Von Timo Teufert

Heidelberg. Mitregieren oder nicht regieren - das ist nach der Bundestagswahl die Frage bei FDP und Grünen. Der Heidelberger Kreisverband der Grünen traf sich am Dienstag zur Mitgliederversammlung, um die Ergebnisse der Bundestagswahl zu diskutieren. Viele Mitglieder haben beim Gedanken an eine mögliche Jamaika-Koalition mit Union und FDP Bauchschmerzen. Doch am Dienstag behielten diejenigen die Oberhand, die dafür warben, dass ihre Partei Verantwortung übernehmen müsse - wenn auch nicht um jeden Preis.

Zunächst stellte Kreisvorsitzender Florian Kollmann die Ergebnisse vor: "Wir haben in Heidelberg drei Prozent zugelegt und sind damit zweitstärkste Kraft. Die Richtung stimmt", scherzte er. Franziska Brantner, die bei der konstituierenden Fraktionssitzung in Berlin war, konnte ihr Erststimmenergebnis um über fünf Prozent steigern. "Ein Fünftel aller Grünen-Stimmen kommen aus Baden-Württemberg", sagte Kollmann und verwies darauf, dass insbesondere in den Bundesländern, in denen die Grünen in ungewöhnlichen Regierungskonstellationen arbeiten, gute Ergebnisse eingefahren wurden.

Die Stimmung innerhalb der neuen Fraktion in Berlin sei - so berichtete Kollmann von Brantner - sehr konstruktiv. "Es gibt eine klare Haltung, Sondierungsgespräche zu führen, aber keinen Automatismus für Koalitionsverhandlungen", so Kollmann.

"Die Situation im Bund ist kein Zuckerschlecken", sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Doch man werde die Sondierungsgespräche konsequent und konstruktiv unterstützen, so hätten es Landeskabinett und die Landtagsfraktion beschlossen.

Während manche Mitglieder schon das Wahlprogramm der Liberalen nach Schnittmengen untersucht haben, fragt sich Alt-Stadtrat Christian Weiß: "Kommt unsere Basis mit einer Jamaika-Koalition klar? Wenn ich an eine Koalition mit der FDP denke, dreht es mir den Magen um." Und seine ehemalige Kollegin Barbara Greven-Aschoff meint: "Es ist wichtig, auch bereit zu sein, aufs Regieren zu verzichten." Andere haben weniger Berührungsängste: Eine Koalition müsse keine Liebesbeziehung werden. Stattdessen solle man die Dinge, die man nicht durchbringen werde, klar benennen. Und die Projekte, die man umsetzen will, mit Personen verbinden.

Eines ist aber für fast alle Anwesenden klar: Der Idee des linken Parteiflügels, eine Minderheitsregierung von CDU und FDP zu tolerieren, wurde eine Absage erteilt. "Diese Haltung kann ich nicht gut heißen. Das wäre feige und sähe so aus, als wollten wir uns nicht die Hände schmutzig machen", sagte Bauer. Als Zehn-Prozent-Partei könne man nicht 100 Prozent des eigenen Programms umsetzen. "Wir wollen verändern und dafür gibt es vom Wähler einen eindeutigen Auftrag." Bürgermeister Wolfgang Erichson, selbst kein Freund von "Jamaika", forderte: "Wir müssen in die Verhandlungen gehen und austesten, ob wir eine Vertrauensbasis hinkriegen."

Wichtiger Punkt der Sitzung war auch das Wahlergebnis der AfD: "Wir müssen das Vertrauen und das Zutrauen der Menschen zurückgewinnen", sagte Bauer. Man dürfe die Wähler der AfD nicht als Nazis beschimpfen, sondern müsse ihnen mit Sachthemen entgegentreten, forderte auch ein Mitglied. "91 Prozent der Wähler haben uns nicht gewählt und wir müssen uns fragen, ob die Grünen noch repräsentativ sind? Oder hängen wir zu sehr an unserer Klientel?", fragte ein Mann. Die Grünen müssten sich deshalb fragen, wie die Partei künftig auch auf Arbeiter zugeht und wie es die Partei schaffen will, sich um die Menschen zu kümmern. "Wir müssen Flagge zeigen und zuhören", lautete eine erste Antwort.