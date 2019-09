Heidelberg. (hö) Der "Heidelberger Herbst" als eines der größten und stimmungsvollsten Stadtfeste der Region wird in diesem Jahr zum 50. Mal gefeiert - und steht ganz im Zeichen der Nostalgie. Nicht nur weil genau eine Woche vor dem Fest, am 21. September, ein Sonderheft der RNZ beiliegt, in dem Erinnerungen an frühere Feste verewigt sind. Während des Festes hat sich Organisator Mathias Schiemer, Geschäftsführer von "Heidelberg Marketing", etwas Besonderes ausgedacht: An die Laternen in der Hauptstraße werden Banner mit historischen Fotos von alten Geschäften angebracht, die es einst in der Einkaufsmeile gab: "Vielleicht mag das etwas provozieren, aber in jedem Fall ist es nostalgisch", sagt der gebürtige Heidelberger, der unlängst ja auch den "Pustefix"-Bär rettete.

Ebenfalls neu - und einmalig zum 50. - ist ein Feuerwerk, das für den späten Samstagabend, 28. September, geplant ist: "Das muss man sich wie eine Schlossbeleuchtung ohne die Alte Brücke vorstellen." Start ist wie bei Schlossbeleuchtungen gegen 22.15 Uhr. Und wenn zu dieser Zeit die Bands auf den insgesamt 14 Bühnen gerade in den musikalischen Endspurt gehen? "Das bekommen wir schon hin. Dann gibt es eine kurze Pause", so Schiemer.

Ansonsten bleibt es beim Altbewährten: Samstags lockt bereits vor der Eröffnung um 11 Uhr der Flohmarkt in die Gassen der hinteren Altstadt (grob gesagt von der Großen Mantelgasse bis zum Kornmarkt), auf dem Uniplatz ist der Mittelaltermarkt, und schließlich gibt es wieder den Familientag am Sonntag, der seit 2015 mit einem verkaufsoffenen Sonntag gekoppelt ist.

Apropos Nostalgie. Eine Institution beim "Herbst" konnte gerettet werden: Die Traditionsband "Heidelberg Starfighters" hatte ihren Stammplatz bisher in der St.-Anna-Gasse, doch dann entschied sich der Platzbetreiber für ein neues Konzept. Zusammen mit dem Schaustellerverband fand "Heidelberg Marketing" einen neuen Standort: den Anatomiegarten. Keine schlechte Wahl, denn hier spielten die "Starfighters" schon vor über 15 Jahren.

Info: 50. Heidelberger Herbst in der Altstadt, Samstag, 28. September, 11 bis 23 Uhr. Familienherbst, Sonntag, 29. September, 11 bis 19 Uhr.