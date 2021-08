Heidelberg. (RNZ) Passbeantragung leicht gemacht: Seit Ende 2018 können Bürger im Bürgeramt Mitte an einem Selbstbedienungsterminal (SBT) ihre Pass- und Ausweisdokumente selbstständig beantragen. Und weil die Testphase so erfolgreich war, erweitert die Stadt diesen Kundenservice jetzt und stattet auch die Außenstellen mit Selbstbedienungsterminals aus. Derzeit können Heidelberger ihre Pässe bereits in den Bürgerämtern Kirchheim und Ziegelhausen selbst beantragen; die übrigen Bürgerämter folgen demnächst.

Geführt von einem einfachen und intuitiven Menü erstellen Nutzerinnen und Nutzer direkt am Terminal das biometrische Passbild, scannen die gegebenenfalls erforderlichen Fingerabdrücke und unterschreiben den Antrag digital. Es ist nicht mehr nötig, ein Passbild mitzubringen. Der Antrag wird dann direkt an die Sachbearbeiter weitergeleitet und abschließend bearbeitet. Das alles dauert nur rund fünf Minuten.

Wer das SBT nutzt, zahlt neben den jeweiligen Gebühren für das beantragte Dokument acht Euro. Dieser Betrag wird direkt am Schalter bar oder mit EC-Karte bezahlt. Das SBT wurde bereits rund 1500-mal genutzt. Bei dem Selbstbedienungsterminal handelt es sich um ein Gerät der Bundesdruckerei. Eines kostet 20.000 Euro. "Mit dem Selbstbedienungsterminal bauen wir unseren Kundenservice aus und gehen einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung", sagt Bernd Köster, Amtsleiter des Bürger- und Ordnungsamts der Stadt.

Mit einem Klick auf den Bildschirm geht’s los: Das Terminal fährt selbstständig in die für jeden Menschen passende Höhe, sodass es auch für Großgewachsene, Kinder oder Rollstuhlfahrer geeignet ist. Auch die Sprachen lassen sich einstellen: Zur Auswahl stehen neben Deutsch und Englisch auch Türkisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch. Die eingegebenen Daten werden nur bis zum Abruf gespeichert und nach 96 Stunden automatisch gelöscht. Weiterhin kann man aber auch konventionell vor Ort in den Bürgerämtern mit einem selbst mitgebrachten Foto seine Ausweisdokumente beantragen.