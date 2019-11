Von Anica Edinger

Heidelberg. Andrea Edel strahlt. Der Stein, der ihr vom Herzen fiel, wog offensichtlich schwer. Denn am Freitag war es soweit. Endlich. Der Hip-Hop-Pionier Frederik Hahn alias „Torch“ übergab der Stadt seine Archivalien für das geplante Hip-Hop-Archiv – symbolisch. Denn Hahn hatte die potenziellen Ausstellungsstücke nicht dabei, unterschrieb aber immerhin den Vertrag, der besagt, dass er diese der Stadt für das Archiv anvertraut.

Seit gut einem Jahr war dieser Vertrag nun in Vorbereitung. Dass es ein Hip-Hop-Archiv in Heidelberg, der Geburtsstätte des deutschen Sprechgesangs, geben soll, steht eigentlich schon seit 2011 fest. Umso mehr freute sich Edel jetzt, „dass wir mit der Vertragsunterzeichnung nun einen großen Schritt weiter sind“, wie sie gestern in ihrem Büro im Kulturamt sagte. Und deshalb gab es für alle Beteiligten auch erst einmal ein Glas Sekt. Hahn war da ein wenig zurückhaltender, zumal er gar keinen Alkohol trinke: „Das ist erst der Beginn“, sagte er immer wieder, auch in Richtung Edel. Und dennoch: „Der 29. November 2019: Das ist schon ein wichtiger Moment.“

Die Vision für das Archiv sei groß, so Hahn. Dort solle nicht nur ausgestellt, sondern auch gelehrt, gelernt und geforscht werden. Das alles in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg, idealerweise mit einem eigenen Forschungsinstitut. Daran arbeitet gerade der Sprachwissenschaftler Bryan de Vit, der an der Ruperto Carola promoviert. Er ist sicher: Das Archiv werde zum „Goldschatz“ für die Stadt. Doch damit müsse man sorgsam umgehen. Denn: „Hip-Hop als Phänomen ist so komplex: Das muss man transdisziplinär angehen und aus verschiedenen Perspektiven betrachten.“

Das alles soll künftig in einem Heidelberger Hip-Hop-Archiv geschehen. Wobei man über dessen Namen noch einmal nachdenken müsse. „Die Begrifflichkeiten sind Teil der Selbstfindung“, sagt sie. Fest steht: Das Archiv solle „ein lebendiger Ort“ werden. Wo Hip-Hop auch erlebt und selbst gemacht werden könne. Ein entsprechendes Konzept gelte es nun, zu erarbeiten – „um es zu gegebener Zeit dem Gemeinderat vorzulegen“, so Edel. Was das genau bedeutet, konnte die Kulturamtsleiterin gestern noch nicht sagen, versprach aber auch, dass man bereits Vorbereitungen getroffen habe. Und: „Wir sind voller Zuversicht, dass wir die Dinge bald in Empfang nehmen können.“ Dann werde man die Archivalien gemeinsam mit dem Stadtarchiv sichten und aufbereiten.

Frederik Hahn arbeitet unterdessen an einem Buch zur deutschen Hip-Hop-Geschichte – „das soll die ganzen Sachen in einen Kontext bringen“, erklärte er. Also quasi ein Ausstellungskatalog zur noch nicht vorhandenen Ausstellung. Die Mittel für das Archiv stehen im Haushalt. Jetzt kann es also losgehen.