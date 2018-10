Heidelberg. (sm) Die Handwerker stehen noch oben auf der Leiter, aber unten wird schon eifrig begutachtet und anprobiert. Die Platinkarten-Inhaber des Modegeschäftes "Henschel Heidelberg" in der Hauptstraße sind der Einladung zu einem "Pre Opening" zahlreich gefolgt. Henschel? "Wo Kraus drauf stand, ist schon seit 46 Jahren Henschel drin", klärt Moritz Koch seine über 250 Gäste bei einem Sonntagsbrunch auf.

Die Brüder Emanuel und Louis Rothschild eröffneten schon 1893 ein Geschäft unter dem Namen "Rothschild" in der Hauptstraße 35. 1913 erwarben sie das Grundstück Hauptstraße 41 und erbauten das Gebäude mit der noch heute erhaltenen Fassade. Sie mussten während des Krieges emigrieren, erhielten aber nach dem Krieg das Grundstück zurück.

Im Jahr 1972 übernahm die Gruppe Specht/Henschel & Ropertz das Unternehmen von Alois Kraus und entwickelte es in mehreren Bauabschnitten zur heutigen Größe - natürlich unter Bewahrung der unter Denkmalschutz stehenden Fassade. 2002 trennte sich die Gruppe Specht vom Unternehmen. Seitdem wird es von dem Familienunternehmen Henschel geführt, das noch Geschäfte in Darmstadt, Michelstadt und Lübeck betreibt. Nachdem in der Hauptstraße das Geschäft "s.Oliver" aus den benachbarten Räumen ausgezogen war und man nach sechsmonatiger Bauzeit wiedereröffnen wollte, schien es nur logisch, auch den Namen zu ändern.

Von dem neuen Interieur zeigten sich die Gäste beeindruckt. Es sei "übersichtlich, großzügig, hell und freundlich". Im Erdgeschoss wurde die Decke um eineinhalb Meter erhöht und präsentiert sich jetzt in einer Art Industriedesign mit variablen Spots, die die Ware ausleuchten können. Junge trendige Männermode und die "Young Fashion" für Frauen werden im unteren Teil des dreistöckigen Hauses präsentiert, Designermode für Damen und Herren verteilt sich in den oberen Etagen, die ein neues Gesicht bekommen haben. Im hinteren Bereich geben eine Glasfront und ein Glasdach den Blick in die schönen Hinterhöfe der Hauptstraße frei.

Ausgeweitet ist jetzt die Möglichkeit, sich bei einem Eis, Saft oder Waffeln im Erdgeschoss vom Einkaufsstress zu erholen oder in der ersten Etage bei Kaffee, Prosecco oder Fingerfood zu entspannen. Als ein neues Einkaufserlebnis will man diese Möglichkeiten sehen und zusammen mit der Erweiterung um etliche Modemarken dem konkurrierenden Onlinekauf entgegenwirken. Ob das gelingen wird, kann man ab Donnerstag, dem offiziellen Eröffnungstag, testen.