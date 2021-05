Mitteltor-Standort: Auf Höhe des Universitätsplatzes stand der Mitteltorturm über der Hauptstraße. Unter dem Erkertürmchen des Hauses in der Bildmitte erinnert eine Plakette an das abgerissene Bauwerk. Foto: Bechtel

Von Manfred Bechtel

Heidelberg. "Feurio!", läutete es oben vom Stadtturm. "Wo brennt’s?", fragte man sich unten in der Stadt. Denn überall war viel Holz verbaut, und ein Feuer konnte leicht auf die Nachbarschaft übergreifen. Um den Löschmannschaften den Weg zu weisen, hängte der Turmwächter die Fahne in Richtung des Brandes heraus – in der Nacht eine Laterne.

Das Zeichen war gut zu sehen, denn der Mitteltorturm stand in der Mitte der Stadt und – auf Höhe des heutigen Universitätsplatzes – mitten über der Hauptstraße. Das wurde ihm zum Verhängnis: Als "Verkehrshindernis" wurde er 1827 abgerissen. Anfang der 1980er Jahre wird die Hauptstraße zum Fußgängerbereich umgebaut, da bringt sich der alte Torturm noch einmal in Erinnerung: Im Untergrund kommen seine Fundamente zu Tage. Keine Zustimmung findet der Vorschlag, den Grundriss im Pflaster zu markieren. Durch den Verkauf alter Straßenschilder bringt der Verein Alt Heidelberg Mittel für eine Erinnerungstafel zusammen. Nach einer Lithografie von F. Hengstenberg wird eine metergroße Plakette gegossen. Seither hängt das Relief des alten Turms an dessen angestammter Stelle unter dem Ecktürmchen an der Hauswand.

Eine tragische Szene spielte sich ab, als französische Soldaten 1693 die Stadt stürmten. Der Kommandant war im Begriff, die Zugbrücke hochzuziehen. Noch strömten Flüchtende aus der Vorstadt zurück in die vermeintliche Sicherheit der Kern-Altstadt. Der Kommandant hatte die Hand schon an der Kette, da traf ihn die tödliche Kugel. Die Zugbrücke blieb unten, der Weg für die marodierenden Angreifer war frei. Sie legten überall Feuer, mit der Stadt ging auch der Turm in Flammen auf.

An seinem einstigen Standort über der Hauptstraße erinnert eine Plakette an den Mitteltorturm. Foto: Bechtel

Erbaut worden war das gotische Bauwerk vor der Stadterweiterung von 1392. Damals war es Bestandteil der westlichen Stadtbefestigung, die sich vom Hexenturm bis zum Neckar hinunterzog. Vor der Mauer verlief der Stadtgraben, die "Grabengasse" erinnert noch daran. Zugbrücke und Fallgitter des Torturms sollten Angreifern den Weg in die Kernaltstadt versperren. In Folge der Stadterweiterung nach Westen entstanden im Laufe der Jahrhunderte neue Befestigungen im Bereich von Sophienstraße und Bismarckplatz, jetzt war es das "Tor in der Mitte". In den Kriegen des 17. Jahrhunderts konnte es aber die Eindringlinge nicht aufhalten.

Als die Stadt nach dem großen Brand wieder aufgebaut wurde, erhielt der Turm anstatt des mittelalterlichen spitzen Helmes eine zwiebelförmige "welsche Haube" im Stile der Zeit. Darauf saß ein Glockentürmchen mit Wetterfahne. Über der Toreinfahrt waren Soldaten der Hauptwache untergebracht, die Hauptwache selbst stand seitlich vor dem Tor. Im mittleren Stock hatte der Stadtuhrmacher Wohnung und Werkstatt, über ihm hauste der Stadtwächter. Er hatte die vollen Stunden und die Viertelstunden auszublasen und hielt die Feuerwache. "Feurio" läutete er im Brandfall, "Sturm" dagegen bei sonstigen Gefahren. Nach Abbruch des Gebäudes wurde die Feuerwache auf den Turm der Heiliggeistkirche verlegt. Die beiden Glocken und die Turmuhr fanden einen neuen Platz in dem eigens errichteten Türmchen auf dem Gebäude der Universität.