Die Pressekonferenz am 21. Februar 2019 in Düsseldorf mit Prof. Sohn und Sarah Schott (M.). Foto: Screenshot

Heidelberg. (we) Wie geht es eigentlich mit Heiscreen weiter – und dem nach wie vor unfertigen Bluttest zur Erkennung von Brustkrebs? Als die RNZ, die den Bluttestskandal 2019 umfassend aufdeckte, die Klinikvorstände danach fragt, holen der Vorstandsvorsitzende Ingo Autenrieth und der Dekan der Medizinischen Fakultät, Hans-Georg Kräusslich, kurz Luft. Kein erfreuliches Thema. Und eines, das eigentlich längst abgehakt sein sollte. Wenn das nur so einfach wäre.

Immerhin ist das Klinikum mit dem Investor Jürgen Harder im Gespräch. "Konstruktiv", wie Autenrieth betont. Eine juristische Auseinandersetzung gebe es nicht. Dabei stand die lange Zeit im Raum, nachdem klar geworden war, dass der Bluttest nicht den Erwartungen entsprochen hatte und das Klinikum im Zuge der Aufdeckung des Skandals auf Distanz zum Investor gegangen war. Beide Seiten hatten sich bekanntlich Anfang 2019 darauf eingelassen, den Bluttest international zu bewerben, obwohl das die Datenlage gar nicht hergegeben hatte.

Doch was wird jetzt aus den Forschungen von damals? Autenrieth sagt zwar, dass die Evaluierung des Tests, also eine erneute wissenschaftliche Überprüfung, ob er vielleicht doch zuverlässig Krebs diagnostiziere, "ein Thema sein könnte". Kräusslich schränkt jedoch ein, dass eine große umfassende Studie, die einen Bluttest für Brustkrebsfrüherkennung evaluiere, nicht infrage kommt. Nach wie vor sind Uniklinikum und Harder an der Firma Heiscreen beteiligt. Eine abschließende Lösung wäre also erstrebenswert.

Bilanziert ist unterdessen die Aufklärung des Skandals, der für so viele Schlagzeilen sorgte. Die Kaufmännische Direktorin, Katrin Erk, beziffert die Kosten für Anwälte und Krisenberatung auf "eine Million Euro Komma irgendwas". Beauftragt wurden die Helfer vom vorherigen Vorstand, der im Zuge des Bluttestskandals 2019 zurückgetreten war.

Der neue Vorstand muss sich noch mit einer weiteren, bisher ungelösten Frage beschäftigen: Wie geht es mit der TTH weiter, die bis Sommer 2019 Uni-Ausgründungen betreute und Lizenzvereinbarungen schloss? Die Firma existiert noch, auch wenn Unirektor Bernhard Eitel den Vertrag kündigte. Die TTH betreut Altfälle. Mit Gewinn? Das Jahresergebnis für 2019 steht laut Erk noch nicht fest. Ob hier Überschüsse eventuell an das Klinikum überwiesen würden, sei ebenfalls offen. Man bleibe im Gespräch.

Update: Mittwoch, 3. März 2021, 20.33 Uhr

Auf die bleierne Zeit folgt das große Aufatmen

Von Klaus Welzel

Heidelberg. So liest sich das, wenn eine tragische, eine schmerzhafte Geschichte zu Ende geht: "Professor Sohn verlässt auf eigenen Wunsch und in gegenseitigem Einvernehmen ab dem Jahr 2022 das Universitätsklinikum Heidelberg". Personalchefs kennen diese Formulierung, wie sie sich jetzt in der Mitteilung des Heidelberger Universitätsklinikums findet. Sie besagt, dass jemand im Unfrieden geht, dass ihn der Arbeitgeber gerne ziehen lässt. Dass womöglich alle Beteiligten eine große Wut haben. Dass sie froh sind, wenn diese Geschichte endlich vorbei ist. Schluss. Aus. Ende.

