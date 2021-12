Von Denis Schnur

Heidelberg. Zweieinhalb Jahre ist es nun her, dass Heidelberg einen neuen Gemeinderat wählte. Die Grünen feierten bei der Kommunalwahl 2019 einen Erdrutschsieg. Mit 16 Stadträtinnen und Stadträten stellt die Partei seither die mit Abstand größte Fraktion. Zur Halbzeit der Gemeinderatslegislatur traf sich die RNZ mit den Fraktionschefs von Grünen, CDU und SPD zum Interview.

Den Anfang macht Derek Cofie-Nunoo. Der Gerontologe kandidierte 2014 für die Grünen als Oberbürgermeister, zog sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen zurück. Bei der Wahl 2019 stand er auf dem letzten Listenplatz der Grünen und schaffte es doch in den Rat – und zum Fraktionsvorsitz.

Herr Cofie-Nunoo, seit zweieinhalb Jahren stellen die Grünen die mit Abstand größte Fraktion im Gemeinderat. Was hat sich seitdem in Heidelberg verändert?

Unser Ziel ist, dass wir die Stadt grüner, lebendiger, vielfältiger, klimagerechter und sozialer machen und den wirtschaftlichen Transformationsprozess voranbringen. Und da haben wir einiges erreicht oder auf den Weg gebracht – etwa bei der Umstellung der Fernwärme auf erneuerbare Energie oder beim Ausbau der Photovoltaik. Für mich ist zudem ein großer Erfolg, dass Gemeinderatssitzungen endlich live übertragen werden – dafür setze ich mich seit 20 Jahren ein.

Aber obwohl Sie ein Drittel des Gemeinderates stellen, werden Sie immer wieder überstimmt.

Ich hatte ja schon gleich nach der Wahl gesagt, wie ich die Situation einschätze: 16 Gemeinderätinnen und -räte brauchen weitere neun, um eine Mehrheit zu haben. Das gestaltet sich bei manchen Themen eher holprig, bei manchen funktioniert es aber auch sehr gut. Beim Haushalt haben wir etwa bewiesen, dass wir in der Lage sind, gut zusammenzuarbeiten. In den letzten zweieinhalb Jahren gab es auch immer wieder wechselnde Mehrheiten, die inhaltlich begründet waren – was mich hoffnungsvoll stimmt.

Trotzdem wirkt es im Gemeinderat derzeit nicht, als wäre die Stimmung besonders konstruktiv.

Das stimmt. Es ist schwieriger geworden. Für uns ist aber wichtig, sachlich zu bleiben, um als größte Fraktion der Verantwortung der Stadt gegenüber gerecht zu werden. Wir treten nicht nach und pflegen einen kooperativen Stil, der das Gemeinsame sucht. Wir könnten zwar auf Angriff gehen, aber das nützt nichts, weil wir etwas bewegen wollen. Wir wollen im nächsten Jahr wieder den Gesprächsfaden aufnehmen, um tragfähige Bündnisse zu schmieden und die Stadt voranzubringen.

Warum gelingt das bisher nicht öfter?

Kooperation ist nicht so einfach – und oft auch nicht gewollt. Wir stellen lediglich ein Drittel der Stimmen im Gemeinderat, können also überstimmt werden. Etwa, wenn sich CDU, SPD zusammentun mit den anderen bürgerlichen Parteien. Es gibt auch ganz ungewöhnliche Konstellationen, die nicht unbedingt in der Sache, sondern machtpolitisch begründet sind. Wir werden jedenfalls nicht müde, auf die anderen zuzugehen. Beim Baulandmanagement hat das funktioniert, am Ende auch beim Anwohnerparken, wo eine Mehrheit dafür gesorgt hat, dass die Beschlüsse aus dem Haushalt umgesetzt werden. Aber es ist schon schwierig, wenn man ein Paket schnürt und dann mit CDU und SPD zwei Parteien, die maßgeblich daran beteiligt waren, ausscheren.

Die SPD gilt eigentlich als Wunschpartner der Grünen. Doch es wirkt, als wäre der Graben zwischen der Fraktionschefin Anke Schuster und Ihnen größer denn je. Woran liegt das?

