Rund 20 Sorten Tomaten gibt es bei der Bioland-Gärtnerei Wiesenäcker in Handschuhsheim. Und natürlich noch viel mehr. In Plastik Verpacktes sucht man hier allerdings vergeblich. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Gemüse aus eigenem Anbau, selbst gebackenes Brot und eingemachte Spezialitäten – regionale Lebensmittel und gesundes Essen liegen voll im Trend. Die RNZ stellt in diesem Sommer Heidelbergs Hofläden vor und zeigt, was sie besonders macht. Heute: die Bioland-Gärtnerei Wiesenäcker in Handschuhsheim von Elke Koppert und Roland Ribbat.

> Was gibt es hier? Obst, Gemüse, Salate und Kräuter der Saison. Die Pflanzen gedeihen auf einer Anbaufläche von rund sechs Hektar auf dem Freiland und in Gewächshäusern, wobei der ökologische Anbau wesentlich zeitaufwendiger ist als der konventionelle. Kartoffeln und Eier kauft die Gärtnerei aus anderen Bioland-Betrieben in der Region zu. Der Honig, der im Hofladen angeboten wird, stammt von einem Wander-Imker und der Bio-Wein von einem Winzer aus St. Martin in der Pfalz. Mit den eigenen Produkten beliefert die Gärtnerei Wiesenäcker wiederum Bio-Supermärkte in der näheren Umgebung.

> Was ist das Besondere? Zum Beispiel die rund 20 Sorten Tomaten, die im Laden erhältlich sind. "Das sind die besten, die ich kenne, ich esse schon seit Jahren keine anderen mehr", bestätigt ein Kunde beim Ortstermin. Derweil bekommen die Betreiber der Bioland-Gärtnerei von der Kundschaft immer wieder die Rückmeldung, dass die Waren im Kühlschrank besonders lange frisch blieben. Im Laden wird nichts in Plastik Verpacktes verkauft. An den Wänden hängen Ausdrucke von Fotoaufnahmen mit Motiven aus dem Handschuhsheimer Feld. Elke Koppert und Roland Ribbat haben sie selbst gemacht – und im Auftrag der Gärtnervereinigung dazu auch eine kostenlose Broschüre herausgegeben.

> Die Geschichte hinter dem Laden: Elke Koppert und Roland Ribbat haben den Hofladen vor 30 Jahren gegründet. Das Paar hat sich mit der Spezialisierung auf ökologischen Anbau von Obst und Gemüse einen Lebenstraum erfüllt. Elke Koppert ist Spross einer Handschuhsheimer Familie, die über Generationen von der Landwirtschaft lebte. Die Eltern zogen schon vor Jahrzehnten von der Mühltalstraße in den "Aussiedlerhof" im Feld um. Die Tochter war schon immer sehr naturverbunden, beschäftigte sich gern mit Pflanzen und absolvierte am Botanischen Garten eine Ausbildung im Zierpflanzenbau. Ein Grund, warum vor dem Hofladen Kakteen wachsen. Roland Ribbat stammt aus Norddeutschland und ist gelernter Obstbauer. Das Paar arbeitete zunächst im konventionellen elterlichen Betrieb mit. Nach der Übernahme erfolgte die Umstellung auf ökologischen Anbau. Dies ist mit höheren Kosten für das Saatgut verbunden, für Düngung und Pflanzenschutz gelten besondere Vorschriften. Außerdem gehört die "Grünbrache", durch die sich der Ackerboden regenerieren soll, zum Konzept. Dadurch entfällt allerdings auch konstant rund ein Viertel der Anbaufläche.

> Anfahrt und Umfeld: Zur Bioland-Gärtnerei Wiesenäcker im Gewann Schläuchen 4 gelangt man vom Ort her über die Mühlingstraße, an der ersten Weggablung links halten. Der Laden liegt in Höhe des Campus. Ein Großteil der Kundschaft kommt mit dem Rad zum Einkaufen. Gegenüber vom Laden legt Christine Koppert, Elkes Mutter, alle Jahre wieder ein herrliches Blumenfeld an, das viele Bewunderer hat.

> Die Öffnungszeiten: Dienstags von 10 bis 12 und von 15 bis 18.30 Uhr, freitags von 10 bis 18.30 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr.