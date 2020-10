Von Anica Edinger

Heidelberg. Zum Jubiläum ein "Festspiel": Das Motto des 25. Musikfestivals "Heidelberger Frühling" passt zum runden Geburtstag. In die derzeitige Zeit passt es so richtig nicht. Zur Pressekonferenz samt Programmvorstellung am Freitag gibt es zwar wie immer frühlingsgrüne Mintbonbons, Jute-Beutel mit Festivallogo, Blöcke und Stifte – aber dieses Mal auch noch einen Mund-Nasen-Schutz. Unter Pandemiebedingungen wurde dieses Festival auf die Beine gestellt, ob es auch unter Pandemiebedingungen stattfinden wird, steht noch in den Sternen. Vom 20. März bis zum 18. April 2021 jedenfalls soll es endlich wieder "Frühling" werden – nach dem abgesagten Jahrgang 2020 ist es auch höchste Zeit dafür. 134 Veranstaltungen in insgesamt 19 Spielstätten haben die Festivalmacher geplant. Der Kartenvorverkauf beginnt am 2. November.

Der 25. Jahrgang des Heidelberger Frühling – nichts hätte sich Intendant Schmidt mehr gewünscht als ein riesiges Fest zum Jubiläum. Mit Partys, Gemeinschaftserlebnissen, mit Diskussionen, Musik, großen Orchestern, ein "Frühling" der Superlative. Nun muss auf all das verzichtet werden. Pandemiebedingt. Doch die Festivalmacher grämen sich nicht. Im Gegenteil. "Es wird anders", räumt Schmidt ein, "aber es wird trotzdem ein ,Frühling’." Insbesondere alte Wegbegleiter sollen zum Geburtstag im Mittelpunkt stehen. Starpianist Igor Levit zum Beispiel. Für die Pressekonferenz kam er extra aus Berlin. Und er findet: "Wir können uns hier in Heidelberg echt mal auf die Schulter klopfen." Nicht nur, weil das Festival unter diesen Bedingungen geplant worden sei, sondern auch wegen der Art und Weise, wie und mit welch grandiosen, mutigen Inhalten es geplant wurde. Nicht nur, dass Levits ehemaliger Lehrer Matti Raekallio mit dabei ist. Auch Jonathan Powell spielt zum ersten Mal vor deutschem Publikum das Mammut-Klavierwerk "Sequentia Cyclia" von Kaikhosru Sorabji – auf Igor Levits ausdrücklichen Wunsch.

Spielstätten sind die Neue und Alte Aula der Universität, im Dezernat 16 werden erstmals in der Festivalgeschichte bei der Konzertreihe "Spring Board" junge Künstlerinnen und Künstler an vier Abenden Musik machen, sich aber auch selbst ausprobieren.

Die größte Veranstaltung dieses Jahrgangs wird spielstättentechnisch ebenfalls eine Premiere: In der neuen Großsporthalle, dem SNP-Dome, spielt der Perkussionist Martin Grubinger mit Freunden. Noch in diesem Jahr soll die Halle in Betrieb gehen, wie die Stadt auf RNZ-Anfrage mitteilt. Normalerweise wäre dort Platz für 5000 Menschen. Der "Frühling" plant mit 500.

Ein Drittel der regulären Platzkapazitäten stünden (Stand heute) 2021 zur Verfügung, so Schmidt. Dank der Sponsoren, der Stadt und der vielen Kooperationspartner sei es dennoch möglich, den "Frühling" – ohne massive Preiserhöhung – in dieser Art und Weise stattfinden zu lassen. Dass es tatsächlich so weit kommt, daran hat Schmidt keine Zweifel: "Wir werden möglich machen, was wir als verantwortungsvolle Veranstalter mit der größtmöglichen Sicherheit für Zuschauerinnen und Zuschauer möglich machen können." Denn: Dieses Festival zu planen, trotz aller Hindernisse, Unabwägbarkeiten und Risiken, das war für Schmidt eine Pflicht. "Es bleibt uns nichts anderes übrig", sagt er, "wir wollen unbedingt das tun, was wir tun." Und das ist: "Musik in der Gemeinschaft erlebbar machen." Denn das sei "für die Gesellschaft immens wichtig". Und wer weiß: Vielleicht kann man ja im Frühling 2021 doch schon wieder Partys feiern.