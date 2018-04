Von Micha Hörnle

Heidelberg. Eigentlich müssten sich die Einzelhändler um solch eine Immobilie reißen: über 700 Quadratmeter in bester Einkaufslage, in der Hauptstraße 37, direkt neben Mode-Kraus. Doch der Eigentümer, die Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei, tut sich nicht leicht, einen Mieter zu finden: "Zweimal standen wir schon direkt vor einem Vertragsabschluss, doch dann zogen sich die Interessenten zurück", sagt Direktor Fred Wittmann. Jetzt sei man mit einer Firma im Gespräch, es "sieht gut aus", so Wittmann. Die Kirchenschaffnei besitzt - ähnlich wie ihr evangelisches Gegenüber, die Pflege Schönau - viele Immobilien und Grundstücke, deren Vermarktung vor allem dem Erhalt von Pfarrhäusern und Kirchen dienen.

Das Gebäude kennen viele noch als zweiten H&M-Standort Heidelbergs - er wurde 2015 aufgegeben -, im ersten Stock gab es früher ein indisches Restaurant, das schon länger leer steht. Nun saniert die Kirchenschaffnei bis zum Jahresende das gesamte Ensemble - und hofft, dass dann das bisher flaue Interesse anzieht. Sind das schon Anzeichen für eine Krise im Einzelhandel oder gar des Einkaufsstandorts Heidelberg? Kirchenschaffnei-Mitarbeiter Walter Schlenker sieht das durchaus: "Wir haben den Eindruck, dass mögliche Mieter gerade sehr zurückhaltend sind, weil ihnen der Onlinehandel zu schaffen macht." Es sei eben "schwierig, in dieser Lage jemanden zu finden, der in der Lage ist, so viel Umsatz zu machen, um die Miete nach der Kernsanierung auch zahlen zu können". Schlenker lacht: "Am einfachsten wäre das wohl bei einer Kneipe möglich, aber das wollen wir nicht."

Matthias Friedrich vom städtischen Amt für Wirtschaftsförderung sieht keine Anzeichen für eine Krise des Einzelhandels, schon gar nicht in Heidelberg: "Wir haben keinen Leerstand." Er verweist aber darauf, dass die Lage der Immobilie "Hauptstraße 37" zwar top, der Zuschnitt aber "nicht ganz einfach" sei: drei Etagen und eine geteilte Schaufensterfront. Heute würden viele Einzelhändler auf eine Verkaufsfläche in einer Etage, die sich gut überblicken lässt, und auf eine durchgehende Schaufensterfront bestehen. Friedrich meint: "Natürlich spürt der Einzelhandel die Konkurrenz durch das Internet - das ist überall so. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sich beispielsweise die Textilbranche ganz zurückzieht. Viele Händler sind aber zurückhaltender geworden. Sie schlagen erst dann zu, wenn eine Fläche hundertprozentig passt."

Zumindest sind die drei Etagen in dieser 1911 erbauten denkmalgeschützten Immobilie vielen Interessenten zu viel. Deswegen geht Schlenker davon aus, dass man das Erd- und Untergeschoss - zusammen rund 450 Quadratmeter Verkaufsfläche - vermieten könnte, wie schon damals zu H&M-Zeiten. Auch in Top-Lagen werden Händler und Vermieter langsam bescheiden.