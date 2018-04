Heidelberg. (RNZ/rl) Die untere Bergbahn ist schon wieder außer Betrieb. Das teilten die Stadtwerke Heidelberg am Montag mit. Bereits am Samstagmorgen war die Bahn wegen eines Defekts am Antrieb bis zum Nachmittag ausgefallen. Einen Tag später fiel die Bahn jedoch am Sonntagnachmittag wieder aus.

Ein Team aus Technikern, Bergbahn-Mitarbeitern und Spezialisten einer Schweizer Fachfirma kümmert laut Stadtwerken derzeit um die Fehlerbeseitigung. Die genaue Dauer der Reparatur könne noch nicht abgeschätzt werden. Die untere Bergbahn werde auf jeden Fall am Dienstagmorgen den Betrieb nicht wiederaufnehmen können.

Die obere Bergbahn sei zu den gewohnten Zeiten weiter in Betrieb.