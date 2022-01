Von Marie Böhm

Einmal ins Ausland fahren und eine Zeit lang dort leben. Mal etwas Neues sehen, neue Gerichte probieren, neue Kulturen kennenlernen. Das ist etwas, das sich viele junge Menschen wünschen. Momentan ist das um einiges schwieriger als noch vor einigen Jahren. Aber es gibt trotzdem Wege zum Auslandsjahr. Man kann zum Beispiel einer der jungen Botschafter Deutschlands werden und in die USA reisen.

Jedes Jahr vergibt das Parlamentarische Patenschaft-Programm (PPP) Auslandsstipendien. 285 Schüler aus Deutschland werden aus Tausenden Bewerbern ausgewählt, die dann für elf Monate als junge Botschafter in die USA reisen dürfen. Unterstützt werden sie dabei von Mitgliedern der deutschen Regierung, die die Patenschaft übernehmen und als Ansprechpartner der jungen Boten während der Vorbereitung dienen.

Gerade mit dabei ist Johanna Garleff, die schon seit August letzten Jahres in Florida bei einer Gastfamilie lebt und dort die Highschool besucht. Zu wichtigen Ereignissen und manchmal einfach nur so schreibt sie ihrem Paten hier in Deutschland von ihren Erlebnissen. Das ist Karl A. Lamers. Der CDU-Politiker ist zwar mittlerweile nicht mehr Teil des Bundestags. Doch er kümmere sich weiter um sein "Patenkind", sagt sie. "Es ist hochinteressant, was sie erlebt. Da sind Dinge dabei, die einen nachdenklich machen, zum Beispiel, wie mit Corona umgegangen wird. Andererseits bin ich glücklich, dass es ihr gut geht und sie auch gute Erfahrungen macht."

Garleff hatte sich schon vor Antritt der Reise besonders auf die unterschiedliche Art der Weihnachtsfeier gefreut. Sie wurde nicht enttäuscht, wie sie ihrem Paten schrieb: "In den letzten Wochen hat mich besonders der Weihnachtsspirit hier beeindruckt. Die meisten Häuser sind mit sehr viel Dekoration geschmückt und leuchten in bunten Farben."

Ein andermal beschrieb sie ihre Erlebnisse bei dem "Homecoming" ihrer Schule. Das ist ein Ereignis, das in den USA vielerorts in der Woche des letzten Footballspiels stattfindet, um erfolgreiche Spieler zu ehren. An ihrer Highschool habe es dazu eine Parade, eine Mottowoche mit Themen-Kostümen und einen Abschlussball gegeben: "Die Party war sehr lustig. Es wird eine Homecoming-Queen und ein Homecoming-King gewählt, ähnlich einem Prinzenpaar an Fastnacht." An der Highschool gebe es noch andere Unterschiede zu deutschen Schulen. Zum Beispiel bei den Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern: "Einerseits finde ich es toll, wie nett die Lehrer sind und dass man den Eindruck hat, wir Schüler sind den Lehrern wirklich als Person wichtig. Andererseits scheint es den Lehrern egal zu sein, ob man im Unterricht mitmacht oder nicht."

Dagegen gefällt ihr, dass man sich seine Fächer und somit seinen schulischen Weg selbst aussuchen könne. Johannas Lieblingsfach in den USA sei Chor – in Florida ein normales Schulfach: "Der Spirit ist dort besonders schön, und es macht sehr viel Spaß. Auch der allgemeine Schulspirit hat hier einen viel größeren Stellenwert." Der "Spirit" ist ein Phänomen, das Johanna begeistert.

Johanna hat aber auch schon negative Erfahrungen in den USA gemacht. Manches habe sie sehr nachdenklich gestimmt, zum Beispiel der Umgang mit Corona. Einer der Staaten mit den meisten Fällen ist Florida, wo mehr als 750.000 Infektionen allein in den letzten zwei Wochen verzeichnet wurden. Von dort aus erzählt Garleff: "Erst vor zwei Wochen hat sich meine Gastmutter mit Covid angesteckt – und es gab keinerlei Maßnahmen zum Schutz vor der Verbreitung des Virus. Quarantäneregeln gibt es hier nicht und Maskenpflicht auch nicht. Geimpft sind Wenige. Bei einer Coronainfektion wird trotzdem normal das Leben weitergeführt. Damit gefährdet man doch auch andere!" Sie sei froh, dass sie selbst wenigstens geimpft sei.

Das mangelnde Umweltbewusstsein in Florida und die Mengen an unnötigem Müll störe sie auch. Generell sei sie aber sehr glücklich, erzählt sie: "Es gab schon so vieles hier, was mich sehr berührt hat oder wovon ich viel gelernt habe. Ich verbringe hier ein wunderschönes Jahr und durfte schon an so vielen interessanten Sachen teilhaben. Dafür bin ich dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm sehr dankbar!"

Genau dieses bessere Kennenlernen über den Transatlantik sei das eigentliche Ziel des Botschafterprogramms, betont Lamers. Gerade in so einer schwierigen Phase der Weltpolitik sei es für junge Menschen besonders wichtig, den Blick weiter weg richten zu können: "Ich bin überzeugt, dass Johanna aus diesem Aufenthalt viel für ihr Leben mitnimmt."