Heidelberg. (dns) Gibt es sie nun, die Kooperation mit der Universitätsklinik Heidelberg oder nicht? Der chinesische Pharma-Konzern NKY Pharma wirbt auf seiner Webseite jedenfalls, dass es ein "gemeinsames NKY-Heiscreen Brustkrebs-Forschungszentrum" gebe, das Christof Sohn und Sarah Schott Ende Februar in der Metropole Wuhan eröffnet hätten. Die beiden zeichnen für den am 21. Februar in einer PR-Kampagne gehypten Brustkrebs-Bluttest verantwortlich.

Doch bei der Uniklinik bestreitet man eine so enge Zusammenarbeit mit dem Konzern: "Nach meinen Informationen haben Prof. Schott und Prof. Sohn kein Forschungszentrum in China eröffnet", erklärt Annette Grüters-Kieslich vom Vorstand auf RNZ-Anfrage. Bei ihrer China-Reise habe es sich um eine "offiziell genehmigte Dienstreise" gehandelt. "Sie waren bei NKY Medical, um die weitere Zusammenarbeit bei der Validierung des Testes zu besprechen. Dabei gab es auch, wie in China üblich, einen Fototermin. Beide haben keine Verträge unterschrieben. Das wurde mir versichert."

Das hätten sie auch - zumindest im Auftrag des Klinikums - nicht tun dürfen, ohne sich mit dem Vorstand abzustimmen. Und der wusste nichts von einer Zusammenarbeit. Also haben entweder die Forscher eigenmächtig gehandelt - oder der chinesische Konzern wirbt mit dem Label des Uniklinikums ohne dessen Zustimmung. "Wir werden in diesem Fall den Sachverhalt aufklären. Unautorisierte Inhalte müssen in jedem Fall so schnell wie möglich von der Webseite von NKY Pharma entfernt werden", kündigen Grüters-Kieslich und Vorstandskollegin Irmtraut Gürkan an. Um zu entscheiden, ob man rechtlich gegen den Konzern vorgehe, müsse man jedoch zunächst den Sachverhalt klären.