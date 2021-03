Von Arndt Krödel

Heidelberg. Kultur trifft Wirtschaft – oder umgekehrt: Am Eingang der Bahnstadt entsteht in naher Zukunft ein urbaner Begegnungsort, an den die Beteiligten hohe Erwartungen knüpfen. "Betriebswerk" ist der Name für das Projekt, das sich als Modell für zeitgemäße Stadtentwicklung versteht. Auf dem Areal des ehemaligen Bahnbetriebswerks Heidelberg, das sich jahrzehntelang in einem Dornröschenschlaf befand, bis die denkmalgeschützte Werkstatthalle 2017 instandgesetzt wurde, soll in den nächsten Jahren auf rund 16.500 Quadratmetern ein innovatives Quartier für Unternehmen und Kultureinrichtungen entstehen. Das umfasst sowohl den Altbaubestand als auch neue Gebäude. Start für das Bauvorhaben, das rund 60 Millionen Euro kosten soll, ist das dritte Quartal in diesem Jahr. Bauende ist frühestens in zwei Jahren.

Bei einer Online-Pressekonferenz versammelte die Moderatorin Dominique Macri ein Podium um sich, dessen Teilnehmer in der einen oder anderen Weise mit dem Projekt verbunden sind und es aus ihrer Sicht vorstellten. Wie sieht ein authentischer Arbeitsort für die Menschen der kommenden Generationen aus? So lautete die Ausgangsfrage für den Mitinitiator des Projekts, Armin Schäfer. "Wichtig ist die räumliche Nähe und die Wahrnehmung voneinander", sagt der Architekt, der vor sieben Jahren mit zwei Partnern den benachbarten "Tankturm" zur Kulturstätte umgestaltete. Dann sei die Koexistenz von Menschen mit gänzlich verschiedenem beruflichem Hintergrund eine Bereicherung und es könnten großartige Zusammenarbeiten entstehen, wie die Erfahrung im "Tankturm" gezeigt habe.

Dass Geschichte und Modernität sich ergänzen können, ist für Schäfers Berufskollegen und zweiten Initiator des "Betriebswerks", Stefan Loebner, einer der Grundbausteine des Konzepts: "Im Dialog von Alt und Neu können sich die Dinge gegenseitig stärken und neue spannende Räume entstehen." Bestimmte Räume erzeugen auch schöpferisches Potenzial, weiß Dominique Mayr, Geschäftsführer des Klang-Forum Heidelberg und Beiratsmitglied der "Betriebswerk"-Gesellschaft. Wenn man kulturelle Impulse setzen wolle, stellten Orte, die historisch aufgeladen sind und inspirieren, eine ganz andere Qualität dar.

Für die Frage, welche Unternehmen und Kultureinrichtungen auf das neue Gelände ziehen sollen, zeigt sich Mayr offen. Ihm schwebt eine bunte Mischung von Genres innerhalb der Kultur und dem wirtschaftlichen Bereich vor. Mit Begegnungen, von denen alle profitieren: Beim Mittagessen sitze dann zum Beispiel die Modeschöpferin zusammen mit einem Anwalt, einem Vertreter aus dem musikalischen Bereich und einem Steuerberater, bei Gesprächsthemen, auf die man sonst nicht kommen würde.

Nach den Worten von Architekt Stefan Loebner sind sehr viele Flächen für die Wirtschaft vorgesehen, zum Beispiel Büros und Gewerbeflächen, und die Kultur sei eine Keimzelle innerhalb des Ganzen, ein Magnet. Natürlich könne die Kultur nicht genauso viel Miete zahlen wie die Unternehmen. Das Finanzierungsmodell sieht daher vor, dass die Kulturflächen auch von der Wirtschaft bespielt werden können. Damit generiere man Einnahmen. und die Kultur könne dann an der Stelle ihre Veranstaltungen für weniger Miete anbieten.

Auch die Internationale Bauausstellung (IBA) Heidelberg interessierte sich für das "Betriebswerk"-Projekt, wie deren kuratorischer Leiter Carl Zillich hervorhob. Das Vorhaben sei das erste gewesen, das privatwirtschaftlich finanziert war und dennoch gesellschaftliche Fragen gestellt und von Anfang an eine Architekturqualität mitgeliefert habe. Vorteile sieht Shiva Hamid, Mitgründerin der Breidenbach-Studios und Mieterin, vor allem in der Gemeinsamkeit: Das Alleine-Arbeiten, was ja gerade viele schmerzlich im Homeoffice erführen, funktioniere nicht. Arbeiten lebe nun mal davon, dass man sich mit Kolleginnen oder Vertretern anderer Disziplinen austauschen kann.

Die zugeschaltete baden-württembergische Wissenschafts- und Kunstministerin Theresia Bauer erkannte dem Projekt "eine bemerkenswerte Konstellation von wirtschaftlichem Tätigsein und kulturellen Aktivitäten" zu. Heidelberg als Stadt der Kultur und Wissenschaft passe sehr gut dazu, sagte Bauer.