Von Denis Schnur

Heidelberg. Seit 2013 mischen die "Bürgerwerke" von Heidelberg aus den deutschen Energiemarkt auf. Über 100 Mitgliedsgenossenschaften liefern mittlerweile grünen Strom und Gas an über 30.000 Haushalte. Um die Energiewende weiter voranzubringen, soll sich diese Zahl in wenigen Jahren mehr als verdreifachen. Dazu sollen auch Privatanleger beitragen – zu attraktiven Konditionen, wie Vorstand Felix Schäfer (32) im RNZ-Interview betont.

Die Bürgerwerke wachsen seit ihrer Gründung 2013 stetig. Warum brauchen Sie jetzt so viel mehr Kapital?

Um weiter und stärker zu wachsen. Wir wollen unseren Kundenstamm in den nächsten fünf Jahren möglichst in Richtung 100.000 erhöhen und so der Energiewende nochmal einen Schub geben.

Vorstand Felix Schäfer. Foto: zg

Dafür brauchen Sie 20 Millionen Euro?

Dafür brauchen wir professionelle Strukturen, Personal und Werbung. Da draußen gibt es noch viele Menschen, die sich für die Energiewende einsetzen wollen. Aber die müssen ja erst einmal von den Energiegenossenschaften und den Bürgerwerken gehört haben, um mitmachen zu können. Wenn man als Energieversorger einen Kunden gewonnen hat, bleibt der einem in der Regel lange verbunden – bei uns besonders lang. Man kann da mit einer gewissen Laufzeit und einem gewissen Ertrag kalkulieren. Aber die Gewinnung ist ein Einmalaufwand, den man erst einmal erbringen muss.

Die Bürgerwerke gibt es seit über acht Jahren. Warum machen Sie gerade jetzt die Kapitalerhöhung?

Wir stehen 2022 an einem Wendepunkt. Die vergangenen zwei Jahre hatte unsere Gesellschaft viel mit anderen Themen zu tun, da ist die Klimakrise etwas untergegangen. Aber sie ist akuter denn je. Wir haben jetzt eine neue Bundesregierung und damit die Chance, die Energiewende endlich umzusetzen. Deutschland kann als Vorreiter vorangehen und zeigen, wie es geht – technisch und wirtschaftlich, aber vor allem, wie man die Menschen mitnehmen kann. Wir sind überzeugt, dass eine schnelle Energiewende nur gelingt, wenn alle Menschen teilhaben können. Das ermöglichen wir mit den Bürgerwerken. Außerdem haben wir 2019 erstmals ein positives Ergebnis erzielt und gezeigt, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Jetzt wollen wir es ausweiten und unsere Wirkung weiter steigern.

Auch bei der Finanzierung sollen viele Menschen mitmachen und drei Millionen Euro über "Crowdinvesting" beisteuern. Wie funktioniert das?

Wir arbeiten mit der Crowdfunding-Plattform Wiwin zusammen, die auf nachhaltige Projekte spezialisiert ist. Wir haben so 2017 schon in kurzer Zeit eine halbe Million Euro eingeworben. Inzwischen sind wir deutlich größer und bekommen immer wieder Beteiligungsanfragen. Deswegen glauben wir, dass wir diesmal deutlich mehr einwerben können. Ab 250 Euro kann man sich beteiligen. Dann legt man einen Betrag in die Bürgerwerke an, der laufend verzinst und am Ende der Laufzeit zurückgezahlt wird.

Sie versprechen 5,5 Prozent Zinsen pro Jahr – mehr als derzeit die allermeisten Anlagen. Wo ist der Haken?

Wir haben bewusst diesen recht attraktiven Zinssatz genommen, um zu zeigen, dass mit der Beteiligung natürlich auch ein unternehmerisches Risiko verbunden ist. Wenn ich etwa in eine Solaranlage investiere, habe ich staatlich garantierte Einnahmen und ein festes Anlageobjekt. Wenn ich in einen Energieversorger im Wachstum investiere, liegt der Wert danach in einem treuen Kundenstamm, der für die Energieversorgung zahlt. Das ist natürlich etwas anderes. Das kommunizieren wir auch ganz offen – und das drückt sich auch im Zins aus.

