Heidelberg. (bms) Die Nahversorgung in der Bahnstadt ist jetzt noch vielfältiger: Denn nun hat am Gadamerplatz auch das große Edeka-"Scheck-in-Center" geöffnet. Es bietet als Zentrum der Westarkaden 5000 Quadratmeter für Lebensmittel samt Gastronomieangeboten, 450 Stellflächen in der Tiefgarage darunter, klimafreundliche Technologien im Bau – und Arbeitsplätze für 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Oberbürgermeister Eckart Würzner nahm die Eröffnung am Mittwoch als Beweis dafür, dass "Wachstum auch in der Bahnstadt als weltweit größte Passivhaus-Siedlung nachhaltig und zukunftsträchtig möglich ist". Er dankte den Investoren und Bauträgern für deren Engagement. Seit Jahren habe man in "gutem Kontakt" gestanden.

Gäbe es keine Corona-Pandemie, hätten sich einige Hundert Menschen bei der Eröffnungsfeier getummelt, wären Luftballons in den Himmel geflogen und Musik hätte gespielt. So aber war es nur ein kleiner Kreis: neben Würzner Mitglieder der Familie Scheck als Betreiber des Marktes, Georg Zieger als Filialleiter, Rainer Huber, Geschäftsführer der Edeka-Südwest, und Projektentwickler Peter Unmüssig von der gleichnamigen Bauträgergesellschaft. Sie alle freuten sich über den neuen Versorgungskern in den Westarkaden – auch mit anderen Läden wie "Aldi" und "dm" und vielen Gastro-Angeboten als "das neue Städtchen in der Stadt". Insgesamt, so erklärte Bauträger Unmüssig, sei es ein 200-Millionen-Projekt.

In dem neuen "Scheck-in-Center" gibt es eine große Vielfalt internationaler Lebensmittel, aber auch viele regionale Produkte, präsentiert von Fischspezialisten und Sushi-Meistern, Sommeliers und Pizza-Bäckern, dazu 60 Meter Frischetheke für Fleisch, Wurst oder Käse, 500 Quadratmeter Fläche für Obst und Gemüse, Bio-Produkte und eine Regalwand mit losen Lebensmitteln zum Selbstabfüllen. Insgesamt 400 Lieferanten versorgen den Laden, Hauptlieferant ist die Edeka Südwest. Geschäftsführerin Susanne Scheck-Reitz will "zu einem Einkauf mit Erlebnischarakter" einladen: "Denn wir wollen auch ein sozialer Treffpunkt sein." Im Passivhaus-Stadtteil Bahnstadt trägt auch der neue Einkaufsmarkt seinen Teil: Laut Scheck-Reitz werden 240.000 Kilowatt Strom und 600.000 Kilowatt Wärme jährlich eingespart – und man vermeide circa 230 Tonnen Kohlendioxid im Jahr. "Das war uns wichtig." Sie kündigte das Aufstellen von sechs Stromtankstellen an.

1946 eröffneten Adolf und Helene Scheck in Achern einen kleinen Lebensmittelladen, heute arbeiten 1650 Menschen und 100 Auszubildende in 16 Märkten des mittelständischen Unternehmens. Die Schecks sind eingebettet in den genossenschaftlichen Unternehmensverbund der Edeka-Gruppe.