Die Frage muss ich an Anke Schuster weitergeben. Von meiner Seite aus ist das Verhältnis gut. Bei den Haushaltsverhandlungen hatten wir gute Gespräche, wir sitzen zusammen im GGH-Aufsichtsrat und unterhalten uns viel. Auch inhaltlich sehe ich die größten Schnittmengen eigentlich mit der SPD. Deshalb versuche ich auch immer wieder, zusammenzuarbeiten. Aber es gibt manchmal schon Signale, dass das nicht gewünscht ist. Mir fehlt die Fantasie, warum das so ist.

Die OB-Wahl ist im Herbst 2022. Doch schon jetzt ist das Verhältnis zu OB Würzner angespannt. Sie bremsen ihn aus, er stichelt oft gegen Ihre Partei. Geht das bis November so weiter?

Von unserer Seite aus überhaupt nicht. Unser Ziel ist es, Sachpolitik für Heidelberg zu machen.

Warum geraten Sie dann immer wieder aneinander?

Weil wir irritierende Signale vernehmen – gerade beim Klimaschutz. Da hat der OB zum Beispiel eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Doch die "Fridays for Future" haben ihre Mitarbeit aufgegeben, weil sie sagen, das macht alles keinen Sinn, der Prozess ist schlecht organisiert. Das beunruhigt uns, weil es keinen erkennbaren Plan gibt. Das zeigt sich immer wieder in Hau-Ruck-Aktionen des OB.

Da er für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs zuständig ist, hatte er ja die Chance, dort alles reinzupacken, was ihm politisch wichtig ist. Aber nichts davon, was jetzt plötzlich hinterherkommt, war da drin zu finden. Deshalb konnte der Gemeinderat das auch nicht richtig diskutieren. Die Prozesskompetenz in den letzten Jahren war wirklich erschreckend schwach. Das zeigt sich auch an der Zahl der Bürgerentscheide und an der Uneinigkeit des Gemeinderates – diese wachsende Spaltung hat ihre Ursprünge auch in schlechter Führung.

Inwiefern?

Wir haben gemeinsam Ziele vereinbart. Ich würde mir wünschen, dass der OB sich darauf konzentriert, diese anzugehen. Und wenn er neue gute Ideen hat, soll er sie mit uns politisch diskutieren und seriös finanzieren. Einfach irgendwas rauszuhauen, Versprechungen zu machen und die Leute zu locken mit Maßnahmen, die weder finanziert noch durchdacht sind, ist nicht fair gegenüber Gemeinderäten und Öffentlichkeit. Ich habe mit Würzner persönlich überhaupt kein Problem. Aber er scheint immer noch zu denken, er könne mit CDU und SPD allein die Dinge regeln. Das funktioniert aber nicht mehr, weil sie zusammen keine Mehrheit haben. Er muss mit uns sprechen. Wenn man mit uns spricht, sind wir auch ein verlässlicher Partner.

Sie spielen auf den Gratis-ÖPNV an – bei dem Sie den OB auflaufen ließen. Der wirft Ihnen nun vor, das Soziale beim Klimaschutz zu vernachlässigen.

Ich bin selbst Sozialpolitiker aus Leidenschaft und weise klar zurück, dass wir Klimaschutz mit Scheuklappen machen würden. Im Gegenteil: Wir wollen Ökologie, Soziales und Ökonomie in Einklang bringen. Ich glaube, deshalb sind wir auch so oft Angriffen ausgesetzt: Weil wir uns nicht auf Ökologie reduzieren lassen, sondern das ganze Sortiment anbieten. Ich werfe der politischen Konkurrenz ja auch nicht vor, dass die CDU nur die Wirtschaft und die SPD nur Soziales im Blick habe.

Bei Autofahrern machen Sie sich mit Vorschlägen wie Tempo 30, höheren Anwohner-Parkgebühren und mehr Fahrradstraßen jedoch nicht unbedingt beliebt.

