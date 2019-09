So alt wie der "Heidelberger Herbst" selbst: Das Heidelberger Rap-Urgestein Toni L. (rechts) feierte auf dem Karlsplatz am Samstag mit Freunden und Gästen musikalisch seinen 50. Geburtstag - und Tausende feierten mit. Foto: Philipp Rothe

Von Rolf Kienle

Heidelberg. Torch, den man den Gründervater des deutschen Rap nennt, hat keine Berührungsängste vor Uralt-Klassikern wie "Happy Birthday" - und stimmt das Lied für seinen alten Weggefährten Toni L. an, wenn auch ohne durchschlagende Wirkung: Das Publikum auf dem Karlsplatz will Rap hören und nicht singen. Gefeiert wird Toni L. dennoch. Der Mann ist gerade 50 geworden und damit so alt wie der "Heidelberger Herbst". Und wie Torch - bürgerlich Frederik Hahn - ein Urgestein des deutschen Rap.

Toni L., der Mann mit der Mütze, ist in Sichtweite des Karlsplatzes aufgewachsen und hat womöglich davon geträumt, hier eines Tages eine Party zu feiern. Dass ein paar Tausend zu seinem Fünfzigsten kommen, ist eine schöne Geste, denn in Heidelberg lag vor mehr als 30 Jahren der Grundstein dieser Musikgattung. Toni L. blieb seiner Heimatstadt immer treu.

Der "Heidelberger Herbst" war von Anfang an vor allem ein Musikfest. Auf den verschiedenen Bühnen gaben sich die Bands schon immer die Klinke in die Hand und durften vor allem eines: Laut sein. Zwischen Marstall, Fischmarkt und Marktplatz, schließlich auch auf Kornmarkt und Karlsplatz ließen sie es auch dieses Mal buchstäblich krachen. Und die Herbst-Freunde zogen von Funky-Music über Heavy Metal bis hin zu den Rock ’n‘ Rollern. So wie es immer die Besucher gab, die speziell wegen der Flohmärkte zum "Heidelberger Herbst" kamen, existierte in jedem Jahr die große Gruppe der Musikfreunde.

Dass der "Heidelberger Herbst" mit gut anderthalb Kilometern von Bismarckplatz bis Karlsplatz eine ziemlich lange Angelegenheit ist, wird für die Kenner nie ein echter Hinderungsgrund sein. Auch die gelegentliche Enge in der Hauptstraße nicht. Man nimmt den Bus bis zur Alten Brücke, geht die Steingasse hoch und ist schon mitten drin im Geschehen. Gut, auch rund um Heiliggeistkirche und Rathaus wird es mal enger, aber das gehört dazu.

Wer dann weiter zieht bis zum Marstall, nimmt die Route durch die Untere Straße, in der es zwar enger zugeht als in der Hauptstraße, aber gleichzeitig trifft man hier eher alte Bekannte. Das kann die Kilometerleistung ohnehin ganz erheblich verkürzen. Es gibt hochmotivierte Zeitgenossen, die es von der Alten Brücke lediglich bis zur Unteren Straße schaffen und dort hängen bleiben, wie man so schön sagt. Um 23 Uhr treten sie dann wieder den Rückweg an. Und schwärmen tags darauf: "Das war ein schöner Herbst." Dass sie eigentlich fast nichts von ihm gesehen haben, ist unwichtig.

Gleichzeitig kann man das Pech haben, gut gelaunt von einem Platz zum anderen zu ziehen - um jeweils zur Pause dort anzukommen, wie es Thomas F. passierte, einem "Herbst"-Fan der ersten Stunde. Er gehört zu jenen Stammgästen, die nichts über den "Herbst" kommen lassen würden, auch wenn er anderntags vielleicht heftiger in den Gliedern hängen mag als in jungen Jahren.

Man darf den Bands in der St. Anna-Gasse, auf dem Ebert-Platz oder am Anatomie-Garten nicht Unrecht tun, sie geben ihr Bestes, aber konzentrierter spielt sich das musikalische Leben eben in der Kernaltstadt ab. Die kleinen Plätze sind wie gemacht für Konzerte. Und selbst die Nähe von Kornmarkt und Marktplatz ist kein akustisches Problem. Am Abend kamen sie sich nie ins Gehege, "Gonzos Jam" stimmte auf dem Marktplatz kraftvolles Liedgut wie "Stairway to Heaven" an - im Übrigen fast genauso alt wie der "Herbst" - und auf dem Kornmarkt die "Zap-Gang" jüngeren Pop wie "Shut up and dance", eine Botschaft, die beim Publikum zwangsläufig nicht recht ankam. Auf dem alten Pflaster des Platzes mag man ja manches machen können, aber bestimmt nicht tanzen. Am Fischmarkt, wo "Airtime" vor einem bereits kleineren Publikum spielte, gab‘s zur gleichen Zeit "Purple Rain". Ein paar hundert Meter weiter ging es bei "The Wright Thing" und Gästen gewohnt funkig zu.

Die Geburtstagsgäste von Toni L. aber waren die Gewinner des Abends. Der Karlsplatz wurde zum besten Logenplatz für das Feuerwerk oben am Schloss. Wer auf dem Karlsplatz stand, konnte es in seiner ganzen Pracht mitverfolgen. 20 Minuten großes buntes Kino zum Jubiläum. Das Feuerwerk hatte einen Nebeneffekt: Es war das große Finale des 50. "Herbstes", gleichzeitig läutete es den Feierabend des Samstags ein. Danach zog der Großteil der Besucher friedlich nach Hause.