Nachtschwärmer in der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt. Archiv-Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (tt) Soll der Lärmbeauftragte für die östliche Altstadt die Bezeichnung "Nachtbürgermeister" tragen dürfen – oder nicht? Darüber haben am Dienstag die Fraktionen im Gemeinderat gestritten. Die Grünen und "Die Linke" beharrten darauf, dass ein Nachtbürgermeister konzeptionell anders unterfüttert sein müsse als ein Lärmbeauftragter und im Ausschuss für Bildung und Kultur ein entsprechendes Konzept erstellt werden müsse, dem man nicht vorgreifen wolle. Der Mehrheit der Gemeinderäte war hingegen wichtig, schnell einen Lärmbeauftragten zu installieren, um verschärfte Sperrzeiten zu verhindern. Eine Projektgruppe wird nun in Kürze über das Auswahlverfahren und den Aufgabenbereich eines "Lärmbeauftragten/Nachtbürgermeisters" beraten.

"Wir können nicht trennen zwischen dem Einwirken auf die Qualität des Angebots und dem Einwirken auf die Lärmproblematik", erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Gradel. Die Stadt werde daran gemessen, was man schaffe und wie man es schaffe, den Lärmpegel in der Altstadt zu senken, so Gradel. Der Gemeinderat hatte im Oktober entschieden, neue Sperrzeiten zu erlassen und gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Berufung einzulegen. "Wir wollen keine Schreibtischstelle schaffen, sondern eine, bei der die Person auch vor Ort ist und sich erst einmal um den Lärm kümmert", betonte FDP-Fraktionschef Kai Breer. Deshalb solle die Stelle als "Lärmbeauftragter/ Nachtbürgermeister" ausgeschrieben werden.

"Wir wollen eine Stelle, bei der sich die Person um die vollen Aspekte des Nachtlebens kümmert", entgegnete Rahel Amler (Grüne). Ihre Fraktionskollegin Marilena Geugjes findet den Antrag von CDU und FDP zur Einführung eines Nachtbürgermeisters "peinlich", weil die internationale Nachtbürgermeister-Bewegung ganz andere Ziele verfolge als CDU und FDP mit ihrem Antrag. Darin heißt es, dass die Aufgabe eines Nachtbürgermeisters auch darin bestehe, zwischen Anwohnern, Stadt und Gastronomen als Moderator zu fungieren.

Im Haupt- und Finanzausschuss hatte man sich mehrheitlich darauf geeinigt, dass die beschlossene Gruppe, die bis zum Frühjahr 2020 eine Achtsamkeits-Kampagne für rücksichtsvolles Verhalten im Heidelberger Nachtleben erstellen soll, auch das Auswahlverfahren und den Aufgabenbereich des "Lärmbeauftragten/ Nachtbürgermeisters" festlegen soll. "Sie greifen der Gruppe vor, die im Januar tagen soll und mischen zwei Konzepte", ärgerte sich Grünen-Fraktionsvorsitzender Derek Cofie-Nunoo.

Doch SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster mahnte: "Es macht keinen Sinn, dem Nachtbürgermeister die Lärmproblematik wegzunehmen." Im Ausschuss für Bildung und Kultur werde die inhaltliche Diskussion über die Aufgaben und Zuständigkeiten eines zukünftigen Nachtbürgermeisters geführt. "Wir müssen im Fachausschuss über die Dimensionen reden, wenn wir den Tagbürgermeistern etwas wegnehmen", so Schuster.

Am Ende stimmten 26 Stadträte für die Stellenausschreibung unter dem Titel "Lärmbeauftragter/Nachtbürgermeister", die Bunte Linke und "Die Partei" stimmten dagegen. Die Grünen enthielten sich. Der Lärmbeauftragte soll zunächst für ein Jahr auf Honorarbasis mit einem Budget von monatlich 100 Stunden beauftragt werden.