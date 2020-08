Von Anica Edinger

Heidelberg. Viele Rätsel umgeben den Heiligenberg. "Er wirft mehr Fragen auf, als er uns Antworten bietet", sagt Renate Ludwig, die Leiterin der Abteilung Archäologie und Denkmalschutz des Kurpfälzischen Museums. Doch ein Geheimnis des Heiligenbergs ist jetzt gelüftet – und 15 Leserinnen und Leser der RNZ waren am Dienstagabend die Ersten, die davon erfuhren.

Denn bei der archäologischen Führung zum Thema "Kelten auf dem Heiligenberg" im Rahmen der RNZ-Sommertour präsentierten Renate Ludwig und ihr Kollege Tobias Schöneweis vom Kurpfälzischen Museum den Lesern "brandaktuelle, spektakuläre Forschungsergebnisse", so Ludwig – und zwar zum Heidenloch.

Hintergrund > Kelten auf dem Berg: Die beiden Ringwälle rund um die Doppelkuppe des Heiligenbergs oberhalb Handschuhsheims zählen zu den größten keltischen Relikten im südlichen Mitteleuropa. So verteidigten die Kelten im fünften vorchristlichen Jahrhundert den Gipfel. Dort lag ihr etwa 50 Hektar [+] Lesen Sie mehr > Kelten auf dem Berg: Die beiden Ringwälle rund um die Doppelkuppe des Heiligenbergs oberhalb Handschuhsheims zählen zu den größten keltischen Relikten im südlichen Mitteleuropa. So verteidigten die Kelten im fünften vorchristlichen Jahrhundert den Gipfel. Dort lag ihr etwa 50 Hektar umfassendes Siedlungsareal. Es handelte sich dabei also um eine stadtartige Großsiedlung, die politisches, kulturelles und wohl auch religiöses Zentrum des gesamten Umlandes gewesen sein muss. Da der karge Boden nur wenig Landwirtschaft erlaubte, waren die Bewohner auf die Erträge der Bauern im Neckartal angewiesen, wo die Kelten im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus in weilerartigen Siedlungen oder Einzelgehöften die fruchtbaren Böden bestellten. > HD Discovery Station: Die HD Discovery Station im Kurpfälzischen Museum, Hauptstraße 97, lädt Besucher auf eine interaktive Entdeckungsreise ein. Basierend auf wissenschaftlichen Fakten und mithilfe moderner Game- design-Technologie ermöglicht sie Erkundungstouren in die keltische und römische Lebenswelt am Neckar. ani

[-] Weniger anzeigen

Denn dieses war die letzte Station auf der gut eineinhalbstündigen Tour – und es gehört zu den sagenumwobensten Orten auf dem Berg oberhalb Handschuhsheims. 50 Meter ist es tief; darum, wann es wofür genutzt wurde, stritt sich viele Jahre lang die Wissenschaft. War es ein keltischer Kultschacht? Ein römisches Aquädukt? Erst vor drei Wochen schickte das Kurpfälzische Museum in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege einen Kameraschlitten in den Schacht, mithilfe dessen ein 3D-Modell angefertigt werden konnte, das endlich neue Erkenntnisse liefern sollte. Und das tat er. "Beim Anschauen der Bilder ist es Herrn Schöneweis wie Schuppen von den Augen gefallen", berichtete Ludwig.

RNZ Sommertour auf dem Heiligenberg 2020 - die Fotogalerie





































































Das Video offenbarte: Bei der Anlage muss es sich um einen mittelalterlichen Brunnen gehandelt haben. "Über die Struktur der Felswände konnten wir spannende Details in Erfahrung bringen", erklärte Schöneweis den Lesern. Er fand Spuren eines hölzernen Gerüsts, die in der Felswand noch erkennbar waren. Es seien Balkenlöcher und kleine Sitze zu sehen – typisch für Brunnen-Schachtbauwerke des Mittelalters. Eine 100-prozentige Sicherheit gebe es zwar nicht für diese Annahmen. "Aber alle Indizien sprechen dafür", erklärte Ludwig. Und so sei das Heidenloch ein klein wenig entzaubert worden.

Zwei mächtige Ringwälle umgaben die Keltensiedlung auf dem Heiligenberg – die Abbruchkanten sind noch gut erkennbar. Foto: Rothe

Dass es dennoch auch weiter genügend Zauber auf dem Heiligenberg gibt, führten die beiden Archäologen den Lesern bei der Sommertour eindrücklich vor Augen. Und sie hatten sich mit Infomaterial gewappnet: Zwei Flyer gab es für die Sommertouristen, dazu noch ein eigens für die Leser vorbereitetes Handout. "Wir wissen denkbar wenig darüber, wie die keltische Höhensiedlung hier aussah", erklärte Ludwig. Was man weiß: Zwei Wälle umschlossen zwischen 480 bis 280 vor Christus die Kelten-Siedlung auf dem Heiligenberg – der äußere fünf, der innere drei Kilometer lang. Damit zählt die Siedlung zur größten vorgeschichtlichen Höhensiedlung in ganz Nordbaden. Reste dieser Ringwälle sind überall auf dem Berg noch zu sehen – auch in Form von Steinhaufen. Diese seien teilweise mehrere Tausend Jahre alt, erklärte Schöneweis den Lesern. Auch die Abbruchkanten der keltischen Ringwälle sind noch gut erkennbar – eine davon war eine Station der Leser.

Renate Ludwig (mit Handschuh) erläutert Funde aus der Keltenzeit, die eigens für die Sommertouristen im Wald präsentiert wurden. Foto: Rothe

Bei einer weiteren erwartete die Sommertouristen noch eine Überraschung: Mitten im Wald, an einer ehemaligen Ausgrabungsstätte der Archäologen, wartete Karl Fricke-Pälzer, Restaurator für archäologische Funde im Kurpfälzischen Museum, an einem kleinen Tisch mit Ausgrabungsstücken. Die wurden vergangenes Jahr bei einer vierwöchigen Lehrgrabung, an der auch Laien teilnehmen durften, gefunden. "Die Kollegen vom Denkmalamt sind immer wieder erstaunt über die schiere Menge der Funde auf dem Heiligenberg", sagte Ludwig. Darunter war etwa keltische Keramik aus dem fünften Jahrhundert vor Christus, Wetzsteine, eine Glasperle, aber auch Teile von Briquetage-Tiegeln zur Salzgewinnung. Diese deuteten darauf hin, dass von der Keltensiedlung auf dem Heiligenberg aus reger Handel betrieben wurde.

Die Grabung zeigte also auch: Es gibt noch viel zu tun auf dem Heiligenberg. Und da nun auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann Baden-Württemberg zum Keltenland erklärt hat, kommt nun wohl neuer Schwung in die Erforschung der Keltenkultur – auch in Heidelberg.