Manche tun gerne so, als würden wir einen Krieg gegen das Auto führen – aber darum geht es uns überhaupt nicht. Unser Ziel ist eine breite Palette an Mobilitätsangeboten, die es erleichtert, verschiedene Verkehrsmittel zu nutzen. Wir wollen, dass die Abhängigkeit vom privaten Auto sinkt, ohne dass die persönliche Mobilität eingeschränkt wird. Ich bin passionierter Lastenradfahrer. Weil das für mich die beste Möglichkeit ist, mit Kindern oder Einkauf von A nach B zu kommen – nicht weil ich kein Auto mag. Heidelberg ist heute schon die Stadt mit dem größten Anteil an Radfahrern und Fußgängern. Es geht schlicht darum, die Verkehrsinfrastruktur an diese Realität anzupassen. Ich bin mir sicher, dass wir so die Lebensqualität für alle verbessern.

Mehr Mobilitätsangebote – würde der kostenlose ÖPNV da nicht hervorragend reinpassen?

Im Dezember ging es eigentlich um etwas anderes. Wir wollten im Kontext von Corona Wirtschaftshilfe für Einzelhändler leisten. Der Antrag für den kostenlosen ÖPNV an vier Wochenenden war also eher ein Wirtschaftsantrag – und er kam ursprünglich von uns Grünen. Aber bei den steigenden Inzidenzen war er leider nicht mehr sinnvoll. Um den ÖPNV zu verbessern, brauchen wir aber ein Gesamtpaket: Wir müssen zuallererst das Netz erweitern, Wegebeziehungen verbessern, das Umland attraktiv anbinden, damit weniger Autoverkehr die Stadt belastet. Auch die Tarifstruktur muss überdacht werden – wir wollen etwa ein 365-Euro-Jahresticket. Wenn aber aus dem Paket ausgerechnet diese einzelne Maßnahme rausgegriffen wird, macht das das Angebot qualitativ nicht besser, verschlingt aber große Summen an Geld. Das mag für den OB wahlkampftechnisch opportun erscheinen, ich nenne das aber unseriös.

Apropos OB-Wahlkampf: Erst im April will Ihre Partei entscheiden, wer kandidiert. Wie wäre es mit jemandem, der schon vor acht Jahren kandidiert hat – und der es bei der Kommunalwahl vom letzten Listenplatz aus zum Fraktionsvorsitzenden der Grünen geschafft hat?

Das ist eine gute Frage.

Mir würde da jemand einfallen.

Ja, mir auch (lacht). Aber wir haben ein internes Verfahren vereinbart: Wir sammeln erst mal potenzielle Namen und verständigen uns darüber. Da kann es auch sein, dass mein Name fällt. Wir streben maximale Einigkeit an, wenn wir eine gute Kandidatin oder einen guten Kandidaten präsentieren. Und das werden wir tun. Ich freue mich drauf und ich werde mich – in welcher Rolle auch immer – richtig reinwerfen in den Wahlkampf.

Das Jahresende ist die Zeit der Wünsche und Vorsätze. Was nehmen Sie sich für die nächsten zweieinhalb Jahre vor?

Für mich steht im Doppelhaushalt programmatisch das, was wir jetzt konkret machen können. Dies umzusetzen ist erst mal das Wichtigste. Außerdem müssen wir beim Klimaschutz viel schneller vorankommen.

Und was wünschen Sie sich?

Jenseits der Klimaschutzmaßnahmen will ich, dass wir es schaffen, die Innenstadt neu zu beleben. Ich finde, wir sollten im Sommer 2022 auf dem Airfield eine Fläche haben, die vielfältige Möglichkeiten vor allem für junge Leute bietet – zum Feiern und Kreativsein. Wir müssen jungen Menschen attraktive Angebote machen, damit sich Situationen wie auf der Neckarwiese und an der Alten Brücke nicht wiederholen. Ganz wichtig ist mir auch, dass die Entwicklung von PHV vorangeht und dass wir dort unsere Qualitätsziele tatsächlich umsetzen. Wir können einen ganz neuen Stadtteil schaffen, neue Ideen, wie wir zusammen leben wollen, realisieren, und wir können das gemeinsam mit anderen Parteien und Bürgerinnen und Bürgern tun. Da können wir richtig gestalten – und dafür machen wir ja Politik.