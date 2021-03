Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Das Corona-Jahr 2020 ist auch am Amtsgericht nicht spurlos vorbeigegangen. Mehr als sechs Wochen lang herrschte Ausnahmezustand: Es wurden nur noch Haft-, Führerschein-, eilige Betreuungssachen oder andere unaufschiebbare Verfahren verhandelt. Mitte März bis Ende April erfolgte der fast vollständige Lockdown bei der Heidelberger Justiz. Mit den Folgen – etwa dem Anstieg von Verfahren – hat das Amtsgericht immer noch zu kämpfen, "aber sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtsgerichts haben sich gemeinsam an die Bewältigung der Rückstände gemacht und es ist sehr gut gelungen, die Bestände wieder auf ein Normalmaß zu reduzieren", heißt es in einer Mitteilung.

Im zweiten Lockdown Ende 2020 war die Justiz wegen ihrer Systemrelevanz nicht primär betroffen; zwar wurden die Besucherzahlen reduziert, und wo immer möglich sollte man sich schriftlich oder telefonisch an das Gericht wenden. Aber der tägliche Sitzungsbetrieb wurde – eingeschränkt und soweit unter Coronabedingungen möglich – fortgeführt.

Gerade in der Corona-Krise spielt das Thema Betreuung eine wichtige Rolle. Jahr für Jahr ordnet das Amtsgericht Heidelberg Hunderte rechtliche Betreuungen an, die nicht erforderlich wären, wenn alle erwachsenen Menschen eine Vorsorgevollmacht hätten. Denn nicht nur alte Menschen oder Menschen mit Behinderungen benötigen sie: Menschen jeden Alters können aufgrund einer plötzlichen Erkrankung oder auch wegen eines Unfalls unerwartet nicht mehr in der Lage sein, sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern.

Dutzende Patienten in Heidelberger Krankenhäusern mussten und müssen künstlich beatmet werden. Können sie, was in solchen Fällen regelmäßig passiert, nicht mehr selbst mit den Ärzten die weitere Behandlung bestimmen, müssen sie von anderen vertreten werden. Dies geschieht nach dem derzeit geltenden Recht jedoch nicht automatisch durch Ehe- beziehungsweise Lebenspartner, Eltern oder Kinder. In vielen solcher Fälle bestimmen die Betreuungsrichter hoheitlich, wer die Person als Betreuer vertreten darf, zumeist die nächsten Angehörigen oder gute Freunde.

Die für die Angehörigen oft nervenaufreibende und für die Betroffenen kostenpflichtige Einrichtung von rechtlichen Betreuungen ließe sich aber oft verhindern, wenn rechtzeitig Vorsorgevollmachten erstellt worden wären. Damit kann man selbst bestimmen, wer im Notfall die Vertretung übernehmen darf. Daher sollte jeder Erwachsene eine Vorsorgevollmacht erteilen und die Bevollmächtigten hierüber informieren, so das Amtsgericht.

Zu einer Schwemme an Bußgeldverfahren, weil viele bei einem Verstoß gegen die Corona-Verordnung Einspruch gegen den Bescheid einlegten, kam es allerdings 2020 nicht. Mit 1565 neuen Verfahren waren es sogar 15 Prozent weniger als noch 2019 (1836). Auch mehr Familienstreitigkeiten wegen coronabedingter Probleme mit dem Umgangsrecht von getrennt lebenden Erziehungsberechtigten gab es nicht. Deutliche Zuwächse waren aber beim Jugendschöffengericht (15 Prozent), in der Betreuungsabteilung (16 Prozent) und bei den Jugendrichtern (17 Prozent) zu verzeichnen. In etwa gleich geblieben sind die Zahlen beim Strafrichter, in den Wohnungseigentumssachen und in der Zivilabteilung.