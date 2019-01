Von Denis Schnur

Heidelberg. Am Schluss sah es kurz so aus, als würde doch eine ernsthafte Diskussion entstehen: Nach dem umstrittenen Jerusalem-Vortrag der Referentin Judith Bernstein meldeten sich Vertreter des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft zu Wort. Also jene jungen Menschen, die im Vorfeld die Volkshochschule aufgefordert hatten, die Veranstaltung von Palästina/Nahost-Initiative und Palmyra-Verlag nicht in ihren Räumen stattfinden zu lassen.

Das Forum kritisiert die Deutsch-Israelin Bernstein, da sie mit der Kampagne "Boykott, Desinvestition und Sanktion" (BDS) gegen Israel sympathisiere, die es als antisemitisch ansieht. Dieses Vorgehen sorgte bei den Organisatoren für Ärger: Winfried Belz von der Palästina-Initiative forderte das Forum auf, "das Katz- und Mausspiel" sein zu lassen und in einen "fairen Dialog" zu treten.

Doch dieser musste warten. Denn zunächst hielt Bernstein den Vortrag, für den die gut 150 Gäste gekommen waren. Im überfüllten Saal der VHS berichtete sie ruhig über die Situation in ihrer Heimatstadt Jerusalem - auch wenn sie sich darüber ärgert. Im Osten der Stadt würden Palästinenser unter immer schwierigeren Bedingungen leben. "Jerusalem ist heute geteilter denn je", so Bernstein.

Schuld seien Rechte und Ultrareligiöse, die in Israel immer mehr an Einfluss gewännen, während Linke und Friedensaktivisten bekämpft würden. Angesichts der Übermacht der Israelis und der Diskriminierung sei Gewalt durch Palästinenser eine Reaktion auf die Machtlosigkeit: "Ich bin gegen jede Form der Gewalt. Aber dann muss man auch über die Gewalt der Armee und der Siedler sprechen."

Zwar warb Bernstein nicht explizit für BDS, wandte sich jedoch gegen deren Bezeichnung als "antisemitisch": "Wenn BDS mit Antisemitismus gleichgesetzt wird, ist der Kampf für die Rechte von Palästinensern antisemitisch." Es sind solche Äußerungen, über die man sich beim Jungen Forum ärgert. Entsprechend meldete sich ein Mitglied zu Wort - und bat, "ein paar Takte" sagen zu dürfen.

Sofort war die Stimmung jedoch gereizt: "Nur Fragen!", rief eine Frau laut. "Das tue ich mir nicht an", sagte ein Mann - und ging. Die Mehrheit zeigte sich dagegen offen: "Wie soll ein fairer Dialog aussehen, wenn wir ihn nicht reden lassen?", fragte ein Zuhörer. Und so erklärte der Student ruhig, dass er keine Probleme mit der Kritik an Israel habe - "Die Innenpolitik widerstrebt mir auch" -, aber mit BDS eine "rote Linie" überschritten sei. Man habe auch nie Bernstein als "antisemitisch" bezeichnet, lediglich die Kampagne.

"Was ist an BDS eigentlich antisemitisch?", entgegnete Bernstein. Und gerade als der Student sachlich erklärte, eine "vollumfängliche Boykottierung von Israel als Ganzes" führe zu einer "kollektiven Bestrafung" aller Israelis und von Juden im Rest der Welt, grätschte der Moderator dazwischen - da man den Raum nur für zwei Stunden gebucht hatte.

Zwar forderten einige der anderen Gäste vehement, den jungen Mann ausreden zu lassen, doch da war die Zeit schon um.