So ist es aber nicht. Es ist anders. Es ist komplizierter. Wie immer in diesem Bluttest-Skandal, der das Universitätsklinikum Heidelberg ums Haar seine Reputation gekostet hätte. Die ganze Republik, zumindest der wissenschaftliche Teil davon, staunte, wie dilettantisch im Februar 2019 von der Neckarstadt aus eine unglaubliche Scharlatanerie inszeniert wurde und die Beteiligten – bis hin zum Klinikvorstand – allen Ernstes geglaubt hatten, mit einem unfertigen Bluttest zur Brustkrebsfrüherkennung durchzukommen. Noch größer das Erstaunen, als die Rhein-Neckar-Zeitung sich des Falls annahm, und herauskam, mit wem sich da Deutschlands Elite-Uni eingelassen hatte: Statt einer seriösen Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift gab es ein Exklusiv-Interview mit Sohn in der "Bild"-Zeitung, nicht gerade bekannt als Fachblatt für Frauenheilkunde. Dazu eine 80.000 Euro teure Pressekampagne – 140 Medienvertreter waren kontaktiert worden. Sensationell – das Ausmaß der Schummelaktion. Aber auch die anderen Umstände vom Glamour-Investor über den Berater Diekmann (Ex-"Bild") bis hin zu unhaltbaren Aussagen in einer offiziellen Pressemitteilung des Klinikums – das alles fühlte sich schlecht an bei dieser "Weltsensation".

Die Akteure des Bluttest-Skandals

Viele Beobachter brachen den Stab über Christof Sohn, der das alles angerichtet hatte. Auch in der Universität machte sich Zorn breit über "Deutschlands besten Frauenarzt", wie die Zeitschrift "Focus" einmal feststellte. Der Gescholtene zeigte sich reumütig, entschuldigte sich bei seinen Kollegen, den Ärztlichen Direktoren, dafür, "dass durch meinen naiven Umgang mit der Presse, wenn auch in bester Absicht, die von Ihnen aufgebaute Reputation unserer Klinik beschädigt wurde". Ein Großteil der Ordinarien nahm die Entschuldigung an, andere nicht.

Und während Patientinnen zu ihrem Gynäkologen hielten, der schon damals vermehrt im Krankenhaus Salem Sprechstunde abhielt, braute sich ein institutioneller Zorn über Sohn zusammen. Nachdem die RNZ gezeigt hatte, dass zumindest drei der Klinikvorstände (s. "Die Akteure") die Harlekinade unterstützt hatten, beauftragte der Aufsichtsrat des Klinikums eine externe Kommission mit der Aufklärung. Deren Abschlussbericht wurde jedoch nie veröffentlicht, weil der Beamte Sohn auf seine Rechte pochte: Der Arbeitgeber, das Klinikum, darf ihn nicht öffentlich richten, solange die Schuldfrage noch offen ist. Verwaltungsgerichte folgten Sohns Argumentation. Gut für ihn. Denn der Bericht, der der RNZ vorliegt, gleicht einem Totalverriss, lädt die Schuld einseitig bei Sohn ab, und schützt andere Beteiligte, wie seine Co-Forscherin Sarah Schott oder die im letzten Oktober verabschiedete Leitende Ärztliche Direktorin, Annette Grüters-Kieslich.

Auch ein Bericht, den Unirektor Bernhard Eitel in Auftrag gegeben hat, sieht bei Sohn die "Hauptverantwortung", dieser habe einen "gravierenden, wissenschaftlichen Reputationsverlust" beim Klinikum und der gesamten Heidelberger Universität verursacht. Vorwürfe über Vorwürfe. Doch nichts tat sich, weil es sich bei diesen Vorwürfen in erster Linie um Interpretationen handelte. Dem gegenüber stand die Idee eines Forschers, der vor lauter Begeisterung sich zu einer falschen, viel zu positiven Deutung seiner Zahlen hat hinreißen lassen. Keine der Seiten konnte sich durchsetzen. Stillstand.

Alles änderte sich im April, als das neue Führungsduo Ingo Autenrieth (Leitender Ärztlicher Direktor) und Katrin Erk (Kaufmännische Direktorin) auf den Plan trat. Beide präsentieren jetzt eine Lösung, mit der alle Seiten leben können: Die Frauenklinik wird umstrukturiert, Sohns Arbeitsgebiete werden aufgeteilt, er selbst geht. Autenrieth bedankt sich bei Sohn, "dass er das Universitätsklinikum und die Medizinische Fakultät darin unterstützt, diesen zukunftsweisenden Weg zu beschreiten". Und Sohn nahm am Freitag seine Entlassungsurkunde entgegen. Das Disziplinarverfahren und alle Maßnahmen (Lehr- und Forschungsverbot) gegen ihn wurden fallen gelassen. Ab dem 1. Februar 2022 ist er kein Beamter mehr, aber weiterhin Chefarzt. Im Salem.

Der Bluttest-Skandal in 14 Stationen

> Herbst 2014: Am Heidelberger Frauenklinikum forscht ein Team um Rongxi Yang und Barbara Burwinkel erfolgreich an einem Bluttest zur Erkennung von Brustkrebs.

> Februar 2015: Die Universität Heidelberg nimmt die Erfindung eines Bluttestes zur Erkennung von Brustkrebs in Anspruch und meldet ein Patent an.

