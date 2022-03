Von Jonas Labrenz

Heidelberg. 100.000 Euro Bargeld, in einer durchsichtigen Tüte, übergeben von einer 84-jährigen, besorgten Frau an einen jungen Mann – angeblich ein Polizist. Doch Daniel M. ist kein Polizist und wurde auch nicht geschickt, um das Geld der Dame in Sicherheit zu bringen. Der 36-Jährige ist ein ehemaliger Berufskraftfahrer, drogensüchtig, arbeitslos und das, was Polizisten als "Läufer" bezeichnen – das kleinste Rädchen in der Maschinerie, die sich hinter dem Falsche-Polizisten-Trick verbirgt. Die echte Polizei hat ihn, seine Freundin und einen weiteren Täter nach der nächsten "Abholung" geschnappt, am Mittwoch mussten sie sich vor dem Heidelberger Amtsgericht verantworten. Die 100.000 Euro allerdings sind weg. 90.000 davon übergaben die Angeklagten einem Bandenmitglied, 10.000 Euro hatten sie für sich behalten.

Hintergrund > Der Falsche-Polizisten-Trick läuft ähnlich ab wie der Enkeltrick, die Organisation dahinter ist dieselbe: Sogenannte Keiler sitzen in Osteuropa oder der Türkei in Callcentern, suchen alt klingende Vornamen im Telefonbuch, rufen an und präsentieren als "Polizisten" ihre Geschichte. Mal [+] Lesen Sie mehr > Der Falsche-Polizisten-Trick läuft ähnlich ab wie der Enkeltrick, die Organisation dahinter ist dieselbe: Sogenannte Keiler sitzen in Osteuropa oder der Türkei in Callcentern, suchen alt klingende Vornamen im Telefonbuch, rufen an und präsentieren als "Polizisten" ihre Geschichte. Mal wurde bei einer Räuberbande die Adresse des Seniors gefunden, weshalb man die Wertsachen in Sicherheit bringen wolle – oder es heißt, ein korrupter Bankmitarbeiter wolle sich über die Konten hermachen. Hängt das Opfer am Haken, geht die Info an sogenannte Logistiker, die zwischen dem "Keiler" und den "Läufern" vermitteln. Sie schicken die Abholer und sammeln auch das Geld wieder ein, um es weiterzureichen – und genehmigen sich dabei auch ein Stück vom Kuchen.

[-] Weniger anzeigen

Zum ersten Mal klingelte das Telefon der 84-jährigen Heidelbergerin am 5. Juli 2021: Ein angeblicher Polizist erklärte der Seniorin, dass der Filialleiter ihrer Bank 30.000 Euro von ihrem Geld nach Bulgarien überweisen wolle. Immer wieder telefoniert er mit der Frau, bis sie am Mittag des 9. Juli in ihrer Filiale 100.000 Euro von ihrem Konto abhob. So hatte ihr es der Mann gesagt. Zu der Zeit sind Daniel M., Tahsin A. und Julia W. schon in Heidelberg. Sie waren nachts aus Nordrhein-Westfalen aufgebrochen.

Nach der Abholung zählen sie das Geld im Auto und fahren dann nach Würzburg, um 90.000 Euro einem weiteren Bandenmitglied zu übergeben. Den Rest teilen sie auf: über 9000 Euro für Daniel M. und seine Freundin Julia W., Tahsin A. bekommt 700 Euro. Zur nächsten "Abholung" in Ulm sind nur die beiden Männer unterwegs, dort geht der ebenfalls arbeitslose Tahsin A. an die Tür – laut Daniel M. sieht er seriöser aus. Dieses Mal sind es nur 9000 Euro – und auf der Rückfahrt werden sie von der Polizei gestoppt.

Die Angeklagten gestanden die Taten sofort, entschuldigten sich und schilderten ihre Lebenssituation. Daniel M. konsumiert Marihuana und Kokain im Wert von 2000 Euro pro Monat, vernachlässigt sein Kind, das bei seiner Ex-Freundin lebt. Seine jetzige Freundin ist auch arbeitslos und raucht Marihuana – aber die 33-Jährige kann sich noch um ihr Kind kümmern. Beide geben an, den Job wegen der Pandemie verloren zu haben. Tahsin A. nimmt keine Drogen, hat aber seit einem schweren Bandscheibenvorfall nicht mehr Fuß fassen können auf dem Arbeitsmarkt.

Die Opfer wurden von den Taten aus der Bahn geworfen. "Sie war völlig durch den Wind, hat geweint und war mit den Nerven am Ende", berichtete eine Polizistin von der Seniorin aus Ulm. Ein Kollege äußerte sich über das Heidelberger Opfer zurückhaltender: "Sie stand noch unter dem Eindruck der Geschehnisse." Es gingen doch viele bei einem Anruf von der Polizei davon aus, alles habe seine Richtigkeit. So auch die 84-Jährige: "Es fiel ihr schwer, zu verstehen, dass sie ein Betrugsopfer geworden war."

Staatsanwalt Thomas Bischoff betonte in seinem Plädoyer, dass die Täter "horrenden finanziellen Schaden" angerichtet hätten. "Noch gravierender scheint mir der seelische und gesellschaftliche Schaden zu sein, den die Angeklagten angerichtet haben." Die Opfer würden schon mit ihrer Gebrechlichkeit ringen, "der Körper schwindet, der Geist schwindet und das Leben schwindet", so Bischoff. Und dann würden auch noch Selbstverständlichkeiten infrage gestellt. Jeder müsse sich heute bei einem Anruf der Polizei fragen, ob alles mit rechten Dingen zugehe. Völlig "skrupellos" seien die Täter vorgegangen, hätten sie doch "Auge in Auge mit den Geschädigten" gestanden. Er beantragte drei Jahre und drei Monate Haft für Daniel M., drei Jahre für Tahsin A. und zwei Jahre für Julia W.

Richterin Walburga Englert-Biedert blieb in ihrem Urteil nur knapp darunter: Daniel M. bekam drei Jahre und zwei Monate, Tahsin A. zwei Jahre und zehn Monate und Julia W. eine zweijährige Haftstrafe. Nur ihre Strafe konnte noch zur Bewährung ausgesetzt werden. Zwar seien die drei nur Rädchen in der Organisation, aber: "Solange es Leute wie Sie gibt, kann das System nicht ausgehungert werden", so Englert-Biedert.