Heidelberg. (pne) Mehr als die Hälfte des Umbaus rund um den Heidelberger Hauptbahnhof ist geschafft. Momentan werden an der neuen Haltestelle nördlich des Bahnhofs die Bahnsteige errichtet. Im Bereich der Kurfürsten-Anlage West werden die südliche Fahrbahn zwischen Lessingstraße und Kaufland asphaltiert und die Gleise erneuert.

Ab Anfang April geht die Großbaustelle dann in die nächste Phase: Dann rücken die Arbeiten in den Kreuzungsbereich Kurfürsten-Anlage/Mittermaierstraße vor. Dabei werden die vier Fahrstreifen in der Lessingstraße und Mittermaierstraße in Höhe der Kreuzung verengt. Autofahrer müssen daher wohl wieder etwas mehr Zeit einplanen.

Richtig heftig wird es aber erst ab Mitte Juni: Dann wird in Höhe der Baustelle ein Fahrstreifen pro Richtung für den Autoverkehr gesperrt.