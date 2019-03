Von Anica Edinger

Heidelberg. Das hätte sie sich nicht erträumen lassen: "Dass ich mal vor der Kulisse von ,Castor & Pollux‘ fotografiert werde", lacht Christa Tonnecker ungläubig. Natürlich trägt sie zum RNZ-Foto-Termin in der Alten Aula der Universität - wo gerade die Proben für das multimediale Projekt auf Hochtouren laufen - den hellgrünen Button des Freundeskreises ihres Lieblingsmusikfestivals. Und natürlich hat sie sich zum Gesprächstermin Notizen auf einem passenden Block gemacht - dem des "Heidelberger Frühlings". Christa Tonnecker könnte wohl der treueste Fan sein, den das Festival in dieser Stadt hat. Kaum ein Konzert lässt sich die 76-Jährige entgehen, auch vor Experimentellem schreckt sie nicht zurück. Im Gegenteil: "Ich bin neugierig", sagt sie - und verrät im RNZ-Gespräch noch, wie sie sich durchschlägt, wenn mal kein "Frühling" ist.

Frau Tonnecker, Sie waren an den mittlerweile zwölf Festivaltagen schon bei über zehn Veranstaltungen, die Lied-Akademie vor- und nachmittags noch nicht einmal mit eingerechnet. Sind Sie gestresst?

Eigentlich nicht. Zwischendurch ist ja auch immer mal wieder ein Tag Ruhe, da kann ich dann zum Stressabbau im Garten arbeiten. Meine Freunde sagen aber im März immer schon: "Oh Gott, jetzt ist wieder ,Frühling‘ - da können wir die Christa vergessen."

Sind Sie wirklich jeden Tag bis zum Finale am 14. April unterwegs?

Fast jeden. Denn oftmals entscheide ich mich auch spontan, noch eine Veranstaltung am Abend zu besuchen. Dann rufe ich im Frühlingsbüro an - und meistens haben sie noch eine Karte für mich.

Kennt man Sie dort?

Ja, ich werde auch oft bei Konzerten begrüßt. Vielleicht bleibe ich auch in Erinnerung, weil ich das Team oftmals bebacke. Auch zur Adventszeit bringe ich immer etwas im "Frühlings"-Büro in der Friedrich-Ebert-Anlage vorbei. Solange die nicht sagen: "Da kommt wieder die verrückte Alte mit ihren Plätzchen", sondern sich freuen, mache ich das auch gerne. Sie bekommen auch eine Packung - die Achtelnoten waren aber leider aus.

Vielen Dank, die muss ich vor den Kollegen verstecken.

Das sagen sie beim "Frühling" auch immer.

Wie behalten Sie denn den Überblick bei den ganzen Veranstaltungen?

Ich habe zuhause am Kühlschrank einen Kalender, aber auch alles in meinem Handy eingespeichert.

Wie kommen Sie an die ganzen Karten?

Mein Mann und ich sind 2010 in den Freundeskreis eingetreten, für ihn gibt es immer drei Wochen vor dem eigentlichen Beginn des Kartenverkaufs eine exklusive Programmvorstellung. Da kann man sich dann schon richtig vertiefen. Im Programmheft liegt ein Bestellzettel, den fülle ich einfach aus und bekomme die Karten dann zugeschickt. Ich gehe zu vielen Veranstaltungen allein, treffe dort aber immer Bekannte, die wie ich das Lied lieben. Früher war ich immer mit meinem Mann in den Konzerten. Er ist leider schon 2012 verstorben. Das war ein trauriges Jahr, bis gegen Jahreswechsel dann die Wandlung kam.

Wandlung?

Das Haus war so leer, da fragte der "Frühling" im Freundeskreis an, ob es denn Mitglieder gebe, die gerne Stipendiaten für die Zeit des Festivals aufnehmen würden. Da bot ich an, einen aufzunehmen. Dann kam Bariton Martin Häßler, ein echter Glückstreffer. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich ihn am Bahnhof abgeholt habe. Er war zwei Köpfe größer als ich, ein echter Hüne. Die ersten Tage haben wir noch rumgedruckst mit "Du" oder "Sie", aber wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Erst kürzlich habe ich ihn in der Oper "Schneewittchen" in Leipzig gehört und gesehen.

Sie haben noch Kontakt?

Ja, zu allen meinen Stipendiaten. Ich hatte seit 2013 jedes Jahr einen oder mehrere. Viele schreiben mir, wann sie wo Konzerte haben und ob ich nicht kommen möchte. Oft gehe ich dann ins Reisebüro und buche mir einen Flug oder ein Zugticket. Ich reise gerne, aber es muss einen Anlass geben. Deshalb reise ich meinen Musikern nach.

Da entstehen echte Freundschaften ...

Auf jeden Fall. Es ist wirklich eine große Freude, diese Künstler aufzunehmen. Ich habe auch einen schönen Flügel zuhause, da können sie zu jeder Tages- und Nachtzeit spielen oder singen - und ich bekomme ein Extra-Konzert.

Sie kriegen wohl nicht genug von Musik?

So ist es.

Woher kommt diese Liebe zur Musik?

Schon in meiner Jugend sind mein Mann und ich - da waren wir noch gar nicht verheiratet - oft zu Liederabenden gegangen. Meine Liebe gilt vor allem dem Lied, aber auch der Klaviermusik. Als ich klein war, habe ich selbst Klavier gespielt. Und in meiner Zeit als Rektorin an der Theodor-Heuss-Grundschule in Eppelheim habe ich einen Chor geleitet.

Als Rektorin haben Sie aber sicher nicht so viel vom "Frühling" mitbekommen?

Nein, da war mein Programm natürlich sehr heruntergefahren. Aber ich bin nun auch immerhin schon 13 Jahre pensioniert - und auch, wenn ich gerne Lehrerin war, muss ich sagen, dass ich die Schule nicht vermisse.

Gab es denn schon einmal eine Veranstaltung im Rahmen des Festivals, die Sie so schrecklich fanden, dass Sie früher gegangen sind?

Früher gegangen? Nein, das gab’s noch nicht. Da bin ich viel zu neugierig, das wird dann schon durchgezogen. Ich bin generell aber offen für alles, auch für Experimentelles und Neue Musik.

Was waren denn bislang Ihre Highlights beim "Frühling"?

In der Schule habe ich die Schüler oft nach dem Schulfest oder einem Ausflug gefragt, was ihnen denn am besten gefallen habe. Da kam oft die Antwort: "Alles!" So ähnlich ist es auch beim "Frühling". Aber dieses Jahr hat mir zum Beispiel besonders Mitsuko Uchida und das Mahler Chamber Orchestra gefallen - eine traumhafte Pianistin und tolle junge Musiker des Orchesters, die Mozarts Musik lebendig werden ließen.

Und was machen Sie, wenn kein "Frühling" ist?

Gute Frage. Ich lese gerne viel, spiele Tennis und verreise. Schließlich gibt es ja auch woanders gute Musik.