Heidelberg. (os) Heidelbergs Fastnachter haben in dieser für sie schon tristen Zeit ein Urgestein verloren. Die "Kurpfälzer Trabanten" trauern um ihr Ehrenmitglied Wilhelm Schöpfel, den Gründer und langjährigen Leiter ihres Fanfarenzuges, der im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist. "Dick", wie ihn seine vielen Freunde nannten, gehörte zu den festen Stützen dieser Narrenzunft, die ihm viel zu verdanken hat.

Der in der Altstadt und später in der Weststadt Aufgewachsene war durch seinen älteren Bruder Wolfgang 1965 zu den Trabanten gekommen und hatte noch im gleichen Jahr mit sechs Mann den ersten kleinen Fanfarenzug auf die Beine gestellt. Seine Begeisterung übertrug sich auf die junge Schar und bald ging es steil bergauf mit ihr. "Dick" war Stabführer, musikalischer Leiter und Organisator der Truppe in einer Person und für die Jugendlichen und jungen Männer stets Freund und Respektsperson, wie sich der Erste Vorsitzende der Trabanten, Hans-Günther Schwab, erinnert. Ständig um das Niveau des Fanfarenzuges bemüht, verschaffte "Dick" den rot-weißen Landsknechten immer wieder grandiose Auftritte wie etwa in Oberkirch, in Köln oder mehrfach bei der Weinmesse in der Partnerstadt Montpellier. Und er konnte auch kräftig mit ihnen feiern, oft zum Ausklang noch im Schöpfelschen Partykeller in Leimen.

20 Jahre lang blieb "Dick" Stabführer, bis 2010 musikalischer Leiter, ehe er sich aus gesundheitlichen Gründen etwas zurückzog. Als im Verein Not am Mann war, hatte er sich 1991 noch als 2. Vorsitzender zur Verfügung gestellt und dieses Amt bis 1999 ausgeübt, doch er blieb im Herzen bis zu seinem Tod ein Mann des Fanfarenzuges.

Dass seine Fastnachtsgene auch auf die Kinder Bernd und Ingrid vererbt wurden, hat Schöpfel – im Beruf zuletzt kaufmännischer Angestellter bei "Teldix" – natürlich gefreut. Ingrid wurde sogar zu einer neuen Stütze der Trabanten, wirkt heute als 2. Vorsitzende und hat ihren Mann, Roland Neureither, als Technik-Freak dazugewinnen können. "Dicks" letzte Lebensjahre waren überschattet vom Tod seiner Frau und seiner Krankheit, doch hatte er weiter viel Freude an Kindern und Enkeln, einer neuen Partnerschaft und seinen Trabanten, die ihn für seine Verdienste ebenso hoch dekorierten wie die großen Karnevalsvereinigungen. Seiner Narrenzunft, die ihn vermissen wird, hinterlässt der Ehrenstabführer neben vielen schönen Erinnerungen eine liebevoll erstellte Chronik.