Heidelberg. (hö) Seit Jahrzehnten sitzt der "Pustefix-Bär" auf dem Balkon an der Ecke Hauptstraße/Märzgasse und lässt seine Seifenblasen auf die Passanten regnen. Nur: In den letzten Tagen blieb der Bär untätig, weil die Pustefix-Seifenlauge fehlte, und womöglich wird sie auch nicht mehr nachgefüllt. Denn bei der Schuhkette Dielmann, die 2009 in die einstige Drogerie Werner einzog, lief der Mietvertrag aus, schon im April wird das Unternehmen den Standort verlassen. Nach RNZ-Informationen soll hier eine Hamburger-Kette aus den USA einziehen.

Damit ist auch ungewiss, was aus dem putzigen Bären auf dem Balkon wird. Denn schon einmal wäre er um ein Haar einem Pächterwechsel zum Opfer gefallen: Als die Drogerie Werner auszog, war auch der Pelzknuddel weg. Es dauerte zwei Jahre, bis zum September 2011, bis er wieder auf seinem angestammten Platz saß. Mittlerweile hat auch schon mindestens die dritte Bärengeneration Platz auf dem Kinderstühlchen genommen: Und im Gegensatz zum alten hellbraunen Exemplar sitzt nun ein dunkelgraues in einem knallroten Dielmann-Hochstuhl.

Schlechte Nachrichten auch vom gehobenen Textileinzelhandel: Der Laden des Hemdenspezialisten Seidensticker - im September 2010 eröffnet - schließt im Juli, wenn der Untermietervertrag ausläuft. Am Donnerstag hatte das Bielefelder Unternehmen angekündigt, 120 Arbeitsplätze abzubauen und 4 der insgesamt 35 Filialen in Deutschland, darunter die in Heidelberg, zu schließen. Hier, in der Hauptstraße 104 (ehemals Drogerie Müller), sind fünf Mitarbeiter betroffen.

Firmensprecherin Christina Wild bezeichnete die Lage in ihrer Branche als schwierig: Einerseits würden in den Einkaufsstraßen hohe Mieten verlangt, zugleich kämen immer weniger Käufer vorbei - da immer mehr im Internet gekauft werde. Wild sagt: "Wir stellen eine deutliche Änderung beim Kaufverhalten des Endverbrauchers fest."