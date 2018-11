Heidelberg (hö). Am 30. August starb Wassili Lepanto, in der letzten Gemeinderatssitzung am 18. Oktober wurde seiner gedacht. Am gestrigen Donnerstag wurde sein Nachfolger Thilo Hilpert als neuer Stadtrat verpflichtet. Der 71-Jährige hatte bei der Kommunalwahl auf Listenplatz 3 von "Heidelberg Pflegen und Erhalten" gestanden, hatte aber mit 4848 Stimmen das zweithöchste Ergebnis dieser Vereinigung erreicht.

Hilperts Frau, Gabriele Kiesewetter, hatte ebenfalls bei "Heidelberg Pflegen und Erhalten" kandidiert und war auf 1601 Stimmen gekommen. Hilpert und Kiesewetter wohnen in Schlierbach, er ist emeritierter Architekturprofessor, sie Kunsthistorikerin. Bereits 2009 waren beide auf der "Lepanto-Liste" angetreten.

Schon vor neun Jahren war klar, wie sehr diese Wählervereinigung auf ihren "Spiritus rector" Wassili Lepanto zugeschnitten war: Er holte stets doppelt so viele Stimmen wie der oder die Zweitplatzierte auf der Liste und zog 2009 und 2014 als einziger Stadtrat ins Rathaus ein und schloss dann mit der Grün-Alternativen Liste eine Fraktionsgemeinschaft.

Auf die Frage der RNZ, wie es nun nach dem Tod Lepantos mit "Heidelberg Pflegen und Erhalten" weitergeht, sagte Hilpert: "Das wüssten wir auch gern. Wir diskutieren das noch." In jedem Fall ist Hilpert bis zur Kommunalwahl am 26. Mai gewählt, der neue Gemeinderat wird erst nach der Sommerpause verpflichtet.