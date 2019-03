Heidelberg. (hob) Mal geht es um Katzenurin, mal um Hundehaare oder um Eigenbedarfskündigungen, die vielleicht gar keine sind: Manche Mietrechtsstreitigkeiten stinken im sprichwörtlichen oder im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel. Am Montag stellte Amtsgerichtsdirektorin Jutta Kretz zusammen mit ihren Abteilungsleitern wieder aktuelle Fälle der Rechtsprechung vor.

Eine fristlose Kündigung erhielt ein Paar, das mindestens zwei Katzen gehalten hatte. Das Problem: Mitbewohner des Sechs-Parteien-Hauses hatten sich beim Vermieter über "üblen und beißenden Geruch" beklagt, der offenbar auf den Urin der Tiere zurückzuführen sei. Stephan Maier, Abteilungsleiter des Zivilgerichts, gab der Räumungsklage statt. "Das war extrem von der Geruchslage", betont Maier, der sich selbst vor Ort einen Eindruck verschaffte. Überall habe es nach deren Urin gestunken, obwohl die Beklagten extra für den Gerichtstermin frisch geputzt hätten. Durch die Art der Tierhaltung könne der Vermieterin und den anderen Bewohnern im Haus eine Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden.

Gestank ist auch ein Grund für eine Mietminderung, entschied das Amtsgericht in einem anderen Fall. Es gab damit einem Mieter recht, der wegen Fäkalien- und Abwassergerüchen, die Miete um 17,5 Prozent gemindert hatte.

Eine Hundehaarallergie hingegen berechtigt nicht dazu, einen ohnehin zeitlich befristeten Mietvertrag außerordentlich zu kündigen. Ein Paar aus Edingen-Neckarhausen hatte versucht, kurz nach dem Einzug eine Wohnung wieder loszuwerden. Das Argument: Der Hund eines anderen Hausbewohners löse bei der Mieterin allergische Reaktionen aus. Dies habe aber nichts mit dem Gebäude zu tun, entgegneten die Richter. Wegen der geringen Restlaufzeit des Mietvertrages von weniger als zwölf Monaten habe das wirtschaftliche Interesse des Vermieters Vorrang.

Die Hundehaltung in Wohnanlagen kann durch die Eigentümergemeinschaft geregelt werden. So hat das Gericht eine Hausordnung genehmigt, die besagt, dass "Hunde nicht unangeleint und unbeaufsichtigt im Treppenhaus herumspringen dürfen".

Eigenbedarfskündigungen landen regelmäßig bei Gericht. So ging es auch einem Mann, der seinen langjährigen Mietern in der Heidelberger Altstadt kündigte, weil er die Dachgeschosswohnung für sich selbst benötige. Die Bewohner wehrten sich, ihr Vermieter könne die Wohnung aufgrund seines Alters, seines Gewichts und seiner körperlichen Verfassung nicht nützen, da er in dem Haus 100 Stufen zurücklegen müsse. Sie äußerten die Vermutung, dass er die Wohnung verkaufen wolle. Diese Meinung teilte das Amtsgericht nicht: Der Mann, der bisher selbst zur Miete gewohnt hatte, dürfe seine eigene Wohnung nutzen. Sollte er allerdings jetzt bald seine Wohnung doch verkaufen, können die bisherigen Mieter Schadensersatz verlangen.