Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Corona-Pandemie hat den Einzelhandel schwer gebeutelt – auch in Heidelberg. Das belegen nun sehr deutlich die Ergebnisse einer Umfrage des Handelsverbandes Nordbaden und des Citymarketingvereins Pro Heidelberg bei Heidelberger Einzelhändlern, die an diesem Mittwoch im Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft vorgestellt wird.

Bei der Umfrage gaben ganze 73 Prozent der befragten Unternehmen an, die Vorkrisenumsätze aus dem Jahr 2019 noch immer nicht wieder erreicht zu haben. Gewinne wie vor der Pandemie erzielt derzeit nur jedes dritte Unternehmen. Zwar seien die Umsätze besser als im Jahr 2020, als insbesondere der Lockdown mitten im Weihnachtsgeschäft den Einzelhändlern einen schweren Schlag versetzte.

So erwarteten mit Blick auf das Geschäftsjahr 2021 rund 43 Prozent der Heidelberger Einzelhandelsbetriebe einen Umsatz, der über dem Vorjahresniveau von 2020 liegt. Gleichzeitig gaben aber auch 38 Prozent der Unternehmen an, auch 2021 nicht an die Umsätze aus dem Vorjahr heranzukommen.

Gerade der Online-Handel hat der Studie zufolge während der Pandemie massiv zugenommen. Der ohnehin schon seit Jahren zu beobachtende Trend habe sich deutlich verstärkt. "Seit Jahresbeginn 2021 klaffen nach Angaben des Handelsverbandes die Ausgaben der Kundschaft online und offline so weit auseinander wie nie zuvor", heißt es in der Informationsvorlage der Stadt zu den Ausführungen von Handelsverband Nordbaden und Pro Heidelberg.

Umso wichtiger sei es, die Attraktivität des Einzelhandelstandorts Heidelberg zu stärken. Wie das gelingen soll, dazu haben die befragten Einzelhändler genaue Vorstellungen. Über 73 Prozent der Befragten halten es für sehr wichtig, die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto zu verbessern. Dazu dürften auch günstige Parkmöglichkeiten zählen. Allerdings beschloss der Gemeinderat zum Jahreswechsel 2019/2020 höhere Gebühren an Parkscheinautomaten: Seit 1. Januar 2020 wurden die Gebühren von 1,50 Euro auf 2,10 Euro pro Stunde erhöht – ab 2022 steht eine weitere Erhöhung an: Dann kostet das Parken mit Parkschein drei Euro.

Bei einem anderen Thema, das auch den Einzelhändlern am Herzen liegt, will die Stadt dagegen nun Druck machen: 48 Prozent der Befragten halten kostenlose Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr an Adventssamstagen und verkaufsoffenen Sonntagen für sehr wichtig. Wie die RNZ berichtete, sollen Busse und Bahnen nach dem Willen von Oberbürgermeister Eckart Würzner in den nächsten beiden Jahren im Stadtgebiet kostenlos werden – noch in diesem Jahr soll diese Regelung an den Wochenenden umgesetzt werden.

Im Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft wird zudem die neue Werbeanlagensatzung vorgestellt, die im Zuge eines Antrags der CDU-Fraktion aus dem Jahr 2018 überarbeitet wurde. Dass Erleichterungen bei der Außendarstellung umgesetzt werden, haben sich der Umfrage zufolge ebenso 55 Prozent der Befragten gewünscht. Insbesondere für die Seitengassen sind in der neuen Satzung einige Liberalisierungen vorgesehen.

Das passt zu einem weiteren Wunsch der Einzelhändler: Fast 63 Prozent gaben an, dass die Seitengassen in der Innenstadt belebt werden sollen. Auch damit befasst sich der Ausschuss. Die Verwaltung will demnach unter anderem durch Baumaßnahmen mehr Aufmerksamkeit für Seitengassen schaffen – indem die Eingänge zu den Gassen attraktiver gemacht werden. Als Beispiel wird in der Verwaltungsvorlage unter anderem die St. Anna Gasse genannt, deren Eingang mit neuem Bodenbelag, geschwungener Bank und dem "Zeitungsleser" als Kunstobjekt attraktiv gestaltet worden sei.

Info: Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft, 19 Uhr, Rathaus, Neuer Sitzungssaal.