Von Denis Schnur

Heidelberg. Am 11. April stimmen die Heidelbergerinnen und Heidelberger ab, ob das Ankunftszentrum des Landes auf die Wolfsgärten verlegt wird. Die SPD wirbt klar für ein "Ja" – und damit gegen die Wolfsgärten. "Aber wir wollen nicht nur einen Standort ausschließen, sondern auch eine Alternative bieten", erklärt der SPD-Kreisvorsitzende Sören Michelsburg im Gespräch mit der RNZ. Deshalb haben sich die Sozialdemokraten mit Unterstützung eines Architekten Gedanken gemacht, wie das Ankunftszentrum auf einer kleineren Fläche am Rand von Patrick-Henry-Village (PHV) bleiben könnte.

Die SPD schlägt vor, dass die Einrichtung künftig einen schmalen Streifen im Nordwesten von PHV belegt – die Baufelder C2 und C3 direkt an der A5. "Wir sind keine Städteplaner und können nicht sagen: Da muss es hin", so Michelsburg, "aber wir finden, das sollte geprüft werden". Für den Kreisvorsitzenden sprechen mehrere Argumente für den Standort: Allen voran, dass das Ankunftszentrum dann Teil eines Stadtteils wäre. Zudem würden einige Bestandsgebäude in dem Areal bereits jetzt für die Einrichtung genutzt. "Das dürfte den Umzug erleichtern."

Und die ehemalige "Chapel", wo derzeit Seelsorger sich den Problemen der Geflüchteten annehmen, könnte einfach bleiben. "Die läge dann direkt neben dem Ankunftszentrum." Außerdem hofft die SPD, dass man die Zeilenbauten langfristig erhalten kann. "Das wäre auch aus ökologischen Gesichtspunkten sinnvoll."

Nach den Berechnungen der SPD könne man in den Bestandsbauten 2000 Bewohnerinnen und Bewohner unterbringen, wenn man neun Gebäude um je eine Etage aufstockt. "Dann könnte man das nördlichste sogar abreißen und hätte Platz gewonnen", sagt Michelsburg. An das südliche Ende des Areals müsste man einen neuen Funktionsbau für Registrierung, Betreuung, medizinische Versorgung und andere Verwaltungstätigkeiten bauen. "Der sollte drei- bis viergeschossig ausreichen." Bei größerem Bedarf könnte man aber problemlos ein Stockwerk draufsetzen.

Selbst wenn das Grundstück – wie die Wolfsgärten – direkt an der Autobahn liegt, sei der Aufenthalt dort angenehmer: "Da gibt es nicht nur eine sehr hohe Lärmschutzwand, sondern auch einen gewachsenen Baumbestand, der ebenfalls viel abfängt." Und sollte das Ankunftszentrum irgendwann nicht mehr benötigt werden, könne man einfach den Zaun außenrum entfernen und die Wohnungen vermieten.

Mit ihren Plänen kommt die SPD auf eine Gesamtfläche von deutlich weniger als die acht Hektar, die die Wolfsgärten bieten. Beide Baufelder sind zusammen nur drei Hektar groß. Die Idee sieht jedoch vor, sie bis zur Autobahn zu erweitern, weil die Straße, die dort entlang führen soll, dann nicht gebraucht würde. "Wir landen so bei fünf bis sechs Hektar", sagt Michelsburg. Das sei auch dadurch zu verkraften, dass neben dem Gelände ein großer Park geplant sei. Dadurch brauche man eventuell weniger Platz für Freiflächen im Inneren.

Der SPD-Vorsitzende will den Vorschlag als Diskussionsbeitrag verstehen – nicht als fertige Lösung. "Ob man das so umsetzen kann, müssen die Expertinnen und Experten des Landes prüfen." Er könne jedoch eine Grundlage sein. "Wenn dann der Platz nicht reicht, kann man überlegen, ob man zum Beispiel die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge nach draußen verlegt. Das wäre kein Problem, sofern sie fußläufig erreichbar ist." Auch der Erhalt der Bestandsbauten sei wünschenswert, aber nicht zwingend nötig. "Wenn die Bausubstanz oder die Wohnungszuschnitte das nicht zulassen, können wir dort genauso gut Holzmodulhäuser hinstellen", so Michelsburg.

Er weiß, dass die Bürgerinnen und Bürger nun allein über die Wolfsgärten abstimmen. Sollten die jedoch mehrheitlich abgelehnt werden, ist er überzeugt, dass man eine Mehrheit im Gemeinderat dafür gewinnen kann, den Standort in PHV zumindest zu prüfen. "Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, bin ich zuversichtlich, dass wir ihn auch beschließen können."

Das hätte dann zur Folge, dass der Masterplan für PHV angepasst werden müsste. "Aber das halten wir für verkraftbar", betont Michelsburg. Denn an der Stelle seien derzeit ohnehin nur 119 Einwohner vorgesehen: "Für die können wir bestimmt woanders nochmal ein Stockwerk höher bauen." Und dass Gewerbeflächen wegfallen, werde auch dadurch kompensiert, dass das Ankunftszentrum etwa 500 Arbeitsplätze mitbringt.