus tun könne. "Es ist unser christlicher Auftrag, dass Leute gesund sein können, nicht nur seelisch, sondern auch körperlich", begründete auch die Kirchenälteste Gabriele Kirchner-Link die Impfaktion. Und so haben die drei Ärzte am Samstag in der Kirche ehrenamtlich gearbeitet – die Erstattung der Kosten durch die Krankenkassen wird dann an "Brot für die Welt" gespendet.

Einige kamen sogar ganz spontan – etwa Manuel Montero, der hier seine Booster-Impfung erhielt. Er sei gerade Kaffeetrinken gewesen und wurde dabei auf das Angebot hingewiesen. "Ich habe zwar einen Termin in ein paar Tagen, aber so war ich doch noch etwas schneller", berichtete er.

Aber auch ein Erstimpfling fand sich unter den Impfwilligen: Die 16-Jährige wollte sich eigentlich schon seit Längerem immunisieren lassen, habe aber wegen den Sommerferien und der Schule nie den richtigen Zeitpunkt gefunden. Ihre Mutter, die letzte Woche im Gottesdienst war, habe ihr von der Aktion erzählt. "Am Anfang habe ich mich schon gefragt, ob die Impfung genug geprüft ist, aber es ist einfach praktischer, geimpft zu sein", sagte die Zehntklässlerin. Die Beschränkungen hätten sie motiviert, einen Impfdruck habe sie allerdings nicht empfunden.

Sie habe mit einem größeren Ansturm gerechnet, so Kirchner-Link. Denn am Vormittag lief die Aktion nur langsam an. Ob die Kirche als Ort abschreckte? Der Blick auf eine weitere ungewöhnliche Impfaktion einen Kilometer entfernt zeigt, dass es wohl weniger am Ort liegt und eher an einer abnehmenden Impflust. Denn auch wenn die Halle 02 die Immunisierungen musikalisch durch DJs begleiten ließ, waren auch hier keine langen Schlangen zu sehen. Insgesamt 5000 Dosen Impfstoff standen den Ärzten von Mittwoch bis Sonntag zur Verfügung – verimpft wurden allerdings nur 2300 Dosen, noch nicht einmal die Hälfte. Dazu kommt, dass der Anteil der Erstimpfungen sehr gering war: Nur 55 Menschen kamen dafür.

Am Wochenende wurde an vielen Orten in Heidelberg geimpft: In der Halle 02 begleiteten DJs die Aktion. Foto: Rothe

Auch viele der Impfwilligen in der Halle waren verwundert über die leeren Räume. Die 27-jährige Ayla war aber froh, dass sie auch spontan ohne Termin kommen konnte. Sie sei bei der Christuskirche gewesen, aber da sei kein Biontech-Impfstoff für unter 30-Jährige mehr verfügbar gewesen, weshalb sie weitergeleitet wurde. Auch Maria Ellwanger versteht nicht, "wieso Leute sich nicht impfen lassen, um andere zu schützen". Wegen eines Familientreffens zu Weihnachten sei sie sehr froh, dass sie nun schon früher ihren Booster bekommen hat. "Und es macht ja auch Spaß mit dem DJ", so Ellwanger. Bei der Musik schieden sich aber die Geister: Gülyar Baysal, ebenfalls zum Boostern da, fand Techno-Musik beim Warten nach der Impfung nicht sehr angenehm. "Ich hätte lieber eine Tasse Kaffee gehabt", meinte sie lachend.

Bernhard Boll, einer der Ärzte, die die Aktion mitorganisiert hatten, fand es schade, dass er die eigentliche Klientel der Halle kaum bedienen konnte: Wegen der Rationierungen hätte ihm nur wenig Biontech für unter 30-Jährige zur Verfügung gestanden. Als am Donnerstag 280 Termine für diesen Impfstoff vorhanden waren, seien diese nach nur 20 Minuten vergeben gewesen. Er schätzt, dass er mit mehr Biontech sehr viel mehr Impfwillige hätte erreichen können. "Wir müssen schnell sein und den Wettlauf gegen Omikron gewinnen – das geht nur mit Massenimpfungen."