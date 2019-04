Von Klaus Welzel und Sebastian Riemer

Heidelberg. Langsam wird es unangenehm für das Heidelberger Uniklinikum. Der Druck aus der Politik nimmt zu, aber auch innerhalb des Klinikums wächst die Unzufriedenheit mit dem schleppenden Aufklärungstempo in Sachen PR-Desaster für den Bluttest zur Brustkrebsfrüherkennung. Am Mittwoch sandte ein Ärztlicher Direktor eine E-Mail an die Führungskräfte, in der er den Rücktritt von drei Vorständen fordert.

In dem offenen Brief wird dem Dekan der Medizinischen Fakultät, Andreas Draguhn, sowie der Leitenden Ärztlichen Direktorin Annette Grüters-Kieslich und der Käufmännischen Direktorin Irmtraut Gürkan, vorgeworfen, die missglückte PR-Kampagne via „Bild“-Zeitung („Weltsensation“) mitgetragen zu haben. Der Autor unterstellt zudem kriminelle Absichten, sollte im Gründungsvertrag der Heiscreen GmbH tatsächlich eine 100-prozentige Trefferquote des Bluttests behauptet worden sein. Hintergrund: Der Test weist deutlich schlechtere Werte auf.

Das Schreiben, das an über 100 E-Mail-Empfänger ging, sorgte am Mittwoch für erhebliches Aufsehen am Uniklinikum. Nach RNZ-Informationen wird der Inhalt aber von weiteren Ärztlichen Direktoren mitgetragen. Die E-Mail schließt mit einer Forderung: „Sie können weiteren substanziellen Schaden von uns allen, der Fakultät und dem Klinikum abwenden, wenn Sie im Sinne eines Rücktritts die Verantwortung übernehmen, die Ihnen mit Ihren Positionen anvertraut wurden.“

Zuvor begründet der Leiter einer der 15 Kliniken des Uniklinikums seine Forderung: "Bisher hat niemand von Ihnen Verantwortung übernommen. Das katastrophale Krisenmanagement hat dazu geführt, dass unserem Vorstand das Vertrauen zur Aufklärung der HeiScreen-Affäre durch den Aufsichtsrat entzogen wurde und das Universitätsklinikum Heidelberg im Fokus von Staatsanwaltschaft und LKA stehen. Der Verweis auf die Aufklärung durch eine externe Kommission liefert uns einer nicht endenden terminalen Beschädigung unserer akademisch klinischen Arbeitsumgebung aus."

Die Medien brächten "bedrückende Details" zu Tage: "Im Wesentlichen, dass der Vorstand vorab Kenntnis hatte von der geplanten Veröffentlichung des HeiScreen-Tests in der Bild-Zeitung, am Inhalt mitgewirkt hat und die Zustimmung (...) erteilt hat." Dass dem Test jede wissenschaftliche Grundlage fehle, sei unstrittig. "Daher war die Zustimmung zu seiner Veröffentlichung ein grober administrativer und akademischer Fehler, der die Dimension der Fahrlässigkeit deutlich übertrifft." Die Reputation des Uniklinikums sei bereits jetzt substanziell beschädigt: "Innerhalb von wenigen Wochen wurde diese weltweit anerkannte Reputation durch fehlerhafte administrative Entscheidungen und katastrophales nicht vorbereitetes Krisenmanagement quasi neutralisiert."

Zudem stellt der Absender einen Zusammenhang zu den Finanzen des Uniklinikums her: "Und dies zu einem Zeitpunkt, zu dem wir zum ersten Mal negative Betriebsergebnisse aufweisen, auf einem gewaltigen Schuldenberg sitzen und noch weitere große und größte Vorhaben finanziell stemmen müssen, die ganz wesentlich durch akademisch-klinische Mehrleistungen gegenfinanziert werden sollen."

Eine Fortsetzung der Affäre, fürchtet der Absender, würde das Uniklinikum "im Bereich der klinischen Leistungsfähigkeit substantiell beschädigen". Ebenso sei der Schaden bei der Drittmittel-Einwerbung noch nicht absehbar. "Dass sich aber zum ersten Mal in der Geschichte die Universität Heidelberg öffentlich von der Medizinischen Fakultät distanziert, beschreibt die nachhaltige Dramatik der Situation."

Nicht minder deutlich die Kritik aus der Politik. In ihrem zweiten Antrag binnen weniger Tage an die Landesregierung, fordert die CDU eine zügige Aufklärung der Vorgänge. Die für den Bereich Wissenschaft zuständige Abgeordnete Marion Gentges sagte dazu im RNZ-Interview: „Mit ihrem Vorgehen durch die verfrühte PR-Aktion hat die Uniklinik ihrer wissenschaftlichen Reputation erheblich geschadet. Das Ganze wäre weniger merkwürdig, wenn die wissenschaftlichen Ergebnisse bereits veröffentlicht und der Test marktfähig gewesen wäre“.

Im CDU-Antrag wird auch gefragt, ob die Compliance-Regeln in Heidelberg ausreichend seien, um Ausgründungen wie im Falle von Heiscreen rechtskonform zu gestalten. Schließlich, so Gentges komme „es ja nicht von ungefähr, dass sich jetzt die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität einschaltet“. Im Kern gehe es ihr darum, wie „Forschungsergebnisse einer steuerfinanzierten Einrichtung vermarktet werden und wie Missbrauch verhindert werden kann.“

Derweil hat die unabhängige Kommission, die die Vorgänge aufklären soll, ihre Arbeit noch immer nicht aufgenommen. Es fehlt ein formeller Beschluss des Aufsichtsrats, der noch vor Ostern fallen soll.