Wenn es blöd läuft, ist das Geld weg?

Dieses Maximalrisiko gibt es bei solchen Investitionen natürlich immer. Aber wir haben jetzt auch schon acht Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet. Wir wissen, wie man Kunden gewinnt, was das kostet, welche Erträge wir kalkulieren können. Da können wir recht gut prognostizieren, wie sich unser Geschäft entwickelt.

> Die "Bürgerwerke eG" wurden 2013 in Heidelberg gegründet. Mittlerweile sind über 100 Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland Mitglied in dem Verbund. Als unabhängiger Anbieter versorgen die Bürgerwerke bundesweit rund 30.000 Haushalte mit Strom, den ihre Mitgliedsgenossenschaften aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft erzeugen, sowie mit Gas aus pflanzlichen Reststoffen. Damit will das gemeinnützige Unternehmen nach eigener Aussage zu einer "erneuerbaren, regionalen und selbstbestimmten Energieversorgung in Bürgerhand" beitragen. > Die Heidelberger Energiegenossenschaft war eine treibende Kraft hinter der Gründung der Bürgerwerke, die deshalb ihren Sitz in Heidelberg haben.

Sie wollen insgesamt 20 Millionen Euro zusammenbekommen. Wo kommen die restlichen 17 Millionen her?

Die Bürgerwerke sind ein Bürgerunternehmen, dementsprechend wollen wir auch die Finanzierung auf viele Beine stellen. Ein wichtiger Baustein ist die Crowdinvesting-Kampagne. Wenn die gut läuft, können wir uns auch vorstellen, damit mehr einzuwerben. Ansonsten wird ein großer Teil von unseren mehr als 100 Mitgliedsgenossenschaften kommen. Daneben sind wir auch in Gesprächen mit Banken, beziehungsweise Stiftungen und anderen Investoren, denen es nicht nur um Rendite geht, sondern die auch etwas mit ihrem Geld bewegen wollen.

In vielen Städten sind die Stadtwerke sehr aktiv beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Ist es wirklich sinnvoll, wenn die Bürgerwerke da als Konkurrenz auftreten?

Der deutsche Strommarkt ist sehr groß. Wir haben insgesamt über 50 Millionen Zähler, davon sind derzeit etwa 15 Millionen bei Ökostrom-Anbietern, der Rest noch nicht. Wir haben auch bisher die Erfahrung gemacht, dass zu uns eher Leute wechseln, die noch keinen Ökostrom beziehen. Menschen, denen es nicht nur darum geht, grünen Strom zu beziehen, sondern auch regionale Anbieter zu fördern und zu wissen, dass mit ihrem Geld wirklich Anlagen gebaut werden.

Von Stadtwerken kommt niemand?

Natürlich bekommen wir auch Kunden von Stadtwerken, das lässt sich nicht vermeiden. Aber die Energiewende ist eine Riesenaufgabe – und wir haben weder ein Technologie- noch ein Geldproblem. Wir wissen, wie es geht, und wir haben genug privates Kapital in der Bevölkerung, um die Energiewende umzusetzen. Aber es geht da um Millionen von Anlagen, Zählern, Ladesäulen und Speichern, die idealerweise in den nächsten acht Jahren gebaut werden. Das ist eine Riesenaufgabe. Dafür braucht es neben engagierten Stadtwerken eben auch die Energiegenossenschaften, die ihre Kompetenzen, Netzwerke und Arbeitskraft einbringen. Ich sehe uns deshalb auch weniger als Wettbewerber, eher als Mitstreiter.

Infos zum "Crowdinvesting" unter www.wiwin.de/produkt/buergerwerke1