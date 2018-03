Von Hans-Joachim Of

Heidelberg. In welche Schublade kann man eigentlich Tocotronic stecken? Indie-Rock? Alternative-Rock? Punk- oder Deutschrock? Immer noch nicht einfach. In ihrer Ursprungsphase galt die vierköpfige Band um den Gitarre spielenden Singer/Songwriter Dirk von Lowtzow als zentraler Teil der sogenannten Hamburger Schule, zu der auch Bands wie "Blumfeld" oder "Die Sterne" zählten. Die im Jahr 1993 gegründete Formation - der Bandname ist abgeleitet von einer japanischen Spielekonsole namens Tricotronic, einem Vorgänger des Game Boy - gastierte am Donnerstag im Rahmen ihrer nahezu ausverkauften Frühjahrstour in der mit rund 900 Besuchern gut gefüllten Halle 02 und wurde für ihre Performance von den meist jugendlichen Fans stürmisch gefeiert.

Nach Münster und vor Erlangen also Heidelberg. Punkt 21 Uhr, nachdem die kleine Hamburger Indie-Band namens "Ilgen-nur" den Boden für nachfolgende Großtaten bereitet hatte, fällt der Vorhang und gibt den Blick auf einen Sternenhimmel frei. Die fast zweistündige Konzertreise, die 21 Songs beinhalten soll, startet mit "Unendlichkeit". Und der gut aufgelegte Frontmann, der in Offenburg aufwuchs und seit langer Zeit in Hamburg lebt, freut sich, "nach fünf Jahren wieder einmal in Heidelberg zu sein". Zwischendurch lässt er es mächtig krachen, streut aber auch ein leises Liebeslied ("Viel zu lange") ein.

Was auffällt: Mit den neuen Songs, darunter auch "Electric Guitar", "Hey Du" oder "Unwiederbringlich" schließt sich der Kreis zu den Frühwerken. Gleichzeitig ist der Sound gegenwärtiger denn je. Die Gruppe mit den weiteren Mitgliedern Jan Müller (Bass), Arne Zank (Drums) und Rick McPhail (Gitarre) lässt sich auch heute noch der aktiven linken Szene zuordnen und hat in der Vergangenheit immer wieder durch Benefizkonzerte und mit Solidaritätsaktionen alternative und antifaschistische Organisationen unterstützt.

Beim Auftritt in Heidelberg stellen Tocotronic ihre bislang zwölfte CD "Die Unendlichkeit", die im Januar veröffentlicht wurde und gleich die Spitze der Charts erreichte, in den Mittelpunkt. Fast ein Konzeptalbum, eine liebevolle, abgeklärte Beschäftigung mit der eigenen Jugend. Im Titelsong und Auftakt beim Heidelberg-Gig heißt es: "Ich treibe weiter, seit ich noch ein Kind war und es dauert an. Bis ich nicht mehr deutlich denken kann. Weil der Weg vor mir verschwimmt und ich versinken kann, in die Endlichkeit." Dirk von Lowtzows Texte waren schon immer anders und auch "Alles, was ich immer wollte, war alles" oder "Mein Morgen" mit den Zeilen "Mein Morgen wird fremd sein, ich begrüße ihn mit dir. Den Tropfen an den Fenstern und den letzten Gespenstern", muss man erst auf sich wirken lassen. Einfachheit kann auch ganz schön kompliziert sein.

Das Alleinstellungsmerkmal der Band war stets, dass man nicht einfach jugendfrisch drauf los rockte, sondern dass die textlichen Ergüsse leichtherzig in die Themenwelt der Erwachsenen vordrangen. Natürlich kommen sie heute und nach 25 Jahren Bandgeschichte nicht mehr, so wie auf der dritten Platte von 2009, "um uns zu beschweren", sondern um zusammen mit ihrer Fangemeinde eine große Musikparty zu zelebrieren.

Frühere Stücke wie "Aber hier leben, nein danke", ein Song aus dem Jahre 2005, oder "Kapitulation" (2007) werden im Publikum allerdings immer noch laut mitgesungen und kräftig abgefeiert. Julia und Manuel aus Sandhausen brachten es, nachdem die Zugaben "Letztes Jahr im Sommer" und "Explosion" verklungen waren, letztlich auf den Punkt: "Ihre Platten sind nicht schlecht, aber live sind sie eine Bank."