> April 2016: Das Bundeswirtschaftsministerium genehmigt eine Förderung im Rahmen des Exist-Programms für das Projekt "Mammascreen" in Höhe von 855.000 Euro. Was erst drei Jahre später bekannt wird: Die Förderung orientiert sich an den Marktchancen, und weniger an der wissenschaftlichen Güte des Projekts.

> Oktober 2016: In einem Businessplan finden sich erstmals die sensationell hohen Trefferquoten des Labortestes von nahezu 100 Prozent. Angeblich stellt der Bluttest jede Brustkrebserkrankung bei Frauen fest und zeigt niemals Falschmeldungen an. In einem uniinternen Bericht wird es im Oktober 2019 heißen, bei diesen Zahlen sei eindeutig geschludert worden.

> Mai 2015 – Frühjahr 2017: Die chinesische Firma NKY Medical interessiert sich nach einer Kontaktaufnahme durch Rongxi Yang für die Forschungen und verhandelt mit Yang und der Technology Transfer Heidelberg GmbH (TTH).

> März 2017: Es kommt zum Streit zwischen der TTH und Yang, welche kurzfristig einen weiteren Investor beteiligen wollte. Yang fliegt aus dem Projekt und geht nach China, wo sie nach eigenen Aussagen weiterhin zum Thema forscht. An der Frauenklinik übernimmt auf Initiative von Prof. Sohn die Ärztin Sarah Schott die Forschungsleitung – die sensationellen 100-Prozent-Werte werden aber verfehlt.

> Oktober 2017: Mit dem vorbestraften Jürgen Harder (zwei Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe in Höhe von sechs Millionen Euro im Korruptionsprozess Frankfurter Flughafen) ist ein neuer, aber auch umstrittener Investor gefunden, für den sich vor allem Prof. Sohn einsetzte. Verhandlungen mit anderen, teilweise sehr renommierten Investoren führen zu keinem Ergebnis. Gegründet wird schließlich die Heiscreen GmbH, bei der Harder das Sagen hat (Sohn, Schott und die TTH sind beteiligt), die Heiscreen NKY GmbH wiederum, an der ausschließlich die TTH, Sohn und Schott beteiligt sind, soll den Bluttest in China vermarkten. Auch NKY Medical wäre an der Vermarktung beteiligt, recht hohe Lizenzgebühren sollten an die Universität Heidelberg gehen.

> November 2017: Im Rahmen einer "Adlon-Sause" wird im Berliner Nobelhotel der Deal gefeiert. Harder lässt die Heidelberger teils im Privatjet einfliegen, zur Runde stößt auch der zurückgetretene österreichische Finanzminister Heinz Grasser nebst dem früheren Chefredakteur der "Bild"-Zeitung, Kai Diekmann.

> April 2018: Schott präsentiert die wenig erfolgversprechenden Daten ihrer Forschung in Heidelberg – mit dabei Harder, Diekmann und TTH-Vertreter. Die Enttäuschung ist riesig. Millionenschwere Schadenersatzforderungen stehen danach im Raum – harte Gespräche mit den Anwälten des Investors.

> Dezember 2018: Die Laborergebnisse werden angeblich besser. Die Entscheidung reift, sie öffentlich zu machen.

> Januar 2019: In mehreren Runden wird am Uniklinikum beschlossen, dass Prof. Sohn "Zwischenergebnisse" auf einem Gynäkologenkongress am 21. Februar in Düsseldorf gemeinsam mit Teamleiterin Schott präsentieren wird.

> Anfang Februar 2019: Statistiker warnen Sohn und Schott vor einer Veröffentlichung der unausgereiften Zahlen.

> 21. Februar 2019: Die "Bild"-Zeitung titelt "Weltsensation aus Heidelberg", präsentiert Sohn und Schott als Bluttesterfinder. Das Uniklinikum veröffentlicht eine Pressemitteilung über den "ersten marktfähigen Bluttest für Brustkrebs", ein "Meilenstein der Brustkrebsdiagnostik", "Marktreife noch in diesem Jahr". Sohn gibt zahlreiche Interviews.

> März bis November 2019: Die RNZ deckt in über 100 Artikeln die Abläufe um den unfertigen Bluttest auf, beweist, dass Klinikumsvorstand, Dekan und Pressestelle sehenden Auges in den Skandal schlitterten. Eine externe Kommission bestätigt die RNZ-Recherchen im Wesentlichen. Es kommt zu Rücktritten, die zwischenzeitlich eingeschaltete Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen wieder ein.