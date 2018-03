Von Peter Wiest

Heidelberg. Es sind närrische Zahlen - und beeindruckende: Sieben mal elf Jahre alt ist Jochen Flamme jetzt - und am Faschingssamstag veranstaltet er seinen 44. "Ball der Vampire". Auch wenn es ein strapazierter Begriff ist, da kann man schon von Kult sprechen. Vier mal elf Jahre "Ball der Vampire", eigentlich ein Anlass zum Feiern. "Eigentlich", sagt auch der in der Weststadt lebende Veranstalter. Gleichzeitig jedoch kommt in diesen Tagen Wehmut auf bei ihm, schließlich weiß er nicht, ob und wie es weitergehen soll mit "seinem" Ball - und darüber hinaus mit seinem gesamten Veranstaltungsbetrieb.

Das liegt weniger am Alter. Denn auch mit 77 Jahren fühlt sich Flamme noch fit genug, fünf bis sieben Veranstaltungen pro Jahr in Heidelberg durchzuführen, wie er das seit Jahrzehnten tut: Neben dem "Ball der Vampire" etwa die Dreikönigsgala, eine Beethoven-Nacht, das Mozart-Weihnachtskonzert - und nicht zuletzt die regelmäßig stattfindenden Konzerte mit dem Klarinettisten Giora Feidman. Ob und wie es weitergehen kann, das liegt für Flamme in erster Linie an der Zukunft der Location, in der sie stattfinden, der Stadthalle.

Die soll ja bekanntlich umgebaut werden - in großem Stil zu einem großen Konzerthaus. Aber wie es halt so ist bei so etwas: Des einen Freud ist des anderen Leid. Flamme nämlich ist nicht unbedingt begeistert vom Umbau - da er bezweifelt, dass danach seine Veranstaltungen dort überhaupt noch durchgeführt werden können und dürfen. "Ich habe momentan keinerlei Planungssicherheit für die Zeit ab April 2019", sagt er, "da danach keine Buchungen mehr möglich sind. Für mich bedeutet das letztlich, dass meine Veranstaltungen wohl spätestens im Frühjahr 2019 auslaufen werden". Es sieht also alles danach aus, dass der "Ball der Vampire" am 10. Februar der vorletzte seiner Art sein könnte - und für die Heidelberger "Vampire" somit das vorletzte Stündchen geschlagen haben könnte.

Schon in den vergangenen gut 40 Jahren gab es immer wieder mal "gewisse Unstimmigkeiten" mit dem Stadthallen-Management, wie es Flamme ausdrückt. Im Jahr 2001 zog der Ball deshalb vorübergehend in den Mannheimer Rosengarten um. Erst 2005 kamen die Vampire zurück an ihren Ursprungsort - allerdings nicht in die Stadthalle, sondern aufs Schloss. Dort wurde in diesem und dem nächsten Jahr gleich an zwei Tagen gefeiert, sodass Flamme jetzt bereits den 44. und damit einen "Schnapszahl"-Ball anbieten kann.

Längst sind die Vampire wieder in der Stadthalle heimisch geworden - wo über die Jahre immer wieder musikalische Gäste aufspielten mit mehr oder minder großen Namen wie etwa Joy Fleming, Angela Brown, die Mardi Grass Band, die Frankfurt City Blues Band oder die Freddy Wonder Combo.

Jochen Flamme ist stolz auf das, was er Heidelberg damit gegeben hat - auch wenn er, wie er betont, von Seite der Stadtverwaltung dabei all die Jahre weitgehend ignoriert worden sei. "Eine Anerkennung dafür hat es nie gegeben", sagt er in der ihm eigenen Art. "Bemerkt haben sie mich höchstens mal, wenn ich irgendwo Plakate aufgehängt und dann dafür einen Strafzettel kassiert habe." Umso mehr würde er sich jetzt freuen, wenn er wenigstens eine gewisse Planungssicherheit bekommen könnte. "Damit es den Vampir-Ball und alles andere dann vielleicht doch noch ein bisschen länger geben kann".

Info: Der Ball der Vampire findet am Samstag, 10. Februar, in der Stadthalle statt. Mit dabei sind Alien Brainsuckers, Silhouette Dream, Krüger Rockt!, die Ingrid Schwarz Band und andere. Tickets gibt